«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России. А все началось с того, что артистка не приехала на декабрьскую «Песню года», объяснив, что опасается гнева украинских радикалов.
Однако, после переговоров с рулевым «Новой волны» маэстро Игорем Крутым София Михайловна возобновила гастроли в нашей стране.
Артистка прилетела на сочинскую «Новую волну». Правда журналистов сразу предупредили - София Ротару общаться с прессой не будет. «Хуторянка» выступила на традиционном гала-концерте конкурса «Вечер премьер», где артисты представили свои новинки. Ротару спела новую песню «Вечные небеса», крепкую лирическую балладу в привычном для украинской звезды стиле.
- Я очень волновалась, но зрители тепло меня приняли, - призналась после выступления 72-летняя София Ротару.
Артистка, как всегда, выглядела очень молодо и была элегантно одета: длинное изумрудное платье, чёрный пиджак. Напомним: в прошлом году у Ротару были серьёзные проблемы со здоровьем. На гастролях у артистки был диагностирован гипертонический криз и частичная потеря памяти. К счастью, после лечения в Германии София Михайловна справилась с недугом и чувствует себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «София Ротару: досье KP.RU»