С российских прилавков могут пропасть органические продукты из-за рубежа

С 1 января вступает в силу закон «Об органической продукции». По нему все товары, которые претендуют на это звание, обязаны получать российские сертификаты соответствия. Как считают ритейлеры, это приведет к тому, что импортные продукты для здорового питания просто исчезнут с российских прилавков, а бизнес получит миллиардные убытки. Крупнейшие производители и ритейлеры забили тревогу, пишет "Коммерсант".

Суть в том, что закон вводит особые требования к продуктам, маркированным как органические. Есть запрет на применение пестицидов и прочих химикатов, антибиотиков, гормональных препаратов. Есть требования к упаковке и таре. А чтобы получить знак соответствия, компании нужно попасть в Единый реестр производителей органической продукции.

С этим стандартная российская проблема. Закон есть, а подзаконных актов нет. Механизмов подтверждения чиновники до сих пор не прописали. И если сертификат за несколько месяцев, которые остались до Нового года, получить еще можно, то нанести на всю продукцию специальный знак «органик», утвержденный Минсельхозом, никто физически не успеет. Дизайн упаковки разрабатывается задолго до выпуска. Значит, придется изымать тонны уже выпущенной продукции из магазинов. Это влетит бизнесу в копеечку.

Производители предлагают компромисс - раз чиновники неторопливы, пусть хотя бы введут переходный период, в течение которого можно продавать и те, и другие товары. В Минсельхозе обещали подумать.

Оборот органической продукции в России относительно небольшой - «всего» 900 млрд рублей в год (это 5% от общего объема продаж продовольствия в стране). Из них почти 80% приходится на зарубежные продукты. Мода на «органику» пришла с Запада. В развитых странах «органическая» продукция соответствует очень жестким стандартам. И это не просто отсутствие химических пищевых добавок и консервантов в конечном продукте. Требования предъявляются ко всей производственной цепочке. На всех этапах не должно причиняться никакого вреда экологии, все процессы обязаны быть «дружественными» природе, технологии — естественными.

В этой связи особенно странно, что российские чиновники решили вторично проверять продукты, которые и без того соответствуют жестким экологическим требованиям.