Бари Алибасов: Не нужны мне Лидина квартира и наследие Шукшина!

Недавно дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила о том, что настаивает на разводе мамы с Бари Алибасовым. Мол, продюсер женился на 80-летней вдове Шукшина исключительно ради пиара и вообще собирается наложить руку на творческое наследие знаменитого писателя. Бари Алибасов высказал «КП» свою точку зрения.

Пусть сами разбираются - хоть врукопашную

- Бари Каримович, Ольга Шукшина настаивает на вашем разводе с Лидией Николаевной…

- Ну а какое ее дело вообще! По-моему, у нее одно желание - как можно быстрее сгнобить мать, чтобы что-то получить себе. Я не знаю, как они там делят эту квартиру на Бочкова (недавно Ольга поселилась вместе с мамой в квартире, оставшейся вдове от Шукшина. - Ред.), не имею представления. Мы с Лидой дружим многие годы. А Ольги не было все это время рядом с матерью. Теперь она появилась и, видимо, думает, что я ей конкурент. Нет, я не конкурент, мне эта квартира не нужна. У меня у самого две квартиры в Москве.

- Ольга Шукшина переживает за интеллектуальную собственность Василия Шукшина. Она думает, что, когда Лидия Николаевна умрет, вы автоматически станете наследником.

- Ну, наверное, Лида имеет какие-то права на все то, что Шукшин написал. Но я этим не интересовался. Считаю, это ее дело, кому она будет передавать права. Оля не с тем борется, у нее есть конкурентка Маша, старшая сестра (актриса Мария Шукшина. - Ред.). А я не собираюсь претендовать вообще ни на что - ни на жилую площадь, ни на творчество писателя Шукшина, ни на творчество актрисы Лидии Шукшиной. Пусть они там между собой сами разбираются - врукопашную или через суд.

- С Машей Шукшиной вы не общаетесь?

- Нет. И с Аней, ее дочкой, - тоже. Аня, внучка Лиды, та самая, которая ограбила всю семью. Умудрилась даже продать Лидину квартиру в Питере со всем содержимым. И ничего вернуть не удалось. Ну вот такие наследники! А Лида не борец, она не будет за это бороться. И потом, мне 72 года, Лида тоже не 16-летняя девушка - с собой в гроб ничего не заберем. Поэтому никто не реагирует на действия шукшинских потомков. У нас с Лидой давние комфортные отношения. А Оля пытается их разрушить. Я с Лидой еще не говорил на этот счет, она сейчас в Болгарии.

Секс ушел далеко-далеко

- Говорят, ваш помощник Сергей Моцарь - бывший порноактер. Снимался в Америке в порнофильме.

- Ну снимался. Но это его личное дело.

- С Сергеем у вас что-то личное?

- Он водитель, помощник, у нас рабочие отношения. И у нас жесткое правило - никто никогда не касается личной жизни - ни артистов, ни сотрудников офиса.

Сам я никогда публичных домов не открывал. Артистов своих в аренду не сдавал.

- У вас в квартире висела большая фотография обнаженных солистов «На-На».

- Да. По-моему, она и сейчас висит. Это был период, когда «На-На» только начиналась, когда сексуальность, запрещенная в Советском Союзе, вышла наружу. Экспериментировать, особенно в молодости, многие любят. У меня была разгульная молодость, когда у меня одновременно было пять девчонок. А сейчас сексуальные развлечения в прошлом. И приоритеты, и цели в жизни меняются. Сейчас столько проблем и забот, что секс давным-давно ушел даже не на второй план, а бог его знает куда!

- То есть у вас с Федосеевой-Шукшиной нет никаких отношений и свадьба была для пиара?

- Мы с ней уже 20 лет знаем друг друга. И мы не афишируем наши отношения.

- Вы же с Лидией Николаевной общались, затем женились на молодой, потом с молодой женой развелись. И снова вернулись к Лидии Николаевне.

- Да, было - женился, развелся. Но так бывает. Со временем начинаешь понимать, что на самом деле человек, с которым ты жил, как был близким и желанным и, более того, очень комфортным для совместной жизни - так он и остается.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЫ

Были проблемы с давлением

- На днях сообщили, что Лидии Николаевне стало плохо на отдыхе в Болгарии.

- Ей стало нехорошо, да. Из-за жары скакнуло давление. Но она уже пришла в норму. Ей нехорошо бывает регулярно, поскольку у нее серьезные проблемы с печенью, почками, сердцем. Звонил ей каждые два часа. Как вернется в Москву, наверное, ляжет в больницу.

- Пока она в Болгарии, вы - в Москве. Ревнует?

- Вот этот вопрос я ей никогда не задавал. Думаю, что я стараюсь не давать таких поводов. В основном наши отношения комфортные и довольно спокойные. Ссоримся порой на семейной почве. Бытовые какие-то моменты - «не приехал, не пришел, не позвонил».

- То есть она хочет, чтобы вы чаще были рядом?

- Мы оба хотим, чтобы мы были рядом. Но, к сожалению, мне это не так просто - у меня работа постоянная, съемки, концерты. Лида не большая любительница ходить по таким мероприятиям. Она вообще не публичный человек.

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