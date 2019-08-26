«Я то, что надо»: Сюткин, Шнур, Гагарина и Меладзе стали наставниками шоу «Голос-8»

Совсем скоро в эфир выйдет второй сезон шоу «Голос.60+», а в это время в Москве стартуют съемки слепых прослушиваний проекта «Голос-8».

И вот, кто стал наставниками шоу в этом году.

Вернулась Полина Гагарина, работавшая в 4 и 5 сезонах «Голоса».

К ней присоединился Константин Меладзе — дебютант 7 сезона проекта, с ходу выигравший его с Петром Захаровым.

Константин Меладзе — дебютант 7 сезона проекта "Голос".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не обошлось без Сергея Шнурова — главного хулигана и стиляги шоу. Он же победитель голосования за лучшего наставника 7 сезона.

Не обошлось без Сергея ШнуроваФото: Александр ГЛУЗ

А еще появился новичок — Валерий Сюткин, которого не раз прочили в наставники проекта. Некогда лидер группы «Браво» попробует доказать зрителям и участникам шоу, что он как раз «то, что надо».

А еще появился новичок — Валерий СюткинФото: Михаил ФРОЛОВ

В эфир Первого канала шоу «Голос-8» выйдет сразу после четырех выпусков проекта «Голос.60+», то есть осенью.

- По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа, - пояснил продюсер проекта Юрий Аксюта. - Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров – это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина – безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания».

На сцену «Голоса» в новом сезоне поднимутся вокалисты из Абакана, Архангельска, Астаны, Ашдода, Балашихи, Бендер, Бишкека, Бобруйска, Брянска, Владимира, Викторополя Белгородской обл., Воронежа, Гая, Екатеринбурга, Запорожья, Казани, Кемерово, Киева, Красноярска, Минска, Молодечно, Москвы, Нижневартовска, пгт Нижний Куранах из Якутия, Новороссийска, Новосибирска, Одинцово, Омска, Орла, Охотска Хабаровского края, Перми, Пскова, Пушкино, Ростова-на-Дону, Рубцовска, Санкт-Петербурга, Саратова, Саянска, Сергиева Посада, Софии, Сочи, Степанавана, Сургута, Сыктывкара, Таганрога, Таллина, Ташкента, Твери, Тегерана, Тирасполя, Томска, Тюмени, Уфы, г.Усть-Катав Челябинской обл., Челябинска, Читы, Энгельса, Эйндховена и Ярославля.

КСТАТИ

После 60 «Голос» только начинается! «КП» побывала на съемках второго сезона проекта

И стар и млад - таким вот парадоксальным сочетанием можно охарактеризовать суть и цель этого шоу. Ведь в отдельно взятой личности, характере и фигуре любого участника кроется как невероятный жизненный опыт и судьба, так и совсем не пенсионерский задор и интерес к жизни (подробности)