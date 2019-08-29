Чек-лист для родителей первоклашек: 20 вещей, которые необходимо собрать к 1 сентября

До начала учебного года остается всего несколько дней! В суматохе сборов легко забыть о самых важных вещах, так что в помощь родителям школьников «Комсомолка» составила список всех необходимых дел, которые нужно успеть сделать до 1 сентября.

Торжественная линейка

В каждой школе празднуют День знаний по-своему. Кто-то устраивает квест, чтобы познакомить первоклашек с местом, где им предстоит учиться следующие 4 года. А кто-то проводит церемонию посвящения вчерашних детсадовцев в школьники. В любом случае, без торжества не обойтись! А к нему понадобится:

- Нарядная форма — скорее всего, линейка станет первым и последним случаем, когда ребенок будет носить пиджак с удовольствием.

- Удобная обувь. Новые ботинки и туфли стоит разносить дома, чтобы жмущая и трущая во всех местах обувь не испортила впечатление от праздника.

Выбрать красивую и удобную школьную форму - целая наука.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Цветы для классного руководителя. Ребята постарше всё чаще отказываются от этой традиции в пользу благотворительности, а учителю дарят один общий букет от класса. Но для первоклассника цветы — это такой же атрибут школы, как и парта или ранец.

- Фото и видеосъемка. Хотите оставить кадры на память — не забудьте зарядить фотоаппарат или взять съемный аккумулятор для смартфона.

Начало занятий

Опытные родители знают: все канцтовары, тетрадки и прочую мелочь можно покупать уже после начала учебного года, когда ажиотаж (и цены) на них пойдут на спад. Потому что в первые дни учебы ребенку не понадобятся ни циркуль, ни клей-карандаш, ни транспортир. Вот минимальный набор, который понадобится ребенку в первые дни занятий — а остальное можно докупить позже:

- Рабочие тетради и прописи

- Дневник

- Пять тетрадок на 12 листов, две в линию и три в клеточку

- Две ручки, синяя и зеленая

- Карандаш и точилка

- Ластик

- Линейка.

Если с рабочими тетрадями возникла заминка (например, кончились в магазине или нет нужного издания), на первое время можно обойтись распечаткой из интернета или попросить у более удачливых одноклассников их экземпляр, чтобы отсканировать пару страниц. Но полностью заменять учебное пособие распечатками не стоит — вообще-то, это пиратство.

Канцтовары, тетрадки и прочую мелочь можно покупать и после начала учебного года: цены ниже, ажиотажа меньше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Физкультура и спортивные секции

Еще одна вещь, о которой стоит подумать заранее — это спортивная форма. По-хорошему, школьникам нужны аж три комплекта, а если в школе есть бассейн, то и все четыре!

- Для занятий на улице — спортивный костюм и кроссовки

- Для гимнастики — футболка, шорты, чешки

- Для лыж — сами лыжи (если в школе не выдают), спортивная куртка

- Для плавания — купальник или плавки, шапочка, очки, справка от врача

- Сумка для всего этого.

К счастью, покупать все и сразу не обязательно! Для начала хватит спортивного костюма и кроссовок, а все остальное можно подобрать потом.

Место для домашних заданий

В первом классе детям вообще не должны давать домашних заданий. Но на практике получается так, что постоянно надо что-то слепить, прочитать или сделать презентацию. Без оборудованного места для уроков придется тяжко. Если нет возможности выделить ребенку отдельную комнату, то надо хотя бы подготовить все для комфортной учебы:

- Стол по росту

- Стул со спинкой, регулирующийся по высоте, при необходимости — подставка под ноги

- Настольная лампа — свет должен падать с левой стороны

- Подставка для книг.

Комментарий эксперта

Светлана Александрова, детский психолог:

- Начало учебного года — это очень стрессовый период и для ребенка, и для родителей, поэтому впечатление от праздника может быть подпорчено ссорами и конфликтами. Чтобы этого не произошло, стоит помнить, что дети очень хорошо считывают эмоциональный фон своих мам и пап, и им передается все волнение взрослых.

Школа, особенно первые дни — это постоянный стресс для ребенка: он попадает в новую среду, ничего не знает, делает ошибки. Именно в это время ему очень нужна поддержка и участие: обязательно надо спрашивать, как прошел его день, что он делал сегодня, что сказала учительница и как вели себя другие ребята.

Понятно, что в первое время ребенок будет забывать про домашние задания и то, что учительница попросила принести на уроки, про то, что надо собрать ранец и взять спортивную форму. Самостоятельность воспитывается постепенно. И в первое время надо контролировать, всё ли сделал ребенок, но мягко, а не в приказной форме. Важно понимать, что с 1 сентября ребенок не становится взрослым автоматически — ему все так же нужна ваша забота.