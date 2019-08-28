«Все-таки развод»: Лолита расстаётся с молодым мужем

Объявив о расставании со своим мужем Дмитрием Ивановым, Лолита признавалась, что ещё надеется склеить разбитую чашку.

- Мы пока не подали на развод, у всех бывает кризис, - говорила певица журналистам.

А потом все-таки горько разрыдалась на «Новой волне» на репетиции песни Анжелики Варум «Городок».

Певица призналась - развод, увы, неминуем.

На репетиции песни "Городок" Лолита расплакалась.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-Я развожусь в четвёртый раз и плачу под счастливые песни Анжелики, - говорила со сцены Милявская.

И снова в слезы. Потом, озвучивая очередную подводку к песне Варум намекнула, что вообще обижена на многих бывших. Например, на Александра Цекало.

- Александр? Не люблю это имя. Был у меня один, - грустно заметила певица.

И вообще очень много философствовала со сцены о браке, о возрасте, о молодых поклонниках, которые набиваются в ухажеры, а ей с ними неинтересно. Не потому что плохие, а потому что опустошена.

А потом, не дав ни одного интервью, спешно покинула «Новую волну». Подругу в Инстаграме решила поддержать Анжелика Варум, намекнув, что депрессия у Лолиты из-за развода с мужем.

Анжелика Варум и Леонид Агутин на репетиции "Новой волны".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лолик. Моя девочка! - обратилась к Милявской Варум. Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая.

По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи.

Лолита Милявская на сцене "Новой волны".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, о последних! Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!

P.S. Любить, как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету - Лолиту Милявскую непросто. Нет сил, не суйтесь! Несогласных просьба воздержаться от комментариев. Поверьте на слово, не тот случай.