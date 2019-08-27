Какое наказание ждет хоккеиста Кузнецова за наркотики

В конце прошлой неделе российского хоккеиста Евгения Кузнецова, выступающего за клуб НХЛ «Вашингтон», Международная федерация (IIHF) дисквалифицировала на 4 года за наркотики. Допинг-контроль, который форвард проходил еще в мае на чемпионате мира в Словакии, показал, что спортсмен принимал кокаин.

Приблизительно в то же время в сети появилось прошлогоднее видео, как хоккеисты «Вашингтона» отмечают победу в Кубке Стэнли. На кадрах был виден Кузнецов, перед которым на столе был рассыпан белый порошок. Тогда он сказал, что никакого отношения к белой субстанции не имеет и многие поверили, что это подстава. Но теперь хоккеист отрицать очевидного не стал.

Что же с ним теперь будет? То что талантливый хоккеист 4 года не сможет играть за сборную России — это понятно. Но вот сможет ли он продолжить карьеру в своем заокеанском клубе? Как известно, НХЛ живет по своим законам и не подчиняется международной федерации.

Пока в «Вашингтоне» никаких официальных комментариев не делали.

Лига в своем пресс-релизе тоже не спешит принимать решение:

«Кузнецов согласился лично встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед началом тренировочного лагеря — 19/20. Все остальные комментарии по этому делу будут опубликованы после данной встречи», - говориться в официальном пресс-релизе НХЛ.

Ну что ж, осталось ждать не долго. Свой первый матч в сезоне «Вашингтон» проводит 2 октября, вот тогда и увидим — появится ли в составе команды российский форвард.

Но вот топ-менеджер одного из клубов НХЛ признал, что наркотики становятся всё большей проблемой в североамериканском хоккее.

И действительно, Кузнецов давно не первый хоккеист НХЛ, попавшийся на наркотиках. Известно как минимум с десяток громких случаев, когда игроков отправляли на принудительное лечение. Некоторые из них возвращались в Лигу на прежний уровень, но у большинства карьера шла под откос.

Евгений Кузнецов в свитере сборной России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как будет на этот раз?

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ КУЗНЕЦОВА

Антидопинговый кодекс НХЛ подразумевает разную степень наказания:

— дисквалификация на 20 матчей без выплат по контракту и прохождение программы реабилитации после первой положительной пробы

— дисквалификация на 60 матчей без выплат по контракту после второго положительного теста

— пожизненное отстранение от игр НХЛ с возможностью подать аппеляцию через два года за третий положительный тест

КТО ЕЩЕ

Тео Флёри — знаменитый канадец несколько раз попадался на наркотиках, проходил лечение, возвращался в хоккей, написал книгу «Игра с огнем».

Боб Проберт - Канадец провел в НХЛ 17 сезонов, играя за «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхокс». В течение карьеры он неоднократно имел проблемы с наркотиками и алкоголем. Закончил играть в ноябре 2002 года. Умер от сердечного приступа во время прогулки на яхте в возрасте 45 лет.

Йори Лехтеря - родился в 1987 году в Финляндии. В начале этого года Лехтеря был в Финляндии приговорен к четырем месяцам лишения свободы условно за наркопреступление. Лехтеря приобрел и держал при себе 6 граммов сильного наркотика (какого — не сообщается), а также пытался купить еще один грамм этого же вещества. Играл в НХЛ и в России, сейчас является хоккеистом СКА.

Йере Каралахти — еще один финский игрок, который не раз попадался на наркотиках. Впервые его поймали в Финляндии в 1996-м с целым букетом - марихуаной, амфетамином и героином, что привело к временной дисквалификации в финской лиге. Потом он перебрался в НХЛ, где вскоре взялся за старое. Вернулся в Финляндию, где в 2007 году его арестовали за предполагаемое участие в наркотрафике. Получил 20 месяцев условно, а также был оштрафован на 10 тысяч и завязал с хоккеем.

Майк Ричардс — в 2015 году был арестован при пересечении канадско-американской границы с оксикодоном. Рецепта на этот наркосодержащий препарат у игрока при себе не оказалось. Хоккеисту вменили хранение наркотиков. Клуб расторг с ним контракт. Ричард через год окончательно завершил карьеру.

Евгений Медведев — россиянин, выступавший за «Филадельфию», в апреля 2016-го,был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того в машине были найдены запрещенные наркотические вещества. Клуб НХЛ не продлил контракт и хоккеист вернулся играть в Россию.

Джаррет Столл — в 2015-го, на входе в ночной клуб Лас-Вегаса, у канадца нашли 3,3 грамма кокаина. С тех пор карьера у него не заладилась и Столл не смог заключить новый контракт и завершил карьеру.

Райан Мэлоун - в апреле 2014-го года американцу были предъявлены обвинения в вождении автомобиля под воздействием наркотиков. В результате 12 месяцев испытательного срока, 50 часов обязательных работ и постепенное скатывание в низшую лигу.

Дон Мёрдок — его арестовали в аэропорту, когда он вез в носке пять граммов кокаина. На гражданке он отделался легким испугом, а в НХЛ получил сполна. Его оштрафовали и он пропустил сезон 1978/79. Потом вернулся в «Рейнджерс», но вскоре скатился в низшие лиги.

Брэнтт Мирес — был тафгаем, алкоголиком и наркоманом. Его четыре раза ловили на кокаине, пробовали лечить, но в результате вообще запретили грать в хоккей в Северной Америке. Брэнтт, который однажды чуть не умер от передозировки, все же потом прошел лечение и даже потом работал в клубе «Лос Анджелес» консультантом.