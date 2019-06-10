Источник в епархии: Алтушкин и Козицын заявили, что «храм будет либо в сквере, либо нигде»

СЕГОДНЯ 01:16 2019-06-10T01:16:42+03:00

Мэрия Екатеринбурга определила список площадок для строительства, в нем два спорных места из трех

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Владельцы «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын и «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин отказываются переносить Храм на другое место. Об этом сообщил «КП» источник в епархии.

- Потерять таких инвесторов - дураками надо быть! – сказал он. - А сейчас инвесторы не хотят ничего, это я вам из первых рук говорю. Они согласны либо здесь (то есть, в сквере или на воде, как предполагал второй проект. – Ред.), либо нигде...

Ранее глава «Фонда Святой Екатерины» Александр Андреев говорил «КП», что строителей «поджимают сроки: любая новая площадка - это год согласований и экспертиз, а Храм должен быть готов к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Поэтому желательно все-таки выбрать одно из трех мест: историческая площадь, пруд, сквер».

Напоминаем, в ходе электронного голосования жители Екатеринбурга предложили более 11 тысяч мест. Из них выбрали шесть, в этом коротком списке есть пруд и сквер.

РАССЛЕДОВАНИЕ УЛЬЯНЫ СКОЙБЕДЫ

Епархия отнимает у горожан сквер, а Запад не дает поставить храм: "Екатеринбургский майдан" глазами Ульяны Скойбеды

Я иду по зеленому газону, на котором две недели назад хипстеры в сатанинских майках с перевернутыми крестами перетягивали забор с молодчиками в православных наколках, через слово поминающих женщин с низкой социальной ответственностью: «Я здесь, <слово, созвучное со словом «глядь»>, за Храм стою, чтобы тебе, <глядь>, на будущее… духовность…» (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU