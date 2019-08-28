2019-08-28T16:58:26+03:00
Экономика

С российских прилавков могут пропасть органические продукты из-за рубежа

Это может грозить миллиардными потерями для бизнеса
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Импортные продукты для здорового питания могут окончательно исчезнуть с российских прилавков.Импортные продукты для здорового питания могут окончательно исчезнуть с российских прилавков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 января вступает в силу закон «Об органической продукции». По нему все товары, которые претендуют на это звание, обязаны получать российские сертификаты соответствия. Как считают ритейлеры, это приведет к тому, что импортные продукты для здорового питания просто исчезнут с российских прилавков, а бизнес получит миллиардные убытки. Крупнейшие производители и ритейлеры забили тревогу, пишет "Коммерсант".

Суть в том, что закон вводит особые требования к продуктам, маркированным как органические. Есть запрет на применение пестицидов и прочих химикатов, антибиотиков, гормональных препаратов. Есть требования к упаковке и таре. А чтобы получить знак соответствия, компании нужно попасть в Единый реестр производителей органической продукции.

С этим стандартная российская проблема. Закон есть, а подзаконных актов нет. Механизмов подтверждения чиновники до сих пор не прописали. И если сертификат за несколько месяцев, которые остались до Нового года, получить еще можно, то нанести на всю продукцию специальный знак «органик», утвержденный Минсельхозом, никто физически не успеет. Дизайн упаковки разрабатывается задолго до выпуска. Значит, придется изымать тонны уже выпущенной продукции из магазинов. Это влетит бизнесу в копеечку.

Производители предлагают компромисс - раз чиновники неторопливы, пусть хотя бы введут переходный период, в течение которого можно продавать и те, и другие товары. В Минсельхозе обещали подумать.

Оборот органической продукции в России относительно небольшой - «всего» 900 млрд рублей в год (это 5% от общего объема продаж продовольствия в стране). Из них почти 80% приходится на зарубежные продукты. Мода на «органику» пришла с Запада. В развитых странах «органическая» продукция соответствует очень жестким стандартам. И это не просто отсутствие химических пищевых добавок и консервантов в конечном продукте. Требования предъявляются ко всей производственной цепочке. На всех этапах не должно причиняться никакого вреда экологии, все процессы обязаны быть «дружественными» природе, технологии — естественными.

В этой связи особенно странно, что российские чиновники решили вторично проверять продукты, которые и без того соответствуют жестким экологическим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Малый бизнес рецессией не запугать
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который курирует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на прошлой неделе побывал с рабочей поездкой в Кургане
Новости 24
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании до середины октября
Водители начнут получать штрафы за выявленное с камер отсутствие ОСАГО с начала 2020 года
Медведев: Бюджет РФ до 2022 должен быть ориентированным на развитие науки
"Кушать меньше, но чаще": Главный диетолог Москвы дал советы по питанию школьников
Болтон обвинил КНР в краже технологий F-35 для собственного истребителя
МИД РФ: Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание Вышинского
Сенатор Пушков оценил условие Волкера для присоединения РФ к "Большой семерке"
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Новый космический корабль "Федерация" будет рассчитан на высоких космонавтов
Зеленский выступил за присоединение США к «Нормандскому формату»
Нью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 году
Российским пластическим хирургам увеличат срок обучения
«Вопрос не к нам»: Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у «той же» продавщицы
Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона
Коломойский призвал снять с РФ часть санкций
Песков назвал возмутительными инциденты с полицейскими в Екатеринбурге и Анапе
Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились продолжать контакт между сторонами
Ученые связали ожирение с пониженной реакцией на вкус еды
Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут меняться
Россия продолжит оснащать армию Афганистана для борьбы с терроризмом