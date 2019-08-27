2019-08-27T21:11:26+03:00
Общество

После смерти ребенка в Подмосковье Кузнецова просит прокуратуру и СК проверить действия опеки

Трагедия произошла в детдоме - интернате в Сергиевом Посаде
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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После смерти ребенка в Подмосковье Кузнецова просит прокуратуру и СК проверить действия опекиПосле смерти ребенка в Подмосковье Кузнецова просит прокуратуру и СК проверить действия опекиФото: Иван МАКЕЕВ
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи со гибелью 6-летнего ребенка в интернате в Подмосковье направила обращение в прокуратуру и СК. Кузнецова просит провести проверку действий органов опеки.

Напомним, трагедия произошла в детдоме-интернате в Сергиевом Посаде.

- К сожалению, ребенка уже не вернуть, но необходимо установить все обстоятельства случившегося, почему дети не были переданы отцу или близким родственникам, - подчеркнула Кузнецова.

Она также подчеркнула, что в том случае, если будет выяснено, что в произошедшем есть вина должностных лиц - они обязательно должны будут понести ответственность.

- Ребенок страдал тяжелыми заболеваниями, в интернатном учреждении находился почти год, еще около года был в доме ребенка. Его мать осуждена на 12 лет, - подытожила Кузнецова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно, что в Подмосковье мальчика забрали из семьи, и он умер в детском доме. Родители боролись за ребенка, но так и не смогли вернуть сына.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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