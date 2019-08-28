2019-08-28T09:21:32+03:00
Общество

Росстат составил карту калорийности России

Питание жителя Дагестана оценивается в 3988,3 ккал., а жителя Рязани в 2180,1 ккал
Ася РОМАНЧУК
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Росстат составил карту калорийности РоссииРосстат составил карту калорийности РоссииФото: EAST NEWS
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Росстат посчитал, сколько калорий приходится на одного россиянина в сутки. В среднем по итогам 2018 года на человека приходилось по 2651,5 ккал в сутки: углеводы — 335,4 г, жиры — 108,6 г, белки — 80 г. Но есть те регионы, где показатель почти в полтора раза превышает заявленный.

Самое калорийное питание в Дагестане, а вот легче всего пища в Центральной России.

Карта калорийности:

Дагестана — 3988,3 ккал.

Кабардино-Балкария - 3619,3 ккал,

Ингушетия - 3406,4 ккал,

Тюменская область - 3200,7 ккал,

Башкортостан - 3169,8 ккал.

Москва - 2261 ккал,

Камчатский край - 2230,4 ккал,

Тамбовская область - 2228,7 ккал,

Хабаровский край - 2182,9 ккал,

Рязанская область - 2180,1 ккал.

Более трети суточного рациона россиян составляют хлебная продукция, мясо и мясные продукты. На эту пищу приходится 17,9% от общего количества, причем в городе меньше употребляют данные продукты (34,3%), а в селе – больше (38,1%)

Меньше всего россияне едят рыбу, примерно 1,7% от суточного рациона. А вот на сладости приходится почти 12%.

В целом из исследования Росстата следует, что городские жители потребляют меньше калорий, чем сельские: 2577,8 ккал и 2865,4 ккал соответственно, пишет RT.

Ранее в минздраве сравнили данные по числу больных ожирением 2013 и 2018 годов. В расчет брали только тех, кому официально поставлен такой диагноз. Оказалось, что число россиян с лишним весом увеличилось в полтора раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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