Диетолог: Москва питается почти идеально, а Кавказ переедает

Каждый житель нашей страны получает в среднем 2651,5 килокалорий в сутки. Эти данные за 2018 год опубликовал Росстат. В 2017 году мы ели примерно также — 2654,7 ккал. В рационе россиян больше всего углеводов - 335,4 грамм, жиров 108,6 грамм, день, а белков 80 грамм в день.

Самый калорийный стол в стране у регионов Кавказа. Первое место у Дагестана, дальше идут Кабардино-Балкария и лидер прошлого года Ингушетия. Самую строгую диету (сами того не подозревая) в стране держат в Рязанской области. Москва замыкает пятерку самых низкокалорийных регионов.

Диетолога Михаила Гинзбурга цифры Росстата удивили: на взгляд эксперта, данные по разным регионам едва ли могут разнится вдвое.

- Калорийность ежедневного рациона почти в 4000 ккал это в два раза больше наших рекомендаций, - говорит Гинзубрг. - Избыток калорий отнюдь не свидетельствует о качестве питания. Скорее, наоборот. Нельзя ведь сказать, что Москва не доедает. Здесь рацион как раз близок к идеалу: в районе 2000-2200 ккал в сутки. Особенно хорошо, если это сбалансированное питание.

Диетолог Михаил Гинзбург.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Специалист добавил, что у молодых и пожилых людей очень разный метаболизм, поэтому им нельзя рекомендовать один и тот же регион. Немало отличий в рекомендованном питании у мужчин и женщин, а также у занятых умственным или физическим трудом.

Самые «высококалорийные» регионы:

1. Дагестан — 3988,3 ккал

2. Кабардино-Балкария - 3619,3 ккал

3. Ингушетия - 3406,4 ккал

4. Тюменская область - 3169,8 ккал

Самые «низкокалорийные» регионы:

1. Рязанская область - 2180,1 ккал

2. Хабаровский край - 2182,9 ккал

3. Тамбовская область - 2228,7 ккал

4. Камчатский край - 2230,4 ккал

5. Москва - 2261 ккал

Из чего состоит рацион россиян?

Хлеб и хлебные продукты — 35,4%

Мясо и мясные продукты — 17,9%

Сахар и кондитерские изделия — 12%

Молоко и молочные продукты — 11,9%

Масло растительное и другие жиры — 9,4%

Фрукты и ягоды — 3,7%

Картофель — 3,6%

Овощи и бахчевые — 2,7%

Яйца — 1,8%

Рыба и рыбные продукты — 1,7%