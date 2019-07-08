"Меня муж послал": Лолита назвала причину развода

Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна. Певица не скрывает, что ей нелегко далось судьбоносное решение. А сейчас знаменитость находится с концертами на Донбассе, где сделала шокирующее признание.

Эпатажная певица была тепло встречена местной публикой. Лолита Милявская предстала перед зрителями в обтягивающем черном комбинезоне, исполнила свои хиты и раскрыла душу.

Во время концерта, который был посвящен Дню семьи, любви и верности, 55-летняя звезда с сожалением в голосе неожиданно озвучила причину развода: "У каждого свой выбор, именно на сегодняшний день... И в праздник, в день семьи, верности, любви… Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением мне верности".

Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Отметим, сейчас Лолита Милявкская переживает трудный период в жизни. Она рассталась со своим пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Мужчина был на 11 лет младше звездной супруги. При этом, как уверяет Лолита, они остались хорошими друзьями. Между тем, поклонники искренне переживают за артистку и то, как на очередной развод Милявской отреагировала ее мама Алла Горелик. "Как все мамы, просит не нервничать. Она Диму любила", - лаконично ответила знаменитость.

Звезду поддержали ее коллеги. Так, Анита Цой написала в комментарии, что Лолита "самая лучшая девочка на свете". А вот для Елены Воробей решение Милявской стало шоком. Она сокрушается, что не получится поздравить пару с десятилетием совместной жизни. "Лолочка… Дима… Сил вам...", - только и смогла написать юмористка.

Телеведущий Андрей Малахов давно дружит с Лолитой. Он заявил, что ему бесконечно жаль, но певица и ее супруг разводятся. Лолита, как всегда, самоиронична и свои настоящие переживания скрывает. Оказывается, Дмитрий Иванов за две недели до расставания пытался поговорить с шоуменом, присылал в Инстаграм какие-то видео. "Но в моем телефоне это приложение внезапно заглючило", - посетовал он.

Напомним, Лолита и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году. До этого певица четырежды была замужем.