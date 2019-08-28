2019-08-28T01:11:10+03:00
Политика

На судей давят, чтоб посадить экс-президента

Страсти вокруг «дела Кочаряна» заставляют сомневаться - возможна ли вообще демократичная смена власти на Кавказе без преследования предшественников
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Экс-президент Армении Роберт Кочарян.Экс-президент Армении Роберт Кочарян.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Армении продолжается беспрецедентная для стран постсоветского пространства история. Бывшего президента страны пытаются наказать за его деяния в бытность главой государства. А именно - за пресечение беспорядков в стране. Экс-президента Роберта Кочаряна то сажают под арест, то отпускают под залог.

Сейчас уголовное дело против него, что называется, зависло. После того как Конституционный суд Армении отказался от рассмотрения «дела Кочаряна», никто не понимает, что делать дальше. И власти в Ереване, как отмечают эксперты, решили работать сразу в нескольких направлениях.

С одной стороны, на судей Конституционного суда оказывают мощное психологическое давление, чтобы вынудить принять нужное власти решение. Дело доходит до угроз возбудить уголовные дела в отношении председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна, членов его семьи, родственников и друзей в отместку за отказ от разбирательства по «делу Кочаряна».

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян. Фото: Youtube

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян.Фото: Youtube

С другой - новые власти Армении разработали даже законопроект, как намек непокорным судьям. Согласно ему, полномочия судьи Конституционного суда должны быть приостановлены, если в отношении него возбуждается уголовное дело. Это кнут.

Но есть и пряник. Если судья к ноябрю 2019-го уходит в отставку по собственному желанию, то сохраняет всю свою зарплату до выхода на пенсию. Не слишком завуалированная форма узаконенной взятки, за отказ от которой обещают репрессии.

А после того как попытка одного из ставленников власти Армении объявить себя главой Конституционного суда (хотя он и судьей-то был избран на спорных основаниях) потерпела фиаско, премьер Никол Пашинян заявил в интервью Радио «Свобода», что намерен отправить в отставку нынешнего председателя КС Товмасяна любой ценой. Если надо, даже проведут конституционный референдум по этому вопросу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян.Фото: REUTERS

Нет сомнений, что властям Армении нужен тот вердикт по суду над Кочаряном, который их устраивает. Политические мотивы в этом процессе и происходящем вокруг него уже не скрываются. Давление оказывается не только на судей Конституционного суда, но и на других служителей Фемиды. Так, например, судья Давид Григорян, принявший в мае решение об освобождении Кочаряна под залог и личные гарантии бывшего и нынешнего президентов Нагорного Карабаха, был тут же обвинен в должностном подлоге. А в его кабинете провели обыск. Какое все это имеет отношение к законности? Да никакого.

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Обвинение бывшего главы Армении Роберта Кочаряна в попытке свержения конституционного строя (напомним, он объявил чрезвычайное положение во время беспорядков после выборов в марте 2008-го) выглядит откровенно бредово. Он был действующим главой государства, а после наведения порядка в положенный срок ушел со своего поста. Грубейшее нарушение законодательства и в том, что попрана норма об иммунитете действующего президента. Но как бы ни указывали на беспредел и правозащитники, и МИД России - Ереван закрывает глаза на эти аргументы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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