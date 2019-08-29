Пелагея в задорном мини впервые показала стройные ножки

Пелагея в последнее время удивляет поклонников. Певица заметно похудела и сменила имидж.

В блоге Пелагеи много фотографий артистки, однако до недавнего времени там было не найти снимки, на которых бы звезда позировала в коротких платьях или юбках. Знаменитость предпочитала наряды в пол. В крайнем случае, она выходила в свет в платьях до середины икры.

На одном из последних фото эффектная артистка предстала в задорном мини платье в полоску, которое подчеркивало идеальную фигуру звезды. 33-летняя певица широко улыбается и выглядит просто потрясающе.

pelageya_insta Пелагея показала стройные ножки

Поклонники Пелагеи пришли в восторг от ее стройной фигуры и нового короткого платья. "Ну как? Как? Как удается держаться в такой прекрасной форме? Браво", "Первый раз вижу Вас в коротком! Вы прекрасны, как и Ваши стройные ножки, которые прятали", "Платье - бомба , вы его украшаете", "Такая стройная, красивая, как похудела", "Просто великолепная", "Вы шикарно выглядите", "Прям девочка-девочка", "Такая Вы тут юная, естественная девчонка", - пишут очарованные фолловеры.

Стоит отметить, что в последнее время Пелагея сильно похудела. Выглядит артистка сногсшибательно. Для поддержания фигуры знаменитость практикует гречневую диету. По словам певицы, иногда она позволяет себе расслабиться и съесть немного вредной для фигуры еды. Звезда считает, что самое главное - не доводить себя до чувства голода, а поддерживать хорошую форму при помощи физических упражнений. При росте 163 сантиметра супруга хоккеиста Ивана Телегина старается не выходить за рамки 59 килограммов.