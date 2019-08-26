Угробите брак — наступит хаос

То, что семейные скрепы в России вовсю трещат по швам, - факт. Вопрос лишь в том, надо ли институт брака побыстрее добить — отпустить повода и пусть люди свободно сожительствуют, без всяких там моральных и материальных обязательств (так ведь выгоднее и удобнее!) или же, наоборот, сделать хоть что-то для укрепления семейных ценностей. Я – за второе.

- Вот ты какие плюсы видишь в браке? - спрашиваю у своего замужнего коллеги по работе.

- Если две бракованные вещи соединить, то из них одна хорошая может получиться, - смеется он.

Представляю, как сторонники похорон института брака сейчас радостно воскликнут «вот то-то и оно!». По их мнению, в браке нуждается лишь человек слабый и неполноценный, «бракованный». К числу таких «слабаков» в первую очередь относят женщин, боящихся одиночества и безотцовщины.

На самом деле, все с точностью наоборот. Я, будучи незамужней, абсолютно убеждена: брак по зубам лишь людям сильным и ответственным. Это квест, который могут удачно пройти лишь единицы. И, прежде всего, потому, что большинство из нас к этому квесту никто с малолетства не готовит. Детям не прививают понимание того, что семья это - взаимная ответственность. Отсюда такой шквал разводов. Многие расходятся меньше чем через год после свадьбы. Медовый месяц прошел, гормоны уже не шкалят, начался быт, и тут опа — оба протерли глаза, и оказалось, что у мужа (жены) совсем другие привычки и интересы. А раньше об этом оба даже не задумывались. Да, многие женщины в России давно зарабатывают больше своих мужей (тут 21 век действительно внес коррективы). Но штамп в паспорте — это история не про «мужчину-добытчика», не про то, что муж за жену отныне будет все решать и ее полностью содержать (вот это как раз анахронизм). Это история про партнерство. А полноценным партнером может быть далеко не каждый.

Те, кто выступает за отмену института семьи, говорят, что так «демократичнее». Окей, давайте посмотрим на Европу, США, Израиль. У них развод — это такая головная боль (часто не только с потерей имущества, но еще и детей), что перед тем, как вступить в брак народ там включает мозги. Европейцы и американцы вступают в брак, когда уверены в своем выборе, когда действительно хотят иметь семью и детей. Поэтому и разводов у них в разы меньше, чем у нас.

И все же брак в России — это хоть и не короткий, но все же поводок. Например, мужчины, будучи женаты, реже бросают своих детей. А безотцовщина в России — это бич 21 века. Последствия безотцовщины губительны для любой страны. Вот, например, результаты американских исследований. 63% от всего подросткового суицида совершается детьми, растущими без отцов. 90% всех бездомных детей и детей, регулярно совершающих побеги из дома - из семей без отца. 80% изнасилований мотивированы гневом, источник которого проистекает из семей, в которой не было или нет отца. 85% всех подростков, находящихся в тюрьмах, росли в семье без отца.

Так что отказ от брака — это не путь к счастью. Это путь к еще большему хаосу.

ОПРОС "КП"

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