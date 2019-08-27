5 любимых книг известных бизнесменов
Стив ДЖОБС
Джеффри Мур.
«В центре торнадо»
Автор исследует рыночные механизмы и их влияние на бизнес, советует, как добиться своей доли рынка и максимизировать прибыль.
Билл ГЕЙТС
Джон Брукс.
«Бизнес-приключения»
Бизнесмену надо понять всего две вещи: почему предприятие прибыльное и почему оно может прогореть.
Герман ГРЕФ
Стивен Кови.
«7 навыков высокоэффективных людей»
Бестселлер для тех, кто хочет добиться максимального личного роста.
Олег ТИНЬКОВ
«36 стратагем»
Древнекитайская мудрость о военных стратегиях. Описанные тактики нередко применяются и в бизнесе.
Павел ДУРОВ
Роберт Грин.
«48 законов власти»
Для чего нужна власть и как ее добиться.
ИСТОЧНИК KP.RU