Лесные пожары и наводнения этого лета ускорят глобальное потепление

И какие последствия глобального потепления мы увидим и почувствуем на собственной шкуре (кошельке, здоровье, доме) уже в ближайшее время? «КП» собрала самые важные и любопытные из свежих исследований.

ВИКИНГАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Аномалии погоды, которые мы сейчас переживаем, уникальны. Во всяком случае за последние две тысячи лет ничего подобного по масштабу в истории человечества не было. Ученые из Испании, Швейцарии, США и Норвегии сравнили нынешнее глобальное потепление с тем, как менялся климат начиная со времен Древнего Рима. Причем совместили информацию из письменных источников (летописи, саги, позже научные наблюдения) с анализом природных свидетелей - ледяных кернов (толстенные слои льда в Антарктиде и Гренландии ученые бурят, чтобы достать из глубины лед, образовавшийся сотни и тысячи лет назад - в нем масса интересного о составе воздуха и воды), кораллов, донных отложений, колец на деревьях.

Да, в очередной раз исследователи подтвердили, что был период потепления в IV - XIII веках. Тогда викинги без проблем плавали по Арктике, заселили Исландию с Гренландией, в Шотландии рос виноград, а на севере Руси расцвел Новгород и другие города. Вслед за ним случился малый ледниковый период.

Однако раньше аномалии, будь то тепло или холод, касались отдельных районов. Во время средневекового потепления температура повысилась далеко не на всей Земле, а на 40% поверхности планеты. Малый ледниковый период вообще случился в разное время: в XV веке было крайне холодно в Тихом океане, в Европе и Северной Америке самые низкие температуры зафиксированы на два столетия позже, а в других частях земного шара и вовсе в середине XIX века. Сейчас климат изменился на всей планете сразу. Не зря же потепление глобальным назвали. Остались только 2% территории земного шара, где рост температур пока незаметен, - в Антарктиде.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ПОДСЧИТЫВАЮТ ПОТЕРИ

Климатические изменения принесут вполне ощутимые убытки для мировой экономики, утверждают ученые из Кембриджского университета вместе с коллегами из США, Тайваня и Международного валютного фонда. Главный вывод: мировая экономика к концу XXI века потеряет 7% ВВП (см. «В тему»). Пострадают бюджеты всех стран. Даже северных.

А ведь часто пишут, что для России, Швеции или Канады потепление даже выгодно: меньше денег уйдет на отопление зимой, на севере заколосится пшеница, в свободной от ледяных оков Арктике будут сновать танкеры и сухогрузы. Увы, разочаровывают британские ученые. Минусов больше, чем плюсов. Сэкономим на отоплении - потратим на кондиционеры. Распашем поля на севере - на юге урожай погубит засуха. Горнолыжные курорты в Альпах и сейчас подсчитывают убытки из-за бесснежных зим. Собственно, на таких примерах исследование и построено. Ученые смотрели, как влияют аномалии погоды на экономику 174 государств начиная с 1960 года, и строили свои прогнозы.

Фото: Сергей ЛАНИН

В ГРЕНЛАНДИИ ТАЮТ ЛЕДНИКИ

Лесные пожары, бушующие этим летом в Сибири, настолько масштабны, что могут ускорить процесс глобального потепления, считают климатологи. Какая связь?

Во-первых, дымовой шлейф из Сибири доходит до Арктики. В первую очередь до российской, но тянется дым и дальше, к Гренландии и даже Аляске. Частицы сажи оседают на снег и лед, они становятся темнее, а значит, хуже отражают солнечные лучи, поглощают больше тепла и быстрее тают. Арктика и без того сильнее всех остальных регионов планеты страдает от глобального потепления, там оно в разы быстрее, чем в средней полосе. Летом 2019 года в Гренландии зафиксировано рекордное таяние ледников - ученые ждали такого лишь к 2070 году.

Во-вторых, в процессе горения в атмосферу поступает огромное количество углекислого газа - а он вызывает парниковый эффект, приводящий к глобальному потеплению. По подсчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, за июнь и июль 2019 года по вине лесных пожаров в атмосфере стало на 100 миллионов тонн СО2 больше. Для сравнения: такое количество углекислоты выбрасывают за год все автомобили и заводы таких стран, как Узбекистан или Бельгия. Речь идет не только о Сибири, но и очагах на Аляске, где огонь уничтожил больше 800 тысяч гектаров леса, и в Канаде, потерявшей в пожарах с начала года 1,7 млн га зеленых насаждений.

ЗАТО ЯБЛОКИ БУДУТ СЛАЩЕ!

Глобальное потепление меняет даже вкус любимых продуктов. Яблоки вот, скажем, слаще станут - это связано с большим количеством знойных дней и особенно теплых ночей в период созревания плодов, благодаря чему во фруктах содержание сахара растет, а кислотность уменьшается. Урожаи, правда, станут победнее - упадут они на 2% в ближайшие 10 лет (это прогнозы, недавно опубликованные в Польше).

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Пока мы с вами загораем на курортах и ворчим про холодное московское лето, ученые исследуют даже самые неожиданные последствия глобального потепления. “КП” собрала несколько любопытных научных публикаций (подробности).