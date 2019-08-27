«Нервы сдали»: Лолита разрыдалась на «Новой волне»

Пронзительную балладу «Городок» Варум, чей юбилейный вечер» отгремел на «Новой волне», доверила спеть Лолите Милявской.

Она была назначена и ведущей концерта.

На репетиции, исполняя знаменитые строки из «Городка», Лолита разрыдалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728286" frameborder="0"></iframe> Лолита разрыдалась на «Новой волне».Мария РЕМИЗОВА

Нервы сдали у певицы на припеве:

- Ах, как хочется вернуться,

Ах, как хочется ворваться в городок.

На нашу улицу в три дома, где все близко и знакомо, на денёк.

Где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом.

День рождения справляют и навеки провожают всем двором...

Зал взорвался овациями.

- Спасибо за поддержку, - поблагодарила коллег и зрителей Лолита и снова заплакала.

- Ребята, уйдите, - попросила Анжелика Варум фотографов, которые кружили вокруг плачущей Лолиты.

Анжелика Варум устроила юбилейный вечер на «Новой волне»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка так пронзительно спела «Городок», что вероятно вспомнила своё детство в украинском городке Мукачево. Увы, попасть туда у певицы нет возможности. Её имя давно в «чёрных списках» украинских властей, которые запретили ей въезд на Украину.

После концерта Лолита тоже отказалась выйти к прессе. Не исключено, что артистка тяжело переживает разрыв со своим мужем Дмитрием Ивановым. Напомним: пара пока не подала на развод, но больше месяца назад объявила в Инстаграме о расставании.

- Пока мы не разводимся. Просто иногда нужно стряхнуть пыль с отношений, - готовила Лолита.

Судя по всему, семейный кризис затянулся и склеить разбитую чашку оказалось сложно.