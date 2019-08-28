2019-08-28T12:01:09+03:00
Экономика

Импортную органическую продукцию снимут с прилавков после 2020 года

По мнению представителей бизнеса, закон грозит миллиардными убытками
Людмила КАЮМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Процедура отечественной сертификации для ввозимых органических товаров до сих пор не прописанаПроцедура отечественной сертификации для ввозимых органических товаров до сих пор не прописанаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С 1 января 2020 года в России начнет действовать закон «Об органической продукции». В связи с этим все импортные продукты, не имеющие отечественных сертификатов по данному параметру, будут изъяты из продажи. Международная маркировка при этом не будет считаться достаточной для прохождения системы контроля в России.

Алексей Поповичев, исполнительный директор содружества производителей «Русбренд», обратился с письмом в Минсельхоз, чтобы привлечь внимание государства к надвигающейся проблеме. По мнению бизнесмена, новый закон грозит убытками в миллиарды рублей поставщикам и торговым сетям, сообщает Коммерсант.

Процедура отечественной сертификации для ввозимых органических товаров до сих пор не прописана. Так как российский рынок экологически чистых, фермерских товаров в большинстве своем держится на импорте (около 80% по оценкам Euromonitor International), то введение закона приведет к значительному сокращению предложения для покупателей продуктов этой категории.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как продукты в России получают статус «органических» и стоит ли переплачивать за зеленый листок на этикетке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Джонсон попросит Елизавету II остановить работу парламента до середины октября
Туроператоры рассказали, куда россияне поедут отдыхать осенью
Учителя в возрасте до 55 лет получат миллион рублей за переезд в село
Сразу два астероида приближаются к Земле
Опубликовано видео полета Су-57: истребитель исполнил «плоский штопор»
16 испанских детей лечились от язвы, а заработали «синдром оборотня»
Бар на юге Мексики закидали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи
Полностью собрать ребенка в школу обойдется в 27 тысяч рублей
Москва и Анкара обсуждают поставку Су-35 или Су-57
В Совфеде оценили слова Волкера о возвращении РФ в состав G8
Глава МИД Ирана: Тегеран не желает роста напряженности в регионе
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога между Тбилиси и Москвой
В Азербайджане более 30 человек госпитализированы после отравления соком
Парламентарии предложили провести референдум о переходе на четырехдневку
Посольство РФ назвало причину отказа в выдаче виз двум сенаторам США
Маломобильных пассажиров будут поднимать в поезда с помощью новейшего устройства
Россияне задолжали за услуги ЖКХ свыше 560 млрд рублей
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли на неопределенный срок
Косачев: сенаторам США было отказано в визе из-за американских санкций
Южная Корея проверит воду после сообщений об утечке радиации в КНДР
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей