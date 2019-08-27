«Нервы сдали»: Лолита разрыдалась на «Новой волне»
Пронзительную балладу «Городок» Варум, чей юбилейный вечер» отгремел на «Новой волне», доверила спеть Лолите Милявской.
Она была назначена и ведущей концерта.
На репетиции, исполняя знаменитые строки из «Городка», Лолита разрыдалась.
Лолита разрыдалась на «Новой волне».Мария РЕМИЗОВА
Нервы сдали у певицы на припеве:
- Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться в городок.
На нашу улицу в три дома, где все близко и знакомо, на денёк.
Где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом.
День рождения справляют и навеки провожают всем двором...
Зал взорвался овациями.
- Спасибо за поддержку, - поблагодарила коллег и зрителей Лолита и снова заплакала.
- Ребята, уйдите, - попросила Анжелика Варум фотографов, которые кружили вокруг плачущей Лолиты.
Анжелика Варум устроила юбилейный вечер на «Новой волне»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Артистка так пронзительно спела «Городок», что вероятно вспомнила своё детство в украинском городке Мукачево. Увы, попасть туда у певицы нет возможности. Её имя давно в «чёрных списках» украинских властей, которые запретили ей въезд на Украину.
После концерта Лолита тоже отказалась выйти к прессе. Не исключено, что артистка тяжело переживает разрыв со своим мужем Дмитрием Ивановым. Напомним: пара пока не подала на развод, но больше месяца назад объявила в Инстаграме о расставании.
- Пока мы не разводимся. Просто иногда нужно стряхнуть пыль с отношений, - готовила Лолита.
Судя по всему, семейный кризис затянулся и склеить разбитую чашку оказалось сложно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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