Кто на самом деле начал Вторую мировую - Гитлер, Сталин или союзники

Япония уже два года терзала Китай, Гитлер съел Австрию и Чехословакию, но в учебниках именно 1 сентября 1939-го - день вторжения Германии в Польшу - считается датой начала Второй мировой. Логичнее было бы отсчитывать начало той катастрофы с 3 сентября - когда Франция и Британия объявили войну Германии. А Сталин неожиданно для всех объявил, что войну начал не Гитлер, а... Лондон с Парижем...

РАЗВОРОТ ВОЖДЯ

Директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны, доктор исторических наук Олег БУДНИЦКИЙ не склонен перекладывать ответственность с Гитлера на англичан с французами.

- В газете «Правда» 1 декабря 1939-го Сталин заявил, что не Германия напала на Англию и Францию, а наоборот.

- У СССР был договор о ненападении с Германией, включавший и секретный протокол о разделе Европы. Потому линия Москвы после его заключения была такая: есть англо-французские поджигатели войны. Так писала осенью - зимой 1939-го советская пресса. И то выступление Сталина было в русле изменившегося вектора пропаганды. Разворот в советской внешней политике во второй половине 1939-го произошел резкий. Антифашистскую риторику свернули.

Директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны, доктор исторических наук Олег Будницкий.Фото: Youtube

- Почему?

- Сталин был заинтересован в том, чтобы война шла подальше от наших границ. Есть конспект встречи главы Коминтерна Димитрова - он получил от Сталина в присутствии Молотова и Жданова разъяснение, в чем суть советской политики. Сталин объяснил, что идет борьба между двумя группами капиталистических государств - вот пусть они друг друга и бьют.

«Вождь народов» Иосиф Сталин объяснил главе Коминтерна Георгию Димитрову (справа), как компартии в мире должны относиться к войне в Европе и к роли в ней СССР.Фото: РИА Новости

- Но Гитлер утром 1 сентября 1939-го делал мирное предложение Англии?

- Немцы и впоследствии предлагали мир Англии не один раз (было 7 предложений. - Ред.). В том числе и летом 1940-го - сразу после разгрома Франции. Гитлер понимал: английский флот господствовал на море, британская авиация сильна. Немцы были не прочь заключить мир с Лондоном - с условием, что у Берлина будут развязаны руки на континенте. Но Британия на это не пошла.

- Так отчего Лондон и Париж объявили войну Берлину лишь 3 сентября?

- Да, именно Англия и Франция объявили войну Германии - что и полагают началом Второй мировой. Они так поступили согласно обязательствам по отношению к Польше - ведь за год до того договорились с Гитлером в Мюнхене. И надеялись, что, пожертвовав частью Чехословакии, добились в Европе мира. Но вскоре Гитлер оккупирует всю Чехословакию и станет понятно - он не остановится. Отсюда и объявление войны.

- Войска Британии и Франции могли высадиться в Польше осенью 39-го?

- Помочь Польше они собирались. Неизвестно, как пошли бы дела дальше, не разгроми немцы поляков так быстро. Но никакого мира между Германией и Англией с Францией быть не могло.

ХИТРОСТЬ ФЮРЕРА

- Гитлер еще раз обращался с миром к Лондону и Парижу в середине сентября 1939-го с трибуны Рейхстага?

- Всякий агрессор любит выглядеть жертвой - «мы вынуждены были напасть, потому что...». Гитлер же разыграл из себя жертву нападения поляков на немецкую радиостанцию, сделав это поводом для вторжения в Польшу. Он хотел выглядеть оскорбленным.

Адольф Гитлер на трибуне Рейхстага, сентябрь 1939 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но Гитлер-миротворец - звучит странно...

- Гитлера и в самой Германии до начала Второй мировой называли «канцлером мира». До этого он территориальные вопросы решал почти бескровно - в Австрии, Судетах.

- Ряд британских историков считают, что в сентябре 39-го Гитлер не то чтобы не хотел большой войны - он не был к ней готов?

- Гитлер не стремился к большой войне - во всяком случае к войне затяжной. Планировал не мировую войну, а ряд коротких быстрых ударов. Для решение поставленных им задач - его безумной идеи о необходимом жизненном пространстве для арийской расы. И ему нужен был реванш за позор Версаля (где оформили поражение Берлина в Первой мировой) - приструнить не только Францию, но и Польшу, которая прихватила часть исконно немецких земель. Об этом четко говорит экономическая политика Германии.

- То есть?

- Германия и после разгрома Франции не стала резко форсировать развитие военной промышленности. Гитлер считал, что ему сил хватает - и война с СССР окажется короткой. В итоге своего пика немецкий военно-промышленный комплекс достиг лишь к 1943 - 1944 годам!

Адольф Гитлер привлек главу Италии Бенито Муссолини (слева) как посредника в переговорах с Англией и Францией в сентябре 1939-го.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДВУЛИЧНЫЕ ПОЛЯКИ

- Польшу считают первой страной - жертвой мировой войны, но разве Варшава сама не разжигала антинемецкую истерию?

- Поляки немцев не любили - это бесспорно. Подогревалось это и тем, что немцы требовали территориальных уступок. Отдать порт Данциг - для поляков это было очень чувствительно. Подчиняться немецкому диктату они не собирались. Да, массово выдавливали немецкое население со своих территорий, считая их пятой колонной. Но, когда Гитлер начал раздел Чехословакии, Сталин собирался направить на помощь чехам войска. Но поляки не пустили наши танки через свою территорию. И не потому что русских они не любили еще больше, чем немцев, а просто сами решили съесть кусок Чехословакии. Поляки не были белыми и пушистыми, это так. Но Польша не напала бы на Германию.

- Польский посол 5 сентября в Москве просил у премьера Молотова помощи, в том числе военной техникой…

- До 23 августа 1939-го СССР всегда выступал с антифашистских позиций. И многим казалось, что СССР не должен был быть заинтересован, чтобы у его границ вместо не слишком сильной Польши появилась мощная и агрессивная фашистская Германия. По польской логике СССР в тот момент мог быть заинтересован в оказании помощи Польше. Но поляки опоздали. У Москвы две недели как был подписан с Берлином пакт о ненападении.

5 сентября 1939 года посол Польши в СССР просил советского премьера Молотова оказать его стране военно-техническую помощь, но было поздно...

- Не будь у поляков гарантий от британского премьера Чемберлена - они пошли бы на уступки Гитлеру? И тогда Вторая мировая не началась бы?

- Это было бы слишком просто. Поляки - нация с гонором. А война назревала. Многим еще до Мюнхена стала понятна ущербность политики умиротворения Гитлера. Даже внутри Британии. Например, тот же Черчилль резко выступал против нее. Считал, что проблему надо решать, пока Германия резко не усилилась. И британские гарантии Польше - всего лишь желание взять хотя бы устный реванш за Мюнхен. Было очевидно, что британцы защитить Польшу не смогут. У Англии не было сильной сухопутной армии.

ТУГОДУМЫ АМЕРИКАНЦЫ

- А США и ее президент Рузвельт - они подстрекали Польшу, Англию и Францию к войне с Гитлером? Или созерцали со стороны, как пойдет?

- Америка не была подстрекателем хотя бы потому, что не могла столкнуть Лондон, Париж и Берлин. У тех и у других тогда была самостоятельная политика. Но Рузвельт понимал, что проблему Гитлера придется решать. Не понимал только - как. В Америке были сильны настроения не вмешиваться в дела Европы. И руки Рузвельта были связаны. Рычагов остановить Вторую мировую в 1939-м он не имел: у США на тот момент не было ни сильной армии, ни получившей разгон военной промышленности. И до декабря 1941-го, до Перл-Харбора, США участником мировой войны не были.

- Когда Сталин понял, что столкновения с Гитлером ему не избежать?

- До нападения Германии на Польшу это еще не было очевидно. Притом для немцев даже та компания легкой прогулкой не стала. Они только самолетов в Польше потеряли около 560, что для них стало полной неожиданностью! Но к французской компании немцы подготовились хорошо. Им хватило шести недель, чтобы разгромить Францию. И в 1939 - 1940 годах Германия стала сильнейшей военной державой Европы. Тогда в июне 1940-го Сталин с ужасом увидел, что на континенте он остался не просто один на один с Гитлером, а с Германией и группой ее союзников.

Солдаты вермахта, воспользовавшись провокацией группы СС на германо-польской границе, 1 сентября сносили шлагбаумы на погранпунктах с улыбками на лицах, еще не зная, какие потери их ждут впереди...Фото: wikimedia.org

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

СССР не прогибался перед рейхом, а вел свою игру

Глава научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ объяснил, зачем Сталин в 1939-м обвинял в разжигании войны Лондон с Парижем.

- Так кто начал Вторую мировую - Гитлер или Британия с Францией?

- Есть мнение, что английские гарантии полякам были провокацией - мол, Лондон сознательно толкал Гитлера к нападению на Польшу. Это чересчур сильное утверждение. Воевать с Германией никто не хотел. Предоставляя Польше гарантии, Чемберлен желал лишь показать, что и после пощечины в виде ликвидации Гитлером Чехословакии Англия остается в игре. И что Германии придется с ней договариваться.

- Гитлер не ожидал, что англичане вступятся за поляков?

- Для Гитлера стало неприятным сюрпризом принятие Польшей покровительства Британии. Ведь после соучастия Варшавы в разделе Чехословакии Гитлер считал, что поляки готовы стать его вассалами. И согласятся на требования передать ему порт Данциг и коридор в Восточную Пруссию в расчете на будущую компенсацию за счет Прибалтики или части земель СССР. Но поляки расценивали угрозы Гитлера как блеф, стремление «принудить Польшу к уступкам».

- В Париже и Лондоне проспали начало Второй мировой?

- Французское правительство 23 августа обсуждало, побуждать ли Польшу к компромиссу с Германией. Глава генштаба Франции генерал Гамелен уверял, что Польша способна сопротивляться Гитлеру до весны. Было франко-польское военное соглашение, где Париж обязался начать наступление на Германию на 15-й день, если Гитлер нападет на Польшу. Но немецкая разведка знала, что Франция не ведет достаточных военных приготовлений. И Гитлер был уверен, что при наступлении на Польшу может оголить свой тыл на западе. Надеясь, что Франция вообще не вступит в войну. Да и Англия ограничится торговыми санкциями и «моральным осуждением». Но 25 августа, когда Гитлеру сообщили о подписании англо-польского договора о взаимопомощи, фюрер отменил приказ начать вторжение 26 августа. Перенес на 1 сентября. Знай Гитлер, что англо-польское соглашение не подкреплялось планом боевых действий, он не испытал бы и этих колебаний.

- Почему Британия и Франция объявили войну Гитлеру не 1 сентября, а 3-го?

- Лондон и Париж пытались зацепиться за предложение Муссолини созвать 5 сентября конференцию 4 держав (по аналогии с Мюнхеном). Немецкие дивизии уже вторглись в Польшу, но французы и англичане начали требовать пригласить к участию в конференции Варшаву.

А 1 сентября направили в Берлин лишь выражение протеста. Гитлер через Муссолини сообщил, что даст ответ не позднее 12 часов следующего дня.

- Стали ждать?

- Да. А Гитлер с помощью Муссолини просто выигрывал время для блицкрига. И когда 3 сентября Британия и Франция все же объявили войну, Гитлер расценил это уже как формальность. В отданной войскам директиве № 2 он подтвердил неизменность планов по скорейшему разгрому польской армии.

- Сталин с паузой в три месяца обвинил не Гитлера, а Лондон и Париж в развязывании войны...

- Эти его фразы - часть опровержения публикации французского информагентства «Гавас». Опровержение записи выступления самого Сталина на «секретном заседании Политбюро и Исполкома Коминтерна 19 августа 1939-го». Запись якобы сделал в Кремле участник заседания и тайно передал во Францию. Для чего? Для разоблачения «замыслов коварного кремлевского тирана, по вине которого Европа оказалась ввергнута в войну».

- Но выступления не было?

- Да, историками давно сделан вывод, что это фальшивка, вброшенная по всем правилам информационной войны. В том «выступлении» Сталин якобы рассчитывал на большевизацию Европы в результате войны и взаимного истощения сторон. И радовался, что она началась. Сталин усмотрел угрозу в этой публикации. Она создавала впечатление, что нейтралитет СССР в 1939 году был притворством. И что на самом деле Сталин готов направить Красную Армию в Европу ради мировой революции.

- Сталин этим опровержением не становился на позицию Гитлера?

- Если брать его фразы вне контекста, то да, создается впечатление неуклюжего прогиба Кремля перед Гитлером. Хотя Сталин лишь констатировал факт - войну Германии объявили Англия и Франция, а не наоборот! А если бы Сталин обвинил в войне «кровавый гитлеризм» - в тот конкретный момент это было бы выстрелом себе в ногу!

- То есть вождь на словах соблюдал условия пакта о ненападении, который СССР заключил с Германией за неделю до Второй мировой?

- Сталин просто подтвердил Гитлеру, что Третьему рейху не стоит опасаться удара в спину, концентрируя свои войска против Франции. СССР, уже ввязавшемуся в тот момент в войну с Финляндией, было выгоднее, чтобы внимание остального мира было переключено на другой конец континента - на войну Германии с Францией.

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