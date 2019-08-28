«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России

София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России. А все началось с того, что артистка не приехала на декабрьскую «Песню года», объяснив, что опасается гнева украинских радикалов.

Однако, после переговоров с рулевым «Новой волны» маэстро Игорем Крутым София Михайловна возобновила гастроли в нашей стране.

Артистка прилетела на сочинскую «Новую волну». Правда журналистов сразу предупредили - София Ротару общаться с прессой не будет. «Хуторянка» выступила на традиционном гала-концерте конкурса «Вечер премьер», где артисты представили свои новинки. Ротару спела новую песню «Вечные небеса», крепкую лирическую балладу в привычном для украинской звезды стиле.

- Я очень волновалась, но зрители тепло меня приняли, - призналась после выступления 72-летняя София Ротару.

Артистка, как всегда, выглядела очень молодо и была элегантно одета: длинное изумрудное платье, чёрный пиджак. Напомним: в прошлом году у Ротару были серьёзные проблемы со здоровьем. На гастролях у артистки был диагностирован гипертонический криз и частичная потеря памяти. К счастью, после лечения в Германии София Михайловна справилась с недугом и чувствует себя хорошо.