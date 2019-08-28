Росстат составил карту калорийности России
Росстат посчитал, сколько калорий приходится на одного россиянина в сутки. В среднем по итогам 2018 года на человека приходилось по 2651,5 ккал в сутки: углеводы — 335,4 г, жиры — 108,6 г, белки — 80 г. Но есть те регионы, где показатель почти в полтора раза превышает заявленный.
Самое калорийное питание в Дагестане, а вот легче всего пища в Центральной России.
Карта калорийности:
Дагестана — 3988,3 ккал.
Кабардино-Балкария - 3619,3 ккал,
Ингушетия - 3406,4 ккал,
Тюменская область - 3200,7 ккал,
Башкортостан - 3169,8 ккал.
Москва - 2261 ккал,
Камчатский край - 2230,4 ккал,
Тамбовская область - 2228,7 ккал,
Хабаровский край - 2182,9 ккал,
Рязанская область - 2180,1 ккал.
Более трети суточного рациона россиян составляют хлебная продукция, мясо и мясные продукты. На эту пищу приходится 17,9% от общего количества, причем в городе меньше употребляют данные продукты (34,3%), а в селе – больше (38,1%)
Меньше всего россияне едят рыбу, примерно 1,7% от суточного рациона. А вот на сладости приходится почти 12%.
В целом из исследования Росстата следует, что городские жители потребляют меньше калорий, чем сельские: 2577,8 ккал и 2865,4 ккал соответственно, пишет RT.
Ранее в минздраве сравнили данные по числу больных ожирением 2013 и 2018 годов. В расчет брали только тех, кому официально поставлен такой диагноз. Оказалось, что число россиян с лишним весом увеличилось в полтора раза.
ИСТОЧНИК KP.RU