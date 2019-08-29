Доказано: напившись, мы не становимся другими в моральном смысле

К совершенному «по пьяни» относятся, что называется, с пониманием. Мол, алкоголь «сорвал тормоза», вот человек и наговорил лишнего. Или повеселился сверх меры. Или, наоборот, сделался буйным. А вообще-то он смирный.

Можно не сомневаться, что антиобщественное поведение — это прямое следствие перебора со спиртным. Исследований, демонстрирующих тесную взаимосвязь того и другого, полно. Равно, как забавных историй и анекдотов.

А моральные устои? Что происходит с ними? Провоцирует ли алкоголь на безнравственные поступки? Или наоборот, пробуждает совесть и благородство? На эти вопросы попытались ответить британские психологи из Университета Плимута (School of Psychology, University of Plymouth), ведомые Кэтрин Фрэнкис (Kathryn B. Francis).

Исследователи моделировали ситуации, требовавшие неких решительных действий, которые испытуемые и совершали сообразно своим представлениям о морали и нравственности. Сначала совершали трезвыми, а потом, как нетрудно догадаться, «по пьяни». После внушительного количества рюмок водки.

Ситуации, сопровождавшиеся демонстрациями соответствующих сцен в виртуальной реальности, были разными. Например, перед глазами испытуемых возникала такая картина: рельсы, на которых работают железнодорожники — 5 человек. На них под уклон катится тележка. Железнодорожники ее не слышат и не видят. То есть, вот вот будут задавлены. А на платформе рядом с путями стоит некий очень крупный мужчина — огромный толстяк. Толкнув его на рельсы, можно остановить тележку. Надо выбрать. Пожертвовать одной жизнью, чтобы спасти несколько? Или ничего не делать, положившись на волю случая? Ведь толстяка пришлось бы убить. А это плохо.

Принимая те или иные морально мотивированные решения, испытуемые погружались в виртуальную реальность

Решения, конечно, были разными. Но суть не в этом, а в том, что они не менялись - не зависимо от того был ли испытуемый трезвым или пьяным. О чем исследователи подробно рассказали в журнале Psychopharmacology, а коротко познакомил портал ScienceAlert.

Вывод: совершив по пьяни нечто подлое, не надо винить алкоголь. И оправдывать им свои безнравственные поступки. Просто вы по жизни такой — аморальный. И трезвым были способны на гадости.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые объяснили, почему пьяненькие девушки более сговорчивы

Разобраться в том, почему под воздействием алкоголя некоторые девушки склонны к опрометчивым поступкам сексуального характера, помогли исследования, проведенные в США в Университете Миссури (University of Missouri) под руководством профессора Брюса Бартолоу (Professor Bruce Bartholow).

Ответ, казалось, был очевиден: алкоголь снижает умственные способности. Отсюда - и дурь. Однако, эксперименты это опровергли.

Профессор с коллегами сканировали мозг пьяненьких и трезвых добровольцев, решавших одну и ту же задачу с массой ловушек. И смотрели, какие зоны и как реагируют на ошибки. Тут-то и выяснилась разница.

Трезвые и выпившие одинаково хорошо осознавали, что совершают ошибку. И у тех, и у других мозг посылал соответствующие сигналы тревоги. Но у трезвых мозг отвечал на них. А по пьяни - игнорировал. Словно чужих гостей, стучащих в дверь соседней квартиры.

- Алкоголь не снижает способность осознавать ошибки, - комментирует Бартолоу результаты экспериментов. - Он меняет отношение к тому, что вы совершаете эти ошибки. Алкоголь не заставляет нас вести себя плохо. Он притупляет чувство ответственности и вины, тормозя активность в тех зонах, которые обычно заставляют проявлять беспокойство. Теряется самоконтроль. Пропадает чувство тревоги.

Иными словами, мы понимаем: что-то идет не так, не туда, но нам совершенно нет до этого дела. Применительно к девушкам это блаженное состояние часто заканчивается контактами, от которых трезвыми они, может быть, воздержались. Чтобы потом не мучаться вопросом «Как я могла?!».

Они любят выпить. Этим можно воспользоваться. Научный факт.

О том, какой результат получили ученые, проверив расхожую поговорку: "не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки", читайте В самом ли деле, чем больше выпьешь, тем привлекательнее покажется подруга?