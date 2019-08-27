2019-08-27T02:05:38+03:00
Экономика

5 любимых книг известных бизнесменов

Прочитайте их, и, возможно, вам захочется что-то изменить
Антонина БЕЛОВА
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Стив ДжобсСтив ДжобсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стив ДЖОБС

Джеффри Мур.

«В центре торнадо»

Автор исследует рыночные механизмы и их влияние на бизнес, советует, как добиться своей доли рынка и максимизировать прибыль.

Билл ГЕЙТС

Джон Брукс.

«Бизнес-приключения»

Бизнесмену надо понять всего две вещи: почему предприятие прибыльное и почему оно может прогореть.

Герман ГРЕФ

Стивен Кови.

«7 навыков высокоэффективных людей»

Бестселлер для тех, кто хочет добиться максимального личного роста.

Олег ТИНЬКОВ

«36 стратагем»

Древнекитайская мудрость о военных стратегиях. Описанные тактики нередко применяются и в бизнесе.

Павел ДУРОВ

Роберт Грин.

«48 законов власти»

Для чего нужна власть и как ее добиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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