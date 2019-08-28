«Поплохело от жары»: Лере Кудрявцевой потребовалась помощь «Скорой»

В рамках «Новой волны» в одном из сочинских ресторанов отмечал день рождения телеведущий Андрей Разыграев. На банкет была приглашена близкая подруга именинника Лера Кудрявцева. Жара в Сочи стоит дикая, не все выдерживают такую погоду.

Вот и Лере в середине вечера стало плохо, пришлось вызывать «Скорую», поскольку состояние красавицы было предобморочным. Медики, измерив давление и оказав первую помощь, не стали забирать блондинку в больницу. Уже вечером Кудрявцева блистала на сцене «Новой волны» в качестве бессменной ведущей конкурса.

- Это было два дня назад. Поплохело мне от жары. Испугалась я немного. Сейчас уже все нормально, чувствую себя хорошо, - сказала «КП» Лера Кудрявцева.

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