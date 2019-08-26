2019-08-26T15:13:16+03:00
Общество

Не пора ли отменить брак, если 2/3 из них кончаются разводами

Известный политолог Никита Исаев считает, что мужчина перестал быть тем самым добытчиком, а значит держит его в семье что-то иное. А скорее всего - ничего не держит [опрос]
Никита ИСАЕВ@radio_kpдиректор Института актуальной экономики
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Разумеется нет. Институту брака по разным оценкам всего лишь две - три тысячи летРазумеется нет. Институту брака по разным оценкам всего лишь две - три тысячи летФото: Евгения ГУСЕВА
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Идею этой колонки мне подкинула моя бывшая жена Надя Исаева. Я как бы и сам склоняюсь к этому тезису, но она решила пойти дальше и написать об этом аж книгу. Сразу обозначу, что после развода наши отношения стали гораздо гармоничнее, и этот отрадный факт также дал мне право на этот резкий пост.

Мне кажется, что в уровне свобод сегодняшнего дня - на дворе 2019 год, брак стал анахронизмом. Это устаревшая конструкция, за которую мы как-то нелепо цепляемся, в лучшем случае, служащая удовлетворению женского страха перед одиночеством, безотцовщиной и порицанием общества (других баб).

Количество отказов от зарегистрированного брака (разводов) превышает 2/3. И это в обществе, по сути, ещё на 3/4 живущем в Советском Союзе (измеряю по количеству загранпаспортов у населения, а они имеются лишь у четверти россиян). И это в обществе, где 70% хотят строительства новых и новых храмов, и стабильных Сталина с Брежневым.

Мы держимся за этот древний надуманный институт общественного жизнеустройства, по сути, неравноправной женщины, даже не допуская дискуссии об этом, как о чем-то греховном и бесчеловечном. Продолжаем жить в своих комнатушках, мечтая разъехаться, делая несчастными и себя, и окружающих.

Я понимаю для чего брак был придуман тысячи лет назад. Необходимо было человеческое племя выводить из состояния хаоса в правовом поле, правах собственности, защитить в новом цивилизованном мире права женщины - слабого пола по необходимости растить потомство, упростить церковью и светскими властями систему управления мелкой ячейкой, фактически реализовать в разнополой паре личные моральные права на человека и моногамию, ограничить демографический взрыв с учетом ограничений человечества по пропитанию себя мамонтами.

Но все эти причины на сегодня умерли. В век развития производительных сил и размышлений о четырехдневной рабочей недели (это немного про иронию), замещения физического труда умственным и роботами, в конце концов, границы между возможностями мужчины и женщины по обеспечению себя, стёрлись. Мужчина и в России, и в мире, перестал быть тем самым добытчиком, а значит держит его в семье что-то иное. А скорее всего именно ничего не держит. Но делает двух людей несчастными, отчего и такая статистика разводов. Где оставшаяся треть несчастными и остаются.

Признайтесь себе, что и моногамия это некая неестественная для человека форма существования. Хотя бы в мыслях, а в большинстве своём, и реально. Общество и женщины давно для себя приняли тот факт, что «мужчина все равно гуляет и надо это принимать с нашей женской мудростью». А за изменой мужчины уже и женщина даёт себе право на подобное. Это абсолютный факт, о котором все стыдливо умалчивают. И тем не менее - это естественно.

И что же делать? Просто отказаться от брака и семьи, пойти в общественный разгул, Содом и Гоморру? Разумеется нет. Институту брака по разным оценкам всего лишь две - три тысячи лет. Кто-то считает что семь - десять. Он весьма молодой инструмент, но несмотря на это уже серьёзно извращён однополыми браками и всякими «шведскими семьями».

Так зачем тогда его держать? Его надо отпустить с миром, запустив публичную дискуссию чем его заменить. Не сразу, постепенно, не напрягая воли общества, оставить его адептам право быть теми самыми несчастными, ну или счастливыми (есть и такие), решить общественную имущественную проблему обеспечения воспитания ребёнка лишь матерью (хотя и сейчас тут прав не особо много). Но он на сегодняшний день уже не отражает отношений ни в обществе, ни между мужчиной и женщиной, в частности. Стоит это признать. И это точно шаг человечества к своему счастью.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

ОПРОС "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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