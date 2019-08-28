Импортную органическую продукцию снимут с прилавков после 2020 года

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-28T12:01:09+03:00

Процедура отечественной сертификации для ввозимых органических товаров до сих пор не прописана Фото: Евгения ГУСЕВА

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С 1 января 2020 года в России начнет действовать закон «Об органической продукции». В связи с этим все импортные продукты, не имеющие отечественных сертификатов по данному параметру, будут изъяты из продажи. Международная маркировка при этом не будет считаться достаточной для прохождения системы контроля в России.

Алексей Поповичев, исполнительный директор содружества производителей «Русбренд», обратился с письмом в Минсельхоз, чтобы привлечь внимание государства к надвигающейся проблеме. По мнению бизнесмена, новый закон грозит убытками в миллиарды рублей поставщикам и торговым сетям, сообщает Коммерсант.

Процедура отечественной сертификации для ввозимых органических товаров до сих пор не прописана. Так как российский рынок экологически чистых, фермерских товаров в большинстве своем держится на импорте (около 80% по оценкам Euromonitor International), то введение закона приведет к значительному сокращению предложения для покупателей продуктов этой категории.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как продукты в России получают статус «органических» и стоит ли переплачивать за зеленый листок на этикетке.

ИСТОЧНИК KP.RU