«Союз воинствующих безбожников» против браслетика: к чему может привести прямая травля верующих

Когда, говорят, что церковь сама виновата в растущем негативном к ней отношении – это ложь. Атеизм, а точнее - антихристианство толерантным не бывает. В России у лица антиклерикального движения всегда ярко выраженные черты «Союза воинствующих безбожников».

Атеист молчать не может. Он всегда миссионер, разоблачитель. Атеист со своей непрошеной «правдой» ходит среди мирных людей словно эксгибиционист с причиндалами. Временами изумляя окружающих, а иногда – пугая.

Начинают строить церковь на пустыре, где до того тридцать лет лежал строительный мусор – антиклерикал непременно протестует. Мол, достали попы городское пространство застраивать. И вообще незачем в городе столько церквей.

Детей при крещении с головой окунают – «все попы – садисты».

Хотя казалось бы, тебе, любезный, какое дело до чужих детей? Иди вон евреям и татарам объясни, что нельзя младенцам крайнюю плоть по живому резать. Дикость мол это и звериное средневековье. Они тебе быстро пояснят, куда ты можешь деть свое цивилизованное мнение.

Крещение ребенка обернулось скандалом. Кадр из видео

В этот раз «прилетело» министру науки Котюкову, фотография которого с браслетом с изображениям православных святых вызвала бурление фекальных масс в соцсетях.

Фотография была предъявлена, как свидетельство слабоумия и некомпетентности министра.

И нет, речь шла не об отсутствии вкуса или нарушении дресс-кода. Министр был прямо уличен в постыдном религиозном невежестве, которое неприемлемо в кругу «нормальных» людей.

Меня совершенно не волнует моральный облик министра науки. Я вообще не понимаю, зачем науке нужен отдельный министр. Лаврентий Павлович Берия наукой вообще по совместительству занимался, а результаты были не в пример нашим. И браслеты на руке у взрослого мужика мне кажутся смешными. Но речь идет совсем не об устройстве российского правительства и не о наших взглядах на мужской костюм.

История с Котюковым представляет собой новый этап борьбы антикрекалов с Церковью. От собственно борьбы с «проклятыми попами» они переходят к прямой травле верующих. Цель – сделать так, чтобы личное христианство стало постыдным фактом, который необходимо скрывать.

Особенно умилительно эта борьба выглядит со стороны людей, которые отстаивают «нормальность» гомосексуализма и борются с гомофобией. Картинку с министром с соответствующим комментарием, например, запостил Антон Красовский, который свой личный гомосексуализм смог сделать практически профессией.

Переход антиклерикалов от борьбы с институтом церкви к прямым атакам на христиан, позволяет и нам перестать изображать из себя недоделанных непротивленцев злу.

Спорить с атеистом и раньше было бесполезно. Его логика – хитра как ложь шизофреника.

Ты будешь ссылаться на исторические факты, на то, что именно на этом месте стоял кафедральный собор, а тебе в ответ расскажут о праве жителей на привычную архитектурную среду.

Ты станешь рассуждать о христианской цивилизации и понимании христианских образов у Достоевского и Пушкина, а тебе в ответ - об отсталом Православии.

Ты сошлешься на сэра Исаака Ньютона, который оставил 10 томов богословских трудов, а тебе скажут, что вера и наука несовместимы.

Я совершенно убежден в том, что разговаривать нужно только с тем, кто готов тебя услышать. Все прочие варианты – воспринимаются как проявление твоей слабости и вызывают новую волну агрессии.

Именно в этой ложно понимаемой сдержанности православных по отношению к антицерковным нападкам и кроется причина растущей агрессии антиклерикальных активистов. Церковное сообщество не только не дает отпор нападкам, но остается невидимым, словно бы его вообще не существует.

К этому так все привыкли, что когда «медные короли» Алтушкин и Козицын выставили в екатеринбургском сквере здоровенных русских мужиков в качестве процерковных активистов, это вызвало натуральную истерику у тех, кто боролся против строительства собора.

Когда выставили в екатеринбургском сквере здоровенных русских мужиков в качестве процерковных активистов, это вызвало натуральную истерикуФото: Алексей БУЛАТОВ

До этого монополия на активизм и демонстрацию своей гражданской позиции была только у тех, кто выступает против церкви.

Жалко, что что власть испугалась и противостояние в Екатеринбурге быстро свернули. В данном случае настоящее противостояние стало бы весьма оздоравливающем средством для части либеральной интеллигенции, которая, как и сто двадцать лет назад шельмует Русскую Церковь, обвиняя ее во всех смертных грехах - от антисемитизма до домашнего насилия.

Как бы не упражнялись со статистикой прогрессисты, доказывая, что православных в стране не более 5%, все опросы показывают, что 70% русских людей идентифицируют себя как православные христиане.

Еще 20 процентов граждан России считают себя правоверными мусульманами.

Сама математика говорит о том, что оставшиеся 10 процентов имеют право заткнуться и жить по законам большинства.

Это - наша страна. Это - наша культура. Это - наша вера. Мы здесь устанавливаем правила. И поэтому, президент России носит нательный крест, а министр обороны крестится перед военным парадом.

Не нравится? Придется терпеть. И лучше молча. Потому что, в борьбе с религиозным невежеством легко нарваться на ревностного неофита, полемика с которым может закончиться прямым ударом в челюсть так и не начавшись.