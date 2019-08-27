В Подмосковье мальчика забрали из семьи, и он умер в детском доме

Владика Журавлева вместе с братом и сестрой отобрали у мамы с папой еще в 2017 году. Все это время родители пытались вернуть детей. И даже выиграли суд, и родительских прав формально не были лишены. Но детей в семью так и не вернули, а вместо этого на маму завели уголовное дело. О смерти семья узнала только спустя 5 дней, маму и папу не позвали даже на похороны.

Последние два года своей жизни 6-летний Вадик жил в детском доме «Березка» в Сергиевом-Посаде. С рождения он страдал ДЦП и судорожной эпилепсией и остро нуждался в присутствии близкого человека. Но никого рядом не было.

Папу, который воспитывал его с рождения, хоть и не родной, не пускали. Бабушку тоже. А мама вот уже год в тюрьме.

Светлана Журавлева с сыном Владиком.

История эта началась еще в 2017. Жила-была в Кубинке многодетная семья. Отец Владимир монтажник пластиковых окон, мама Светлана — домохозяйка, смотрела за детьми. Их было трое — двое мальчиков (8 лет и 4 года на тот момент) и годовалая девочка. Родители не были расписаны, и даже в графе отец у детей стоял прочерк. Не алкоголики (выпивали по праздникам), не наркоманы, ругались иногда.

Светлана Журавлева со старшим сыном.

- Бабушка по материнской линии очень невзлюбила зятя — рассказывает Марианна Ярикова, член совета директоров Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Она с 2018 года помогала родителям вернуть право хотя бы видеться с детьми. - Она и написала на него заявления в полицию, что он бьет дочь, о чем сейчас очень сожалеет. Семью, что называется, поставили на галочку. К ним регулярно стали наведываться из органов опеки и попечительства Одинцовского района.

Однажды мама с папой сильно повздорили. Дошло до драки. На шум приехала полиция. И хотя все дети в тот момент спали, их разбудили и отвезли в отдел. Больше они дома никогда не были.

Семья Журавлевых за столом.

- Первые полгода родители даже не знали, где они. Им отказывались сообщать. Потом выяснилось, что старшего и младшую отдали в профессиональную семью (домашний детский дом). Ну а Владика сразу передали в «Березку». И это при том, что есть родная бабушка, которая готова была взять детей к себе.

Сергиево - Посадский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Березка». Фото: www.ddi-berezka.ru

Родители одумались и стали бороться за своих детей. Летом 2018 Одинцовский районный суд отказал органам опеки и попечительства в лишении матери родительских прав. После было несколько заседаний, на которых родители пытались добиться возвращения детей в семью. Но органы опеки всегда выступали категорически против. А когда родители пошли в ЗАГС, чтобы официально установить отцовство, им отказали — сотрудники ЗАГСа позвонили в опеку, а те ответили, что не разрешают.

- Вместо этого откуда-то появилось заявление старшего сына (на тот момент 9-летнего), что мама его шлепает и заставляет делать непристойные вещи (растлевает — ред.), - продолжает Марианна. - Завели уголовное дело, и несмотря на то, что после на допросах ребенок не раз отказывался от своих слов, никто больше его слушать не стал. Мало того, органы опеки привели свидетеля — нелегала из Средней Азии. Он якобы видел, что происходило в семье. После этот свидетель под видеозапись признался, что его заставили сказать неправду, угрожая депортацией. Но дело идет, сейчас мама под арестом в СИЗО.

- Родителям давали видеться с ребятами?

- Со старшим и младшей нет, ни разу. И это при том, что формально они не лишены прав. А с Владиком да, мама все время ездила к нему, ухаживала. Ее даже иногда клали с ребенком на реабилитацию. Но потом ее арестовали. У Владимира нет никаких прав на Владика (он не генетический отец), хотя и воспитывает его с самого рождения. На старшего и младшего ему удалось установить отцовство, они не вернули детей, а присудили платить алименты опекуну.

- А через суд он пытался добиться опеки над ребенком?

- Да, но ему отказали. Так что все что он мог делать — звонить в детский дом и узнавать, как он там. Так и выяснилось, что мальчик умер еще 16 августа. Почему-то органы опеки не сообщили о гибели ребенка ни матери, которая сохраняет все родительские права, ни другим родственникам. Как там все произошедшее переживает Светлана, остается только догадываться. Владимир в очень тяжелом состоянии, он все время плачет и говорит, что нет у него теперь ни жены, ни детей.

- Где могилка, ему сказали?

- Да. Они с бабушкой ездили уже туда. Но чиновники удерживают ещё двоих несовершеннолетних детей, отобранных из этой семьи.