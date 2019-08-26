Осужденных в России украинцев свозят в московское СИЗО «Лефортово»

Вот уже почти 9 месяцев в СИЗО №2 «Лефортово» содержится 24 украинских моряка. А на прошлой неделе граждан незалежной здесь стало еще больше.

Московское СИЗО № 2 «Лефортово» - одно из самых закрытых и охраняемых объектов ФСИН России. Попадают сюда либо подозреваемые, что называется, класса "ВИП". Крупные чиновники — губернаторы, министры, полицейские начальники. Либо же фигуранты резонансных дел.

- Нарушение госграницы (именно это вменяют 22 военным морякам Украины и 2 сотрудникам СБУ) преступление хоть и серьезное, но не настолько, чтобы арестованных привезли сюда, - сказал «КП» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. - Но моряков поместили именно в «Лефортово». И внимание к ним здесь самое пристальное со стороны правозащитных организаций. Только мы, члены ОНК, за прошедшие 9 месяцев побывали у них десятки раз. Так же, я знаю, сотрудники украинского консульства их регулярно навещают. Ну и уполномоченные по правам человека — и Татьяна Москалькова (главный омбудсмен РФ), и Татьяна Потяева (главный омбудсмен Москвы) постоянно у них бывают.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Фото Александр Щербак / ТАСС

Передачек много, а вот письма идут месяцами

24 молодых парня от 19 до 24 лет. 9 месяцев они уже в изоляторе.

- Посылки с воли им всем приносят постоянно, - продолжает Мельников. - Не прямо с Украины, конечно. Но у всех же есть московская родня здесь. Плюс общественные организации, особенно первое время, часто передавали им еду, книги и вещи. Больше всего парни жалуются на то, что письма от девушек идут уж очень медленно. Бывает и по месяцу и по два.

- А разве не через электронную почту сейчас письма в тюрьмы попадают?

- К сожалению, «Лефортово» - единственный изолятор, в котором нет сервиса «ФСИН письмо». Так что письма идут по старинке, почтой.

- Они слышали про намечающийся обмен между Россией и Украиной?

- Конечно. Телевизоры же есть во всех камерах. И настроение из-за таких новостей у них приподнятое. Ждут. Очень ждут.

Акция в поддержку задержанных Россией моряков в центре Киева, май 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все 24 человека сидят отдельно друг от друга. И за эти месяцы они ни разу не встречались. Про своих «знаменитых» соседей (экс-министра Абызова, братьев Магомедовых, экс-сенатора Арашукова и прочих) они может и слышали, но что это за личности толком не знают. Хотя некоторые их моряков сидят с ними буквально в соседних камерах.

- В этом СИЗО все предусмотрено для того, чтобы его обитатели вообще не встречались, - объясняет КП Иван Мельников. - Отдельные (не общие) дворы для прогулок, в коридорах мягкое ковровое покрытие, поглощающее звуки шагов. Одним словом, полная изоляция.

В «Лефортово» условия содержания одинаковые для всех — двухместные камеры, туалет, телевизор, холодильник.

- Моряки сидят в отремонтированном блоке. И в камерах с горячей водой (очень долгое время большой проблемой «Лефортово» было отсутствие горячего водоснабжения. Сейчас вода есть, но пока еще не во всех камерах, — ред.). Зато нет спортзала, на что многие сидельцы жалуются.

- А кто соседи моряков по камерам?

- Самые разные личности. Вообще руководству изолятора было не просто их «расселить», так как по правилам соседей подбирают по статьям и по психотипам. Полного соответствия добиться не получилось. Но одному парню, можно сказать, повезло - он в одной камере с единственным на все СИЗО вегетарианцем. Так что овощи и фрукты у них на столе не переводятся... Другой моряк сидит с бывшим охранником Бориса Березовского, подозреваемого по тяжкой статье «незаконный оборот оружия».

- На что жалуются украинцы?

- В целом условия содержания они признают удовлетворительными. На еду не жалуются, охранники с ними вежливы и корректны. Так что по этой части претензий у них никаких. Все раненые (при задержании трое человек получили осколочные ранения, — ред.) уже вылечены. Их несколько раз вывозили в Первую Градскую больницу Москвы, сейчас чувствуют себя хорошо.

Украинцев в «Лефортово» все больше

И не смотря на полную изоляцию внутри «Лефортово», вести извне здесь распространяются быстро.

- Все обитатели СИЗО уже знают, что украинцев в последние дни здесь стало еще больше, - говорит Мельников. - Буквально на днях сюда привезли еще несколько граждан незалежной. Из колонии Тверской области в «Лефортово» этапировали Владимира Балуха (осужден за хранение боеприпасов), из Краснодара - Павла Гриба (осужден за содействие терроризму), Станислава Клыхы и Николая Карпюка (осуждены на 20 и 22,5 года за участие в боевых действиях на стороне бандгрупп во время чеченских войн). И подельника Олега Сенцова Александра Кольченко (осужден на 10 лет). И еще кого-то, но их личности нам не известны, - рассказал «КП» Иван Мельников. - Такая концентрация украинцев здесь, скорее всего, не просто так. Думаю, их готовят к экстрадиции. Так что разговоры об этом имеют под собой конкретную почву.