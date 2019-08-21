Лидии Шукшиной стало плохо на курорте

Лидия Федосеева-Шукшина некоторое время назад улетела на отдых в Болгарию. Актриса намеревалась поправить пошатнувшееся здоровье на морском побережье. В последнее время Лидия Николаевна жила в стрессе. Мало того что ее нервировали любимые внуки. В июне громом среди ясного неба стала госпитализация ее мужа Бари Алибасова в реанимацию после того, как продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб.

Однако в Болгарии у Лидии Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы со здоровьем. Во время отдыха ей стало плохо. При этом из-за отсутствия медицинского полиса ее даже не положили в больницу.

"Состояние мамы действительно не из лучших. Она даже сама позвонить мне не смогла, ее подруга прислала сообщение", - рассказала дочь Федосеевой-Шукшиной - Ольга.

Сейчас за знаменитой актрисой присматривают подружки. "Мама летела в Бургас в прекрасном настроении. Она бывает там каждый год. У нее есть там квартира. Ну что вы хотите: тут было +15, а там +30. Такие перепады температур опасны для любого человека, вот сердце и дало сбой, давление и подскочило. Плюс ко всему перелет А до этого были эмоциональные нагрузки из-за последних событий в нашей семье. Так что не каждый молодой организм такое выдержит", - сетует наследница.

alibasov_nana Алибасова и Федосеева-Шукшина живут душа в душу

Муж актрисы Бари Алибасов сразу позвонил Ольге, как только узнал о случившемся. "Говорит, что вылететь в Болгарию не может, потому что у него нет заграничного паспорта. Мол, поднял все связи, но, увы, сделать документ не смог... Сейчас Алибасов звонит мне каждые два часа, как поговорит с мамой. Предлагает любую помощь, деньги в том числе", - цитирует женщину Собеседник.Ru.

А вот сестре Маше ей не дозвониться. Актриса заблокировала номер Ольги. "Знаю, что она звонит маме, а это самое главное", - говорит младшая дочь Лидии Николаевны.

Ольга Шукшина также связалась с лечащим врачом мамы, который срочно велел госпитализировать свою пациентку: "Он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения. В июне мама уже наблюдалась в клинике с подобной проблемой".

Сейчас за Федосеевой-Шукшиной в Болгарию вылетела подруга Марии Шукшиной. Женщина доставит именитую актрису в Россию. "С трапа самолета мы повезем маму в клинику, как велел доктор. Хорошо бы еще Мария вышла со мной на связь. В такие моменты надо держаться вместе, маме будет приятно", - заключила Ольга.