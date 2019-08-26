Наталья Орейро: «В старости мы получаем лицо, которое заслужили!»

Каждый год Игорь Крутой привозит на «Новую Волну» зарубежных артистов. Конкурс будет закрывать ныне модная Рита Ора. А открыла «Новую волну» звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро. Наташа за эти годы столько раз приезжала в Россию, что уже чувствует себя у нас, как дома.

Фанаты с порога одарили звезду презентами: портретами, конфетами, футбольным мячом. Последний подарок связан с героиней «Дикого ангела» - веселой пацанкой Милагрос, которая любила во дворе погонять с мальчишками мяч.

На концерт Наталья приехала в прозрачном платье. Правда потом переоделась в классический вечерний наряд, расшитый синими пайетками.

Выглядит Наташа точно так же, как и двадцать лет назад: стройная, красивая, очень доброжелательная.

Наталья Орейро в прекрасной формеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я занимаюсь спортом, много танцую. И конечно же, слежу за питанием, - рассказывает в эксклюзивном интервью «КП» Наталья Орейро. - Многие мне говорят, что с возрастом я только хорошею. Я так не думаю, но стараюсь себя не распускать, держать в форме. Надеюсь, что и спустя года буду выглядеть достойно. Ведь в старости мы получаем лицо, которое заслужили.

Нужно любить жизнь, быть жизнерадостным, открытым добрым человеком.

- А как вы питаетесь на «Новой волне»? Я слышала, вы практикуете сыроедение...

- Да, я предпочитаю еду без термической обработки. Что в моем райдере? В Сочи я в основном ем фрукты - яблоки, бананы, апельсины. Плюс шоколад. Не могу себе отказать в этом лакомстве.

На концерт Наталья приехала в прозрачном платьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А у вас есть любимая русская песня?

- Конечно! Мне нравится «Ой, мороз, мороз».

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