Глобальное потепление убивает черепах-мужчин

Пока мы с вами загораем на курортах и ворчим про холодное московское лето, ученые исследуют даже самые неожиданные последствия глобального потепления. “КП” собрала несколько любопытных научных публикаций.

ЧЕРЕПАШИЙ МАТРИАРХАТ

Начну с действительно страшного. Глобальное потепление убивает будущих мужчин. Спокойно, пока речь только о черепахах.

Оказывается, от температуры зависит, какого пола будет вылупившийся из яйца черепашонок! Чем сильнее нагревается яйцо – тем больше вероятность что на свет появится самка.

При нынешних темпах глобального потепления к 2100 году в 99,86% случаев будут рождаться черепахи-девочки. То есть самцы практически исчезнут! Такими ужасами пугают британские ученые из Университета Эксетера, изучившие жизнь морских головастых черепах на островах Кабо-Верде, а также их коллеги из Академии наук Китая и Университета Сиднея в Австралии (их статья опубликована в научном журнале Current Biology).

От температуры зависит, какого пола будет вылупившийся из яйца черепашонок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИНИ-ПТИЧКИ

А вот ученые из ЮАР 23 года подряд измеряли трясогузок. Чтобы проверить гипотезу о том, что потепление заставляет животных (ну и птиц тоже) уменьшаться в размерах. Оказалось, это чистая правда.

Средняя температура за время эксперимента выросла на 0,18 градуса, а трясогузки действительно стали миниатюрнее. Дело в том, что маленькой особи надо меньше еды, и ей проще выжить в экстремальных условиях, например, во время засух.

Ученые из ЮАР 23 года подряд измеряли трясогузок.Фото: Википедия

ЯБЛОК МЕНЬШЕ, ЗАТО СЛАЩЕ

Глобальное потепление меняет даже вкус любимых продуктов. Яблоки вот, скажем, слаще станут – это связано с большим количеством знойных дней и особенно теплых ночей в период созревания плодов, благодаря чему во фруктах содержание сахара растет, а кислотность уменьшается.

Урожаи, правда станут немного беднее, но не так чтоб отказываться от шарлотки и яблочного сока – упадут они на 2% в ближайшие 10 лет (это прогнозы, недавно опубликованные в Польше).

БОКАЛ ЛИЛИОРИЛЫ

А вот во Франции виноделы из региона Бордо недавно проголосовали за по-робеспьеровски революционное решение: разрешить сразу семь новых сортов винограда. Решение еще должен одобрить Национальный институт происхождения и качества, ибо вино во Франции дело государственной важности.

Но вы уже готовьтесь. Скоро вместо мерло и каберне вам предложат бокал марселана, аринарноа или лилиорилы. Посадят в Бордо также чисто испанский сорт альбариньо и португальский виноград туригу насьонал – в общем, те, что к жаре привычны. А вытеснят они первым делом как раз популярное нынче мерло, не выдерживающее слишком высоких температур. Уже много лет виноделы замечают, что потепление ускоряет процесс созревания винограда и повышает градус готового напитка.

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