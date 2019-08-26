Интрига нового телешоу Ольги Бузовой: экс-жених певицы сыровар Лебедев вымаливает у нее прощение

Ольга Бузова третью неделю живет на Бали, где снимают новый телепроект «План Б». Ольга Бузова и ее близкий друг звезда «Comedy Club» Тимур Батрутдинов выбирают жениха и невесту из участников шоу. 31-летняя Ольга и 41-летний Тимур если не надут «вторую половинку», то по правилам шоу должны будут строить отношения друг с другом.

Любое шоу - это игра, но год назад Ольга Бузова по-настоящему влюбилась на съемках похожего шоу «Замуж за Бузову». После съемок она пустила в свою жизнь и сердце бизнесмена Дениса Лебедева. Сыровар казался симпатичным и надежным мужчиной, а потом Ольге предоставили доказательства того, что Лебедев строил отношения с Бузовой ради пиара своего бизнеса.

Ольга Бузова тяжело переживала предательство кавалера: «Мне нужно было все проанализировать, подтвердить информацию и принять правильное решение в отношениях с Денисом. Все, что происходило, для меня было не шоу! Возможно, именно поэтому я попала под влияние человека, который оказался не таким, каким я его видела сквозь призму своей влюбленности. Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал еще никто. После съемок, мы с Денисом продолжили общаться уже в Москве! И да, черт возьми, я была счастлива! Какой-то период точно. После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего!»

Бузова с близким другом Тимуром БатрутдиновымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лебедев победил в шоу «Замуж за Бузову» и свою «минуту славы» получил. Вины не признал и все время после окончания шоу пытался вымолить прощение у Ольги. Безрезультатно. Мечтой Лебедева стало участие в новом телепроекте «План Б». В августе Денис Лебедев намекнул друзьям, что полетел исполнять свою мечту. Появление в проекте «План Б» Лебедева - отличный ход: это тот самый скандал, который мог бы привлечь повышенное внимание зрителей к телеэкрану. Конечно же, Бузова его не простит, но интрига обеспечена. По некоторым данным, эпизод с Лебедевым появится в «Плане Б». Так ли это узнаем уже скоро в новом шоу с Ольгой Бузовой в главной роли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-жених Бузовой Денис Лебедев: На Оле я не заработал ни копейки!

Сыровар Денис Лебедев уверяет, что все наоборот - это он тратил солидные суммы на телеведущую (подробности)

Замуж за Бузову: жених-сыровар раскручивает новый бизнес за счёт звезды

Денис Лебедев начал использовать популярность невесты (подробности)