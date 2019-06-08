Пелагея в купальнике произвела фурор
Пелагея вместе с мужем Иваном Телегиным улетела на отдых. Звездная пара поселилась в одном из роскошных отелей на Мальдивах.
После трудовых будней Пелагея с мужем решили насладиться отдыхом в райском уголке. При этом фотографиями из путешествия делится не певица, а ее супруг. "Прибыли на отдых с моей любимой женушкой", - подписал 27-летний хоккеист снимок с Пелагеей. На нем спортсмен нежно обнимает любимую за талию. Пелагея буквально светится от счастья.
А чуть позже Иван Телегин разместил романтическое фото с пляжа. Хоккеист и певица сидят в гамаке на пляже. "Нью дэй виз май герл (новый день с моей девочкой)", - написал шутливо нападающий клуба ЦСКА.
И следом опубликовал снимок, который произвел фурор среди поклонников пары. На нем Пелагея предстала в белом купальнике с распущенными волосами. Знаменитость прекрасно выглядит. Это не ускользнуло от зорких глаз фолловеров.
Поклонники привыкли видеть Пелагею с косами или собранными в пучок или хвост волосами и в красивых платьях. Видимо, в отпуске звезда решила отдохнуть от причесок и лишней одежды.
"Невероятно милые", "Очень красивая пара", "Какие классные, просто глаз не оторвать", "Вы очень подходите друг другу, береги ее", "Вау, Поля в купальнике!", "Это бомба", "Очаровательная пара!", "Поля любима всем народом!", "Покажите еще фотографии", - написали в комментариях подписчики.
Напомним, Иван и Пелагея поженились в 2016 году. Вскоре на свет появилась их дочь Таисия. Сейчас девочке два года. Совсем недавно певица перестала скрывать лицо дочки. Девочка унаследовала красоту звездной мамы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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