В Подмосковье ограбили семью самого многодетного миллиардера в мире

Заявление в полицию поступило в тот момент, когда сам 31-летний Антон Авдеев находился в отпуске в Италии со всеми своими братьями и сестрами. Его отец Роман Авдеев частенько вывозит всю большую семью в Европу, чтобы проводить время вместе. 14 августа в местное отделение полиции, которое отвечает за элитный коттеджный поселок Лесной городок, позвонила девушка и сказала, что в доме, где она наводит порядок кто-то все перевернул.

- В полицию поступило заявление от девушки. Которая рассказала, что в доме ее нанимателя жуткий беспорядок, все шкафы открыты, разбросаны вещи, мебель перевернута, а также пропал сейф, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

После первоначального осмотра дома было установлено, что из коттеджа пропали дорогие часы Patek Philippe, которые Антон Авдеев покупал давно. Их стоимость оценивается в 10 000 евро. А также пропал сейф, в котором находились ключи и документы на 4 автомобиля: «Тойота», «Шевроле» и 2 «Мерседеса». Из дома еще исчезла пачка коллекционных денег с символикой Олимпиады в Сочи.

roman.avdeev67 Роман Авдеев на отдыхе в Италии со своей большой семьей

Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Это мужчина предположительно из Средней Азии, который был наемным рабочим в доме у Авдеева.

Отец Антона Роман Авдеев является одним из самых богатых людей в России с состоянием в 1,7 млрд долларов по данным за 2018 год. Также Роман Иванович – с недавних пор владелец футбольного клуба «Торпедо» и бенефициар Московского кредитного банка. Еще Роман Авдеев известен всему миру, как самый многодетный миллиардер, у него в семье 23 ребенка, 19 из которых он забрал из детских домов.