5 любимых книг известных бизнесменов

Стив ДЖОБС

Джеффри Мур.

«В центре торнадо»

Автор исследует рыночные механизмы и их влияние на бизнес, советует, как добиться своей доли рынка и максимизировать прибыль.

Билл ГЕЙТС

Джон Брукс.

«Бизнес-приключения»

Бизнесмену надо понять всего две вещи: почему предприятие прибыльное и почему оно может прогореть.

Герман ГРЕФ

Стивен Кови.

«7 навыков высокоэффективных людей»

Бестселлер для тех, кто хочет добиться максимального личного роста.

Олег ТИНЬКОВ

«36 стратагем»

Древнекитайская мудрость о военных стратегиях. Описанные тактики нередко применяются и в бизнесе.

Павел ДУРОВ

Роберт Грин.

«48 законов власти»

Для чего нужна власть и как ее добиться.