Шарлиз Терон сделала из сына дочь и показала фото

Шарлиз Терон - одна из самых закрытых голливудских актрис. Она крайне редко делится личными снимками в блоге. Однако несколько часов назад звезда фильмов "Адвокат дьявола" и "Жена астронавта" разместила фотографию своего семилетнего сына Джексона, которого она усыновила в марте 2012 года в ЮАР.

Пикантность ситуации заключается в том, что мальчик одет в красный сарафан, в его ушах - сережки, а волосы затянуты в пучок. Если не знать, что на фото сын Шарлиз Терон, то ребенка легко принять за девочку.

charlizeafrica We don t wanna leaves

Стоит отметить, что 44-летняя актриса уже неоднократно выбирала для своего ребенка подобные наряды, за что подвергалась критике. В прошлом году звезда в одном из интервью объяснила, почему сделала из сына дочь.

"Она посмотрела на меня, когда ей было всего три года, и сказала: «Я не мальчик!». Вот и все, теперь у меня есть две прекрасные дочери, которых я буду оберегать, как любой нормальный родитель. Они родились такими, какие есть, и сами решат, кем хотят быть. Моя обязанность в этом случае - только любить их и следить за тем, чтобы у них все было хорошо", - призналась Терон.

Напомним, что Шарлиз Терон воспитывает двоих детей. Помимо Джексона у нее подрастает дочка Августа. Она удочерила девочку в 2015 году. Звезда растит детей одна. Актриса рассказывала, что не была в серьезных отношениях почти десять лет: "Я одинока уже почти 10 лет, шутка ли? Кому-то надо просто набраться смелости и подойти ко мне. Я совершенно свободна".