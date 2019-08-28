2019-08-28T21:18:20+03:00
Звезды

«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России

Артистка спела на «Новой волне» в Сочи
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments1
София Ротару выступила на фестивале "Новая волна".София Ротару выступила на фестивале "Новая волна".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России. А все началось с того, что артистка не приехала на декабрьскую «Песню года», объяснив, что опасается гнева украинских радикалов.

Однако, после переговоров с рулевым «Новой волны» маэстро Игорем Крутым София Михайловна возобновила гастроли в нашей стране.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка прилетела на сочинскую «Новую волну». Правда журналистов сразу предупредили - София Ротару общаться с прессой не будет. «Хуторянка» выступила на традиционном гала-концерте конкурса «Вечер премьер», где артисты представили свои новинки. Ротару спела новую песню «Вечные небеса», крепкую лирическую балладу в привычном для украинской звезды стиле.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я очень волновалась, но зрители тепло меня приняли, - призналась после выступления 72-летняя София Ротару.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка, как всегда, выглядела очень молодо и была элегантно одета: длинное изумрудное платье, чёрный пиджак. Напомним: в прошлом году у Ротару были серьёзные проблемы со здоровьем. На гастролях у артистки был диагностирован гипертонический криз и частичная потеря памяти. К счастью, после лечения в Германии София Михайловна справилась с недугом и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «София Ротару: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Американский военный назвал солдат Украины "слабым местом"
Премьер-министр Украины Гройсман записал прощальное видеообращение
Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате"
Милонов предложил провести референдум о сокращении рабочей недели
В РФ стартовало серийное производство истребителей МиГ-35
Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США
Песков заявил, что убийство гражданина Грузии в Германии никак не связано с РФ
В 2020 году на портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Рабочие, спасшие семью из пожара в Видом, получат премии
В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине
В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Эд Ширан заявил о творческой паузе
Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами