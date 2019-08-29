Как одна собачка 15 человек загипнотизировала.

Это ли не чудо?! Немецкий шпиц по кличке Принцесса загипнотизировала взглядом 15 человек! И совершенно очевидно, что без магии и колдовства дело не обошлось. Потому что передача «Удивительные люди» на канале «Россия 1», где выступала привезенная из Англии собака-гипнотизер и ее хозяйка Кристина Леннон, вышла в эфир еще год назад. Но фрагмент этой передачи начал вирусным образом распространятся в соцсетях только сейчас.

Вкратце напомню сюжет: 15 добровольцев из зала рассаживаются возле собачонки, которую держит на руках Кристина. Несколько секунд люди смотрят в глаза псу-гипнотизеру, а затем, как подкошенные, начинают валиться на сцену в состоянии полного транса. Далее они под гипнозом совершают всякие нелепые поступки.

На съемках телешоу одного за другим собака-гипнотизер уложила на подушки 15 человек.Фото: Youtube

Правда, вскоре ведущий поясняет, что гипнотизером является сама Кристина Леннон, а собачка выступает в роли ассистента. Скептики тут же объявили, что этот фокус чистой воды развод и шарлатанство. А собачка-«гипнотизер» просто удачный пиар-ход, придуманный Кристиной, чтобы выделится на фоне коллег. Оппоненты же настаивают, что случилась та самая встреча с непознанным и необъяснимым, которую мы ждем порой всю жизнь. «Комсомолка» решила разобраться с помощью двух разных экспертов.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Если есть языковой барьер - внушение не работает

Проанализировать выступление Кристины Леннон с точки зрения профессионала мы попросили Геннадия Иванова, психолога гипнотерапевта, вице-президента Ассоциации творческого и лечебного гипноза.

- Геннадий Юрьевич, тут два объяснения напрашиваются: либо это постановка чистой воды, либо все-таки действие гипноза. Но тогда поведение Кристины Леннон не похоже на то, что большинство из нас видели по ТВ. Кашпировский буровил людей взглядом и повторял про рассасывающиеся швы. Чумак шевелил губами и делал пассы руками. А англичанка молчала, ни на кого не смотрела, команд не давала... Каким образом она могла воздействовать на людей?

Психолог гипнотерапевт, вице-президент Ассоциации творческого и лечебного гипноза Геннадий Иванов. Фото classicalhypnosis.ru

- Теоретически такой номер можно сделать. Но меня смущают несколько обстоятельств, Во-первых, нужно заранее отобрать участников, потому что взять случайных людей с улицы и легким движением руки ввести их в транс невозможно. Любой гипнотизер ищет в зрительном зале людей с высокой восприимчивостью. Лучше всего работать с сомнамбулами, это самые впечатлительные люди в мире, которые способны легко и глубоко погружаться в транс. Таких людей в мире очень немного - 1-2 процента. Я никогда не поверю, что 15 добровольцев, случайно выбранные из зала, все, как один, оказались сомнамбулами. Так не бывает.

- А чем выделяется внушаемый восприимчивый к гипнозу человек?

- Повышенной гипнабельностью обладают люди зажатые и закомплексованные, как правило, это натуры творческие, увлекающиеся, наделенные богатым воображением. И напротив гипнозу плохо поддаются люди живущие «по уставу» - космонавты, летчики, военные. Это личности, как говорят психологи, цельные, без комплексов и страхов. Когда мы делали программу «Уличный гипноз» на Пятом канале, то обнаружили, что очень эффективный способ выявления внушаемых людей - это реакция на телекамеру. Тут хорошо заметно, кто «плывет»: меняется тембр голоса, частота дыхания, люди краснеют, начинают говорить сбивчиво...

- После того, как люди отключились, Кристина давала им команды по-английски. Гипноз работает в переводе?

- Нет, конечно! Человек должен понимать, что ему говорит именно гипнотизер. Кроме случаев, когда сомнамбулам специально дают установку подчинятся голосу переводчика. Но в программе мы не видим, чтобы добровольцев «грузили» до выхода на сцену.

Кристина Леннон c Принцессой на руках.Фото: Youtube

- А если допустить, что участники худо-бедно, но понимали английский? У нас ведь все учат иностранный в школе?

- Тогда нужно допустить, что все 15 участников случайно оказались выпускниками английской спецшколы. Языкового барьера не должно существовать. Во время гипноза сознание человека находится в расслабленном состоянии, это можно сравнить с детским восприятием мира. И если сомнамбуле нужно сконцентрироваться, чтобы понять оператора говорящего на другом языке, то он, скорее всего, выйдет из транса.

- Какую роль здесь играла собачка?

- Команда гипнотизера не обязательно должна быть словесной. Тут работает та же физиология, что и в опытах профессора Павлова с собаками: загорается лампочка - выделяется слюна. Во время гипноза в роли горящей лампочки может выступать, как произнесенное слово, так и сигнал в виде черной собаки. Но, естественно, гипнотизер должен заранее поработать с людьми и заложить им установку: «Вы войдете в транс, когда увидите черную собачку». Но это может быть все, что угодно: собака, попугай, мячик, детская плюшевая игрушка. Само собой, что сама собака или мячик способностями к гипнозу не обладают.

- На ваш взгляд насколько типично было поведение участников для людей, находящихся под воздействием гипноза.

- По хорошему надо было убедиться, что люди действительно находятся в состоянии гипнотического транса.

- Как это сделать?

- Есть определенные физиологические параметры, у людей закатываются зрачки, они не реагируют на болевые раздражители и т.д. Но поскольку этого продемонстрировано не было, то поведение участников можно анализировать только по принципу Станиславского «верю - не верю». Я не верю, мне кажется это было сыграно плохо.

Немецкий шпиц по кличке Принцесса на съемках телешоу "Удивительные люди" загипнотизировала взглядом 15 человек.Фото: Youtube

МНЕНИЕ ФИЗИОЛОГА

Гипноз это элемент нашей повседневной жизни

А что думает по этому поводу официальная медицина? Мы созвонились с Алексеем Умрюхиным, заведующим кафедрой нормальной физиологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

- Честно говоря, я очень скептически воспринимаю то, что показала гипнотизер из Англии, - говорит профессор Умрюхин. - Там миллион вещей, которые шиты белыми нитками, но остановлюсь на главном моменте, который вызывает сомнение. Все люди в разной степени подвержены гипнозу, это элемент нашей повседневной психической деятельности. Но вот так просто посмотреть на собачку 30 секунд и отключиться - это, конечно постановка. Либо людей надо заранее отбирать и тренировать на такой способ введения в гипноз. К нам часто приезжал великий врач-психиатр Владимир Райков, основоположник медицинского гипноза в нашей стране. Он и его последователи давали показательные сеансы гипноза для студентов, вызывали людей из аудитории, кто-то входит в гипноз, кто-то нет. Из 10-12 человек примерно 4-5 поддаются воздействию, из них в свою очередь только 1-2 оказываются очень хорошо гипнабельны.

- Вы сказали, что гипноз это обыденный элемент нашей жизни. Но мы не каждый день ходим на эстрадные представления…

- А тут не надо в цирк ходить. Что такое гипноз? Допустим, вам родители в детстве говорили: сынок, не трогай на плите горячую конфорку, а то обожжешься. Тут два варианта поведения: либо вы критически осмыслили либо сомневались, действительно ли плита горячая, и, например, самостоятельно попробовали ее рукой - тогда гипнотизеру с вами будет трудно. Либо вы, не восприняв сказанное критически, автоматически приняли это убеждение в алгоритм действий и стали использовать в жизни - тогда это гипноз.

Или вам в школе говорят: параллельные прямые не пересекаются! Если вы это принимаете на веру без анализа, то подчиняетесь гипнозу. Но когда вы начинаете вникать в доказательство теоремы, то развиваете критическое мышление. Гипноз, как некритическое, автоматическое принятие к действию команд - одно из свойств нашей психики. Механизмы гипноза работают в качестве элементов некоторых видов памяти и обучения. Но всегда нужно знать, какими методами и способами тот или иной человек может быть введен в состояние гипнотического внушения.

- В какой момент человек уязвим?

- Повышает уязвимость утомление или сильное включение в какую-либо заботу. В таком состоянии сужается сознание: снижается способность замечать и критически оценивать происходящее. Это повышает гипнабельность любого человека. Допустим, на улице, когда вы увлечены своими мыслями, кто-то внезапно обращается к вам с какой-то абракадаброй и вы теряетесь от неожиданности. Возникает так называемая «сшибка сознания»: сознательная сфера мышления перегружается анализом происходящего и на определённое время теряет критический контроль над поступающей информацией.

В этот момент легче установить гипнотический вход. Если вам такой способ гипнотизирования подходит, то может быть сообщена команда, которая весьма вероятно будет исполнена. Либо можно не заметить, как у вас из кармана исчезнет бумажник. Так работает цыганский или уличный гипноз. Существует еще метод монотонного повторения различных действий - монотония утомляет высшие нервные центры сознательного контроля. Многие при введении в состояние гипноза используют этот прием.

- А в медицинской практике какое применение имеет гипноз?

- Классический гипноз используется чаще в области психиатрии. Он помогает избавиться от страхов, фобий, внутренних комплексов. Например, Владимир Райков проводил удивительные эксперименты по раскрытию творческих способностей. При этом он наглядно показал, что гипнозом нельзя добиться того, чего не было в жизни человека. Иными словами, можно сказать человеку - ты великий художник! Но если он не умел рисовать, то в состоянии гипноза он не станет новым Репиным. Он будет рисовать в силу своих способностей, но смело и раскованно. И то, что в нем заложено, он сможет реализовать в обход ограничений, стеснения, комплексов, мешающих в сознательной жизни.

Ещё одно применение гипноза в области медицины касается возможности изменения с его помощью привычек и поведенческих стереотипов. Многие жизненные алгоритмы основаны на автоматизированных навыках - двигательных, эмоциональных, мыслительных и иных. Их выполнение благодаря автоматизации происходит без непосредственного контроля сознанием. В том случае, если такие автоматизированные алгоритмы становятся нецелесообразными для человека, либо если на их основе развиваются различные нарушения или заболевания, то появляется необходимость их изменения.

В качестве одного из инструментов их коррекции может быть использован гипноз. К таким состояниям могут быть отнесены широкий спектр психосоматических заболеваний, болезней зависимостей - наркомании, игромании, расстройств эмоциональной сферы и других. Всегда нужно помнить об уникальности у каждого человека физиологических механизмов организма и поведения и поэтому необходимости индивидуального подбора эффективных средств помощи и их вариантов.