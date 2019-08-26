Лодочка, плыви: корреспондент «КП» отправился в путешествие по Москве-реке

Эти строки я пишу остатком чешского карандаша, который я случайно взял с собой в экспедицию. Прошу прощения за кривой почерк. Во время недавнего шторма мой капитанский дневник окончательно промок. А руки после борьбы со стихией дрожат как у вокзального киряльщика.

Горько осознавать, что всё могло быть иначе. И главная ошибка, за которую мне теперь приходится расплачиваться (ежечасно! ежеминутно!) - это то, что снаряжением экспедиции занимался я сам. Лично. Не потрудившись даже взять средства от комаров (я всерьёз опасаюсь, что они, распалившись, могут прокусить мою резиновую лодку, после чего крушения не избежать).

Перед отправкой в путешествие отважный капитан осмотрел свое речное судно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасательный жилет, который я взял у добрых знакомых, оказался мне катастрофически мал. Выгляжу я в нем примерно так же, как если бы Валуев натянул на себя топик Ольги Бузовой. А потому оранжевое плавсредство было немедленно отправлено мною в мешок.

С провизией тоже вышла промашка. Три бутерброда с колбасой, маленькая шоколадка «Алёнка», яблоко... Все эти запасы были уничтожены ещё до отплытия. То есть - на берегу (но зато я взял с собой удочку - ее специально придумали для того, чтобы не умереть с голоду).

Цель экспедиции - пройти на лодке по Москве-реке через всю столицу - от Строгино до Бесединского моста.

Ну а дальше - как карта ляжет. Если силы останутся, то пойду и дальше вниз по течению. А там уже Ока, Волга, Каспийское море... Пляжи с коктейлями...

Короче, поехали. То есть, поплыли. То есть, пошли. Моряки-то в основном ходят.

Ну, в добрый путь!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728210" frameborder="0"></iframe> На лодке по Москве-реке.

НА ПРОСТОР РЕЧНОЙ ВОЛНЫ

Грести я устал уже через 100 метров. Мой резиновый крейсер оказался таким медленным, что меня обгоняли даже пенсионерки, гуляющие на берегу. Течение на Москве-реке почти не ощущается.

Я стартовал недалеко от Строгинского моста (не самая верхняя точка, но мне, как новичку, небольшая фора простительна). И уже через полчаса левая часть судна начала спускать. Не с шипением как в мультиках. Но все же заметно.

Усталость навалилась уже после первой сотни метров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я причалил к берегу и достал «лягушку». Это ножной насос, который сломался после десятого качка. Из стяжных хомутов слетел мех. Затянуть его обратно без инструментов у меня не получилось. Пришлось подкачивать свой корабль... ртом. Через минуту голова моя закружилась, а глаза чуть не вылезли из орбит.

Сворачивать путешествие так быстро мне не хотелось. Надо хотя бы до Орла доплыть. Я там в институте учился.

Ну, храни меня Нептун. Снимаюсь с якоря.

ВОЛНЫ СКАЧУТ ПОУТРУ - МОРЯКУ НЕ ПО НУТРУ

Где-то спустя час меня, наконец, начали посещать здравые мысли. Отправляться в дальний путь на надувной лодке без мотора также экзотично, если не сказать, глупо, как ехать в Питер на лошадях (один российский писатель как-то потратил на это шесть дней).

Ноги в лодке затекают ужасно. Вёсла путаются в водорослях, которых много, особенно возле берега.

И вот плывешь целую вечность. Гребёшь как ошпаренный. Кажется, ещё чуть-чуть - и за деревьями Кремль покажется. А потом открываешь карту в смартфоне и видишь, что ты на ней даже сантиметра не проплыл. Я так в детстве путешествовал по миру на велосипеде. Помню, едешь часа три подряд, едешь - и думаешь, что ты уже почти в Одессе.

Но, тем не менее, моя каравелла постепенно подобралась к Живописному мосту. Его фотографировали миллионы людей, но почти все на суше. А я запечатлел его снизу - с водоема.

Вид на Живописный мост с вод Москвы-реки.Фото: Павел КЛОКОВ

И здесь началось ещё одно испытание (первым, напомню, был насос, в который я неожиданно превратился).

Со стороны Нижних Мневников на меня двигались сразу три водных мотоцикла, а за ними девушки на шортбордах (это доски для сёрфинга). Держатся за веревочку, приседают, кричат от радости. И я тоже сначала обрадовался. Всяко лучше, чем на уток смотреть, которые тоже тебя обгоняют.

Но уже через минуту мой восторг начал сдуваться, причём гораздо стремительней, чем моя шхуна. От этих мотоциклов пошли такие волны, что я чуть не перевернулся. Я качался на них как поплавок. Мое мужественное, но искривлённое в страхе лицо осыпали брызги. А Каспийское море показалось вдруг таким недосягаемым, таким далеким. Как Венера.

Инструкторы не обращали на меня никакого внимания. И вещали в рупоры:

- А ну-ка. Сгруппировались. Левую ручку отпускаем. Коленочки в одну сторону смотрят.

В общем, как говорят, у нас на флоте, кто по Москве-реке на резиновой лодке не плавал, тот не знает, что такое Бог.

Вверенная каравелла медленно, но верно утрачивала упругость, что не вселяло капитану оптимизма.Фото: Павел КЛОКОВ

Совершенно осовевший, я подогнал свой корвет к берегу. Точнее, к причалу спасателей.

Один из них, рельефный как Брэд Питт, сидел с голым торсом на резиновой покрышке и пристально смотрел в мою сторону.

- Ничего, если я тут вас лодку подкачаю? - громко спросил я, стараясь перекричать очередной водный мотоцикл.

Тот почесал левый бицепс и, по-моему, нехотя кивнул.

А потом тоже спросил:

- А где ваш спасательный жилет?

- В мешке, - воскликнул я радостно. - Мы порядок знаем.

Тот заметно успокоился.

Не знаю, о чем он думал, когда я, встав на четвереньки, начал ртом надувать свою бригантину. Наверное, снимал на телефон.

СРЕЗАЕМ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ПЛОТИНУ

Путешествие продолжалось. И я уже, умудрённый опытом, научился плыть быстрее. Оказывается, вёсла совершенно не обязательно погружать на глубину и с силой рвать их на себя. Достаточно того, чтобы лопатки едва скрылись под водой. Усилий гораздо меньше, а скорость такая же.

Ещё из наблюдений. Москва-река усыпана рыбаками. И ни у кого из них не клюёт. Спрашивал почти у всех. Некоторые ловят с надувных лодок. Для них мой виват звучал особенно торжественно.

Попытка порыбачить.Фото: Павел КЛОКОВ

На диких берегах (там, где нет асфальтовых дорожек и фонарей), полно гастарбайтеров. Сидят в униформе возле костерочка и, видимо, что-то варят.

Так, постепенно, миля за милей я подошёл к развилке. На карте хорошо видно, что если я пойду направо (в сторону Рублевского шоссе), то сделаю крюк восемь километров. Для меня это огромное расстояние. Примерно как для москвичей смотаться в Самару.

Поэтому я пошёл налево - в сторону Карамышевской набережной. И угодил в тупик (ворота, колючая проволока). Я назад. В тот проем, где длинный путь. Там тоже - нечто похожее на плотину. Упёрся в покатые плиты и решил подняться на берег.

Как говорится, моряк на суше не дешевка, а фраер первые три дня.

Начал вылезать со своего клипера, а тот как поедет! Точнее, пойдёт... Из-под ног.

Плюх!

И капитан за бортом.

Руку и ногу счистил о камни. Панталоны замочил. Карабкаюсь на плиту как на скалу. А наверху, вижу, уже мужики бегут. Все в форме как на подбор. И с дубинками.

Поднялся я на ровную землю. Стою, обтекаю. А они меня обступают как Джеймса Кука. Кому-то докладывают по рации, мол, нарушителя поймали. Проник на стратегический объект. Водным путём. Вызывайте полицию.

Один из них подошёл ближе и представился:

- (Фамилия такая-то). Стрелок.

- Кто?! - переспросил я.

- Стрелок... - серьезно повторит тот.

И начал расспрашивать меня о моей беспримерной экспедиции. Чтобы не позориться, я не стал рассказывать о Волге и Каспийском море. Сказал только, что хотел добраться до Кремля. Практически как Евдокимов. Только тот на «Запорожце» был, а я на лодке.

Меня завели в небольшую будку, на стене которой висел плакат - «Зоны человека, по которым нельзя бить дубинкой». И ниже чуть мельче - «половые органы, голова, шея, ключицы, область сердца».

Стрелок взял у меня рабочее удостоверение, паспорт - и начал долго и вдумчиво читать их.

Через полчаса приехали два сержанта (я думал, хотя бы майоров пришлют) и поинтересовались, что случилось.

- Да вот, пересёк запретную зону, - отозвались мужики, кивая в мою сторону.

Я сидел как какой-то сутенер, пойманный на блатхате. Один из охранников снимал всё на видео, а потому мне хотелось прикрыть лицо ладонями.

- Хоть бы знак какой повесили, - говорил я. - Я в Москве совсем недавно. Я не знал, что тут нельзя плавать. У нас вот везде можно.

В общем, отпустили меня. Пешочком по суше. Я обошёл этот объект вокруг (речь идёт о шлюзе №9) и снова спустил лодку на реку.

За кормой все чисто. Полный вперёд. По тому самому кругу, который я не хотел обходить. В сторону Крылатского моста и Филевского парка.

ПРИПЛЫЛИ!

И вот я снова рассекаю веслом зеркальную гладь воды, вдыхая в себя ароматы уходящего лета.

Позади - 11 км пути. 11! Двадцать минут езды на метро. А мне понадобилось 4,5 часа (это чистого времени - с вычетом всех проволочек, поломок, привалов и задержаний).

Получается, что скорость моего крейсера - 2,5 км в час?! Это унизительно.

Журналист "КП" Павел Клоков на глади Москвы-реки. Всего за один заход удалось преодолеть 11 км.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я пришвартовался к берегу напротив парка «Фили». И пошёл пешком. Я тащил лодку за веревку подобно репинскому бурлаку.

Эксперимент успешным не назовёшь. За полдня я не доплыл даже до Третьего транспортного кольца. Не говоря уже о центре.

Длина Москвы-реки в чертах столицы - 80 км. И я смог преодолеть лишь восьмую часть.

Короче, иду. Весь мокрый. Злой. Искусанный. Счищенный. Прихрамывающий. Грязный. Голодный.

И вдруг вижу - снова тупик. Опять на пути ворота. А возле них четыре мужика сидят. В форме. И при погонах.

- А что здесь такое? - спросил я растерянно.

- Вы турист? - поинтересовался один из них.

- Да...

- Советую бежать.

- Почему?

- Это база ОМОНа. И посторонним находиться здесь запрещено. Дежурный увидит, обязательно задержит.

Я взвалил эту чертову лодку на спину и посеменил в обратную сторону.

И откуда только силы взялись, непонятно.

Хотелось и плакать, и смеяться. Странное чувство.

Осталось заглянуть во двор к Стасу Михайлову, чтобы бойцовские псы, которые охраняют его замок, разорвали меня на куски. Вместе с моим судном, будь оно неладно.

Навстречу мне вышел мальчишка с удочкой. И сообщил, что я нахожусь в деревне Терехово.

- Она тоже Москва, - сочувственно глядя на меня, сказал пацан.

- Спасибо и на этом, - ответил я.

И, приложив адские усилия, свернул, наконец, лодку в мешок. После сплава и работы вёслами она кажется значительно тяжелее.

Да так и есть, на самом деле.

Остров с народным названием "Бобровый" в Нагатинском затоне, мимо которого прошел маршрут плавания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это один из необитаемых островов Москвы-реки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно Федеральному законодательству, маломерные весельные лодки регистрации не подлежат, как и суда массой до 200 кг и мощностью двигателя до 8 киловатт. Не нужно регистрировать и спортивные парусные суда без моторов, длина которых не больше 9 метров.

А вот с территориями, где на них можно ходить, а где нет, все значительно сложнее. Есть свод правил, утверждённый Министерством РФ. Именно тех, которые касаются Московского бассейна. И там подробнейшим образом прописано, на чем и где можно двигаться, с какими габаритами, с какой скоростью и так далее.

И вот, что там говорится о вёсельных корабликах. Двигаться на них по искусственной части канала им. Москвы запрещено, как и по участку между шлюзами №9 и №10. Первый корреспондент «КП» уже посетил, больше не хочет. А второй находится в районе Южного речного порта. Получается, что центр вовсе закрыт для надувных лодок, как и для парусных судов и гидроциклов. Исключения - транспорт МЧС и полиции.

Впрочем, если бы корреспондента «КП» не отпустили по добру по здорову, штраф его вряд ли бы разорил (согласно КоАП РФ, от 300 до 500 рублей).