2019-06-08T22:25:26+03:00
Звезды

Пелагея в купальнике произвела фурор

Певица отдыхает на Мальдивах с мужем Иваном Телегиным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пелагея с мужем Иваном ТелегинымПелагея с мужем Иваном ТелегинымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пелагея вместе с мужем Иваном Телегиным улетела на отдых. Звездная пара поселилась в одном из роскошных отелей на Мальдивах.

После трудовых будней Пелагея с мужем решили насладиться отдыхом в райском уголке. При этом фотографиями из путешествия делится не певица, а ее супруг. "Прибыли на отдых с моей любимой женушкой", - подписал 27-летний хоккеист снимок с Пелагеей. На нем спортсмен нежно обнимает любимую за талию. Пелагея буквально светится от счастья.

А чуть позже Иван Телегин разместил романтическое фото с пляжа. Хоккеист и певица сидят в гамаке на пляже. "Нью дэй виз май герл (новый день с моей девочкой)", - написал шутливо нападающий клуба ЦСКА.

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Нью дэй виз май герл
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И следом опубликовал снимок, который произвел фурор среди поклонников пары. На нем Пелагея предстала в белом купальнике с распущенными волосами. Знаменитость прекрасно выглядит. Это не ускользнуло от зорких глаз фолловеров.

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Romantic day
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Поклонники привыкли видеть Пелагею с косами или собранными в пучок или хвост волосами и в красивых платьях. Видимо, в отпуске звезда решила отдохнуть от причесок и лишней одежды.

"Невероятно милые", "Очень красивая пара", "Какие классные, просто глаз не оторвать", "Вы очень подходите друг другу, береги ее", "Вау, Поля в купальнике!", "Это бомба", "Очаровательная пара!", "Поля любима всем народом!", "Покажите еще фотографии", - написали в комментариях подписчики.

Напомним, Иван и Пелагея поженились в 2016 году. Вскоре на свет появилась их дочь Таисия. Сейчас девочке два года. Совсем недавно певица перестала скрывать лицо дочки. Девочка унаследовала красоту звездной мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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