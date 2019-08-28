Магнитка – один из центров промышленного туризма в России

Удачное сочетание истории, поражающих воображение промышленных пейзажей и природы делают Магнитку одним из самых интересных туристических направлений России.

Не случайно словом «Магнитка» называют и комбинат, и 416-тысячный Магнитогорск: история города и завода прочно переплетены. Именно здесь начиналась советская индустриализация, когда за три с небольшим года посреди голой степи выросло гигантское, современное предприятие.

В годы Великой Отечественной войны здесь в буквальном смысле ковалась победа: броня каждого второго советского танка и каждый третий снаряд отлиты именно из магнитогорской стали. Об этой и других страницах истории комбината можно узнать во время посещения музея ММК – визит включен в несколько экскурсионных маршрутов. В общей сложности их четыре, в том числе два, предназначенные для детей младшего и подросткового возраста.

Гости комбината могут посетить доменный цех – крупнейший в стране, прокатное производство, включая современный стан 5000 горячей прокатки: он выпускает уникальный толстолистовой прокат, востребованный при строительстве мостов, газопроводов и в других отраслях. Незабываемые впечатления туристам гарантированы: ММК занимает территорию, сопоставимую по площади с Барселоной. Здесь производят заготовки для всех десятирублевых монет, имеющих хождение в России. Примерно половина всего металла, используемого для производства автомобилей в стране, производится на Магнитогорском металлургическом комбинате. Среди партнеров компании – Volkswagen, Ford, Nissan, LADA, КАМАЗ и другие автомобилестроители.

Помимо металлургического производства, посмотреть в Магнитке можно и хоккей мирового уровня: город является базой клуба «Металлург», двукратного обладателя Кубка Гагарина – высшей награды КХЛ. В числе звезд клуба – известные во всем мире Василий Кошечкин, Сергей Мозякин, Николай Кулемин (последние, к слову, уроженцы Магнитогорска). Как раз в сентябре начинается новый сезон Континентальной хоккейной лиги, который продлится до конца апреля.

Наконец, в окрестностях Магнитки можно и хорошо отдохнуть: вблизи города расположены современные курорты и санатории, включая горнолыжный центр ММК «Абзаково». Он оборудован тринадцатью горнолыжными трассами общей протяженностью 16 км с перепадом высот более 300 метров. Ежегодно сюда приезжают люди не только из соседних регионов, но и из Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга и других городов. Гармоничное сочетание развитой инфраструктуры, неповторимой природы и индустриальной мощи – делают отдых в Магнитке уникальным жизненным опытом.