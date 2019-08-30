Когда у Кобзона пропал голос, он сразу потерял интерес к жизни

В этот день на Востряковском кладбище на могиле Иосифа Кобзона откроют памятник из бронзы и гранита. За год было сделано немало для увековечения памяти артиста. «Аэрофлот» дал его имя одному из своих лайнеров. Появилась мемориальная доска на здании Донецкого академического театра оперы и балета. 10 сентября должна быть открыта мемориальная доска на Институте им. Гнесиных в Москве. В подмосковном поселке Баковка, где у семьи Иосифа Давыдовича дача, улицу Лесную переименовали в улицу Кобзона.

Многое сделано благодаря усилиям его вдовы Нели Михайловны, с которой певец прожил 47 лет.

- Мне кажется, было бы правильно, чтобы в Москве имя Кобзона было присвоено театру или музыкальному учреждению, - считает Неля Михайловна. - Он много сделал для города и для культуры. К нему постоянно обращались люди, потому что знали: Кобзон не останется равнодушным. Он спешил делать добро. Хотя он был человек непростой, со взрывным характером, очень обидчивый. Но и отходчивый. Вначале я переживала из-за его характера, но потом научилась его принимать.

- Иосиф Давыдович тринадцать лет боролся с онкологическим заболеванием...

- Он по характеру боец, не позволял думать о плохом. Никогда не жаловался. Мы оба верили в хорошее.

Любовь пришла не сразу

- Когда я выходила замуж, я не была в него влюблена, - вспоминает Неля Михайловна. - Мы познакомились в гостях у наших общих знакомых. Через три дня он пригласил меня в квартиру к своей маме на проспекте Мира и сделал мне предложение. Я была воспитана в строгих традициях и ответила, что принять предложение не могу. Если он хочет, он может приехать ко мне в Ленинград и познакомиться с моей мамой, братом. Через пару месяцев он приехал, привез огромный букет розовых гвоздик. Следующая наша встреча случилась еще через три месяца - в Сочи, где он был на гастролях и куда он пригласил меня, мою маму и мою подругу. Он забронировал нам двухместный номер, третье спальное место было на балконе, где мы спали на матрасе по очереди. По тем временам нам казалось, что мы попали в рай - гостиница «Ленинград», лучшая в Сочи, первая линия к морю. Вечером - ресторан или концерт. Вот тогда мы уже стали встречаться, и на его предложение я ответила согласием. Но узнала его по-настоящему, только когда мы поженились. И с каждым годом все больше и больше ценила его и уважала, хотя был период притирки. Мы выросли в разных семьях, с разной культурой, в том числе бытовой.

Когда мы в 1973 году получили нашу трехкомнатную квартиру (до этого жили вместе с его мамой и сестрой), Иосиф очень полюбил принимать гостей. Он открывал шкафы и показывал гостям - вот здесь лежит постельное белье, а здесь - полотенце. Я смущалась: «Иосиф, зачем ты это делаешь? У всех дома есть шкаф с бельем». Он мне говорил: «У меня такого хорошего постельного белья никогда не было, и такого порядка в доме, и такого красиво накрытого стола, и хорошей мебели». Ему нравилось, что я стараюсь создать достойный быт, что брюки в струночку, хотя у меня от постоянной стирки, от того, что щеточкой оттирала воротнички, руки были малинового цвета. Но тогда все так жили - с бытовыми трудностями, в борьбе за дефицит. Утром я садилась за руль и ехала на поиски еды, которую можно было достать только по блату.

Дача за 65 тысяч советских рублей

- Неужели жена такого популярного артиста, как Кобзон, испытывала те же бытовые трудности, что и простые советские люди?

- Иосиф, конечно, был очень популярен, на его концертах всегда были аншлаги. За сольный концерт он получал 36 рублей. Иногда давал по три-четыре концерта в день. Когда заканчивался четвертый концерт, я его спрашивала: «Ты еще живой? Как ты это выдержал?» Он отвечал: «Что ты! Я еще не напелся».

- При таком ритме по 36 рублей за концерт - это же бешеные деньги...

- На эти деньги мы и купили дачу в Баковке. Мы въехали в нее в 1977 году. Дача стоила 65 тысяч рублей. Действительно бешеные деньги (автомобиль «Жигули» в то время - 6 тысяч, «Волга» - почти 10 тысяч. - Ред.). Брали в долг у Роберта Рождественского, Оскара Фельцмана, Михаила Фрадкина - потом надо было долги отдавать.

Эта дача в 1946 году была подарена Сталиным маршалу Рыбалко - гектар земли с домом. Потом родные маршала поделили землю на наделы и начали продавать. Когда я приехала смотреть дачу, я посчитала, сколько в доме окон, их оказалось 37, и чуть не расплакалась - как их все перемою.

Дача Кобзона в подмосковном поселке Баковка когда-то принадлежала маршалу Рыбалко.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Иосиф Давыдович участвовал в обустройстве дома?

- Я ему благодарна за то, что он мне не мешал. Есть мужья, которые вмешиваются в любые мелочи - какого цвета обои, занавески. Иосиф в эти вопросы не лез. Хотя я жила с человеком, который решал все проблемы. Я не просила ничего невозможного, но, если говорила, что хочу какую-то красивую вазочку, он никогда мне не отказывал. Притом что в быту он был очень скромный человек. В еде тоже был некапризный. Его мама Ида Исаевна, замечательная женщина, научила меня готовить те блюда, к которым он привык. Он обожал украинский борщ. И часто говорил: «Хороший борщ, но не мамин». Он ел простую пищу, гречневую кашу, жаркое, домашние котлеты. Однажды я заказала в ресторане рыбные и мясные котлеты. Подала на стол, он только глянул: «Это же не твои котлеты. Они по форме другие. Если ты не будешь готовить сама, мне легче пойти в ресторан, чем есть дома ресторанную еду».

Все переезды, перелеты стоически переносил, даже в последние годы, когда болел. Поддерживая под руки, его подводили к сцене, и там он распрямлял плечи, появлялась энергия. Он с таким счастьем пел, что на глазах становился здоровее. Я понимала, что сцена - его лекарство. И когда в последние дни жизни у него пропал голос, он сразу потерял интерес к жизни.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Мамы склеивали отношения

- Быть женой Кобзона - это труд или счастье?

- Это огромный труд, иногда очень тяжелый даже физически. Поначалу мы ездили на гастроли с электроплиткой, сковородками, кастрюлями. Я тащила лук, картошку... Концерты заканчивались около 11 вечера, когда кафе и рестораны закрывались, если они были вообще в маленьких городках. Ужин я готовила в номере, как-то раз даже борщ сварила. Но однажды в аэропорту в Сибири Иосиф взял пакет с моими запасами, и он порвался. Покатилась по аэропорту картошка, морковка, лук… «Мне так стыдно никогда в жизни не было», - сказал он и после этого запретил возить электроплитку, хотя ничего стыдного в этом, на мой взгляд, не было, надо же было где-то питаться. Гастрольная жизнь с плохим транспортом, дорогами, гостиницами, каждый день собирать и разбирать чемодан - бытовых трудностей хватало, но я любила Иосифа.

- Он понимал, как вы много делаете для семьи?

- Он был благодарен, называл меня «куколка моя любимая». Его первые жены (певица Вероника Круглова, актриса Людмила Гурченко. - Ред.) были талантливые, знаменитые, но с амбициями. И каждая прежде всего жила для себя. А ему нужна была женщина, которая жила бы его интересами. Помимо того что жена, она должна быть ему еще и мамой. Во мне он нашел именно такую. Поэтому наша любовь родилась, когда мы друг друга хорошо узнали, когда появились на свет наши дети. Когда мы полюбили наших мам одинаково. Кстати, от мам многое зависело в нашем браке. Они никогда не становились на чью-то сторону, наоборот, склеивали наши отношения. В результате появилась большая семья, где все жили интересами друг друга.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году в 80 лет. Артист был женат три раза. Первая жена - певица Вероника Круглова, брак с ней продлился два года (с 1965 по

1967 г.). Оба супруга часто гастролировали и редко виделись.

Вторая жена Людмила Гурченко (были женаты с 1967 по 1970 г.). Их семейная жизнь также не сложилась из-за постоянных разъездов - гастроли, съемки, концерты.

С третьей женой Нинель Дризиной артист познакомился в 1971 году. В браке у них появились двое детей, сын Андрей и дочь Наталья, и семеро внуков.

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