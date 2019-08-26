Мать беременной москвички, которую сбил насмерть сотрудник «Синергии»: «Дочки нет, но внучку можно было спасти!»

Спустя 14 месяцев после смертельной аварии Савеловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему преподавателю университета "Синергия" 31-летнему Михаилу Исаханову. Это он управлял автомобилем "БМВ", который 18 июля 2018-го влетел в пешеходов на улице Верхняя Масловка. Тогда погибла 28-летняя Наталья Львова, она была на 9 месяце беременности, ее доношенная и совершенно здоровая дочка Диана умерла во время кесарева сечения (его сделали погибшей в больнице), еще одна женщина, Варвара Бойко, чудом выжила, но навсегда осталась инвалидом.

Наталья Львова.Фото: Личный архив

В крови виновника ДТП, которого за любовь к дорогим машинам, швейцарским часам и роскошным ресторанам, сразу окрестили мажором, нашли наркотики (Исаханов сам согласился на экспертизу, но потом результаты ее не признал). Даже после года в СИЗО, появившись в зале суде в наручниках, он не потерял былой лоск. Черные как смоль волосы идеально уложены, рубашка отглажена и только натертые до блеска туфли «Lacоste» выдают в нем арестанта: шнурков-то нет.

- Меня просто подставили. Тут рядом со мной на скамье подсудимых должен быть второй водитель. Он подрезал меня, и поэтому моя машина выехала на тротуар, - начал оправдываться еще до вынесения приговора Исаханов.

Услышав это, родственники погибшей женщины и Варвара Бойко обреченно вздыхают. Раскаяния, как и искренних извинений, они так и не дождались.

- Хорошо хоть про четыре высших образования на этот раз не сказал, - не выдержала мама Натальи Львовой Людмила Лукашева.

Кстати, версия со вторым авто, о которой говорил Исаханов, не подтвердилась, на самом деле никакой второй машины не было, это показали записи видеорегистраторов. А вот в действиях обвиняемого нашли массу нарушений. Двигался он со скоростью не менее 100 километров в час, при разрешённых 60.

Михаил Исаханов в помещении суда.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Чтобы зачитать травмы, полученные погибшей и пострадавшей, судье потребовалось полчаса.

- Спасти дочку не было никаких шансов. Но как же тяжело мне как медику понимать, что моя внучка сейчас могла бы жить. Все что нужно было: сделать кесарево сразу, в машине скорой. Я видела результаты экспертиз, и даже после того, как на живот дочки из машины полилось горячее масло, малышка все еще была жива, - рассказала Евгения Львова. - При этом мою внучку по нашим законом даже не признали потерпевшей. А ведь она была абсолютно жизнеспособной. Я получила две справки о смерти, мы похоронили их в двух гробах. Но для суда внучка не живой человек, а всего лишь «тяжкий вред здоровью матери».

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