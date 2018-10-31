Экс-жених Бузовой Денис Лебедев: На Оле я не заработал ни копейки!

СЕГОДНЯ 01:12 2018-10-30T14:49:06+03:00

Денис надеется, что Ольга Бузова его простит и пустит обратно в свою жизнь. Фото: instagram.com/lebedevdenis.ru

Изменить размер текста: A A

Еще недавно казалось: ну все, Ольга Бузова нашла свое счастье. Ее избранником на проекте «Замуж за Бузову» стал сыровар из Владимира Денис Лебедев.

Но вскоре «доброжелатели» рассказали Ольге, что Денис не миллионер, а обычный рабочий на фабрике. А родственники бывшей жены Лебедева публично назвали его альфонсом - мол, бросил первую жену, она осталась вся в долгах. Позже Бузова призналась, что шоу не было постановкой - Лебедев ей действительно нравился. До тех пор, как она узнала, что Денис пытается заработать на ее имени.

- Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал еще никто, - призналась фанатам после финала шоу Бузова. - После съемок проекта мы с Денисом продолжили общаться. И да, черт возьми, я была счастлива! Но начали всплывать факты обмана и лжи... Сейчас мы не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает!

Недавно журналисты заявили, что отношения Лебедева с Бузовой действительно начались с обмана.

Денис говорил, что разведен, хотя официально расторжение брака оформил лишь 13 июня (а съемки стартовали 11 июня). Выходит, что Лебедев пришел на шоу в статусе женатого человека.

«Первый брак был ошибкой»

- На тот момент мой брак превратился в пустую формальность, - рассказал «КП» Денис Лебедев. - Была девушка Даша, которая мне нравилась и которой нравился я. Но любви между нами не было. Все было легко, красиво, и в какой-то момент я подумал, что так и надо. Мы расписались. Но потом поняли, что подобные отношения - это не то, что нужно нам обоим. В итоге в браке мы прожили вместе всего 2 месяца, потом расстались. Через полгода подали заявление о разводе. Процесс не быстрый. Тогда я еще не знал о проекте «Замуж за Бузову». Кстати, когда я был на кастинге, я говорил, что формально сейчас у меня идет процесс развода. Каждый участник предоставлял копию паспорта редакторам телеканала, там все было видно. Мне сказали - это не проблема. Поэтому я никого не обманывал! Когда развод был оформлен, я продолжил борьбу на телешоу уже официально свободным человеком.

Ольга Бузова для меня - особенная женщина. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Наверное, это когда ты потерял ключи от дома, где вся твоя жизнь, и не можешь их никак найти, а потом неожиданно увидел их на самом видном месте и тебя накрыла волна счастья. Вот так же и с Ольгой. Мне нравилось в ней все: ее невероятные ноги, как она говорит, как пахнет, как двигается. Это на 100% моя женщина.

Нельзя было публично признаваться в чувствах

- У меня и Ольги был заключен контракт с каналом, мы не могли до окончания шоу афишировать наши с ней отношения. Не могли появляться нигде публично. Но все это время были вместе. Еще на проекте я обещал, что каждый день буду дарить ей цветы. И старался выполнять обещание. Вручал милые безделушки. Она ненароком демонстрировала мои подарки в своем Инстаграме. Я забирал ее домой со съемок шоу «Дом-2». Курсировал между ее квартирой и своей, съемной. Только сейчас разобрал свой чемодан. Временами мне было некомфортно, потому что приходилось скрывать свои чувства. Ведь по условиям контракта Ольга не могла ничего говорить о наших отношениях публично!

И да - я ничего не заработал на отношениях с Бузовой. Я не хотел и не буду этого делать. Только тратил. О чем не жалею. Ольга заслуживает самых лучших подарков, украшений. В одном известном ресторане мы как-то посидели на 120 тысяч рублей. Почему так много? Заказывали дорогое вино и морепродукты (лобстеры). Но я никогда не думал о деньгах, когда встречался с Олей.

«Предложил ей стать лицом завода»

- Но в твоем же Инстаграме реклама кольца, которое ты потом подарил Бузовой. Ты не заработал на этом?

- Нет, конечно. В финале проекта я решил подарить Оле кольцо. Мне хотелось, чтобы это был сапфир, ведь я ассоциирую ее с космосом. Позвонил в одну известную компанию, заказал дорогое кольцо за немалые деньги и попросил у директора скидку, сказал, что позже отблагодарю их.

«КП» выяснила: то самое колечко с сапфиром, которое Лебедев подарил телеведущей, стоит около 200 тысяч рублей. Фото: instagram.com/personal.jeweller

Что же касается других так называемых спонсоров, то это мои друзья или партнеры по бизнесу. Мне предложили вложить крупную сумму денег в строительство большого молокоперерабатывающего завода. И я хотел предложить Ольге стать лицом этого завода и получить долю предприятия. Моя позиция - все деньги в семью!

У меня есть сырный завод, и есть заводы, которым мы продаем свои технологии. Есть магазины, где представлена моя продукция.

Сейчас я каждый день пишу Ольге сообщения, - продолжает Денис. - Она их читает, но не отвечает.

Я действительно влюбился в нее и продолжаю ее любить. И я готов отказаться от других женщин! Собственно, я уже это сделал. Я один. И жду Олю. Очень надеюсь, что она хотя бы выслушает меня и примет самостоятельное решение - без влияния извне.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Альфонс Денис Лебедев наживается на скандале: запел как его экс-невеста Ольга Бузова и взвинтил цены на рекламу до 100 тысяч

Победитель телепероекта «Замуж за Бузову» строит грандиозные планы

Телепроект «Замуж за Бузову» завершился скандалом. Была опубликована переписка победителя шоу Дениса Лебедева с любовницей, с людьми, которые помогали мужчине завоевать Ольгу Бузову и продвинуть бизнес на ее имени. Сыровар Лебедев обвинения признал частично, и пообещал доказать Оле искренность своих чувств. (подробности)

КСТАТИ

Участники «Замуж за Бузову» разбогатели во время шоу

Мы узнали, как изменилась жизнь у четырех главных фаворитов проекта

Шоу «Замуж за Бузову» завершилось. Телезрителям последнюю серию показали в середине октября, а съемки закончились еще в июле. Два месяца эфиров на федеральном канале превратили фаворитов проекта в телезвезд. Поклонницы Ольги Бузовой стали подписчиками героев реалити-шоу в социальных сетях, мужчины получают сотни комплиментов, на улице их узнают и просят селфи на память... Многие тут же успешно монитизировали волшебную силу телевидения. (подробности)