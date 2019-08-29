«Спела бесплатно»: Игорь Крутой рассказал, как уговорил Ротару выступить в России

На «Вечере премьер» музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи выступила после долгого перерыва София Ротару. Напомним: 72-летняя звезда минувшей зимой отказалась от всех выступлений на территории России, ссылаясь на угрозы радикалов.

Однако маэстро Игорю Крутому удалось уговорить Ротару выступить на «Новой волне» в Сочи.

- Как вам удалось переломить ситуацию, сложные были переговоры с Софией Михайловной? - поинтересовались мы у Игоря Яковлевича.

София Ротару.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ничего нового. Руководство и интриги. Шучу. Тяжело не было, я бы позвонил Соне, попросил выступить. Все-таки совсем новыми фигурами мы удивлять не можем, пока это не уровень федеральных каналов. Софии Михайловны не было долгое время в эфире и то, что она согласилась выступить в эфире федерального российского канала, безусловно, рискованный шаг для неё. Но она выступила и я ей очень благодарен за это.

- Она бесплатно пела?

- Да, выступила бесплатно, - подчеркнул Игорь Крутой.

Игорь Крутой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс ко всему маэстро похвастался высокими рейтингами «Новой волны». Творческий вечер маэстро в рамках «Новой волны» собрал у экранов даже больше зрителей, чем открытие конкурса.

Игорь Яковлевич связывает это в том числе с появлением в эфире новых имён. Напомним: на конкурсе в Сочи выступают не только мэтры сцены, но и молодые звезды: Зиверт, Димаш, Лобода, Артик и Асти, диджей Катя Гусева и другие.

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