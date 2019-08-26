Экс-сотрудника "Синергии" осудили на 6 лет за ДТП в котором погибла женщина на 9-м месяце беременности

Спустя 14 месяцев после жуткой аварии Савеловский районный суд Москвы вынес приговор сотруднику университета "Синергия", 31-летнему Михаилу Исаханову. Это он был за рулем "БМВ" которое на улице Ниженяя Масловка влетело в пешеходов. Тогда погибла 28-летняя Наталья Львова, которая была на 9 месяце беременности, ее доношенная и совершенно здоровая дочка Диана (малышка умерла во время родов), а еще одна пешеход Варвара Бойко получила тяжёлые травмы.

Куда летел водитель на своей иномарке и как оказался на тротуаре, до сих пор не понятно. В крови Михаила Исаханова, нашли следы наркотических веществ, но свою вину он так и не признал. Послушать обвиняемого, так он вообще ничего дурного не сделал.

Будущая мама потеряла ребенка и позже скончалась самаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Меня просто подставили. Тут рядом со мной на скамье подсудимых должен быть второй водитель. Он подрезал меня и поэтому моя машина выехала на тротуар. Но он неприкосновенный: сам полицейский, жена из ГИБДД,- заявил до вынесения приговора Михаил.

Но эта версия в суде не подтвердилась. А вот в действиях обвиняемого нашли массу нарушений. К примеру, двигался он со скоростью не менее 100 километров в час, при разрешённых 60.

Почти полчаса судья зачитывал травмы, которые получили погибшей и пострадавшая женщины. А вот на смягчающие вину обстоятельства ушло всего пару минут: ранее не судим, положительно характеризуется на работе.

Наталья Львова, которая была на 9 месяце беременностиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В результате решением суда он был признан виновным и приговорён к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Семье погибшей ему придётся возместить ущерб в размере 2,5 миллиона рублей. Еще один миллион рублей присудили в качестве компенсации пострадавшей женщине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728084" frameborder="0"></iframe> Вынесен приговор бывшему топ-менеджеру "Синергии" Михаилу Исаханову.Анастасия ВАРДАНЯН

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