Все зубы за 1 день: разница протезирования All-on-4 и All-on-6

Если у вас нет всех зубов – это действительно большая проблема. Вы не можете полноценно и открыто улыбаться, есть то, что хочется, вы социально пассивны и стараетесь избегать общения. Как вариант – решить проблему съемными протезами. Но 90% пациентов отмечают огромное количество неудобств, которые доставляют такие решения – боль, образование язвочек на деснах, конструкции постоянно смещаются и норовят выпасть изо рта, а питаться с их помощью весьма затруднительно – приходится во многом себе отказывать.

Но есть приятные новости – сегодня вполне можно обойтись без неудобных съемных протезов или установки большого количества имплантов под каждый зуб. Достаточно поставить 4-6 имплантов на весь ряд – такая услуга называется «протезирование All-on-4® или All-on-6®» – и закрепить на них протез длиной во весь зубной ряд. И не нужно ждать месяцами, когда же наконец импланты приживутся. Протез ставят сразу и его можно использовать по прямому назначению – чтобы красиво улыбаться и полноценно жевать пищу. Причем «новая челюсть» не будет шататься, натирать или выпадать, потому что протез прочно соединяется с имплантами, а не опирается на десны, выглядит и ощущается как собственные зубы.

«КП» вместе с экспертами решила разобраться, на самом ли деле можно восстановить зубы за 1 день, установив за это время и импланты, и протезы.

Что такое All-on-4?

Дословно переводится как «все на четырех». То есть полный зубной протез крепится всего на четырех имплантах. Они ставятся в определенных местах согласно разработанному протоколу лечения – в частности, в передней зоне, а также в области боковых 5-6 зубов. Там уже под наклоном до 45 градусов.

А вы знаете, что All-on-4® – это не просто название, а запатентованное наименование концепции, разработанной компанией Nobel? Технология появилась в конце ХХ века как быстрое и качественное решение проблемы полного отсутствия зубов на одной или на обеих челюстях сразу. Чтобы проводить лечение при помощи оригинальной концепции All-on-4, имплантолог должен сначала пройти обучение в компании Nobel.

Что такое All-on-6?

Если протезирование all-on-4® было разработано компанией Nobel, то технология all-on-6® (или «все на шести») является уже зарегистрированным товарным знаком московской стоматологии инновационных технологий Smile-at-Once. Это доработанная совместно со специалистами International Implant Foundation версия, в которой вместо 4-х используется 6 имплантов на ряд. Здесь уже почти нет ограничений с точки зрения бренда, главное – чтобы они подходили именно для этого протокола, то есть были предназначены для немедленной нагрузки со стороны протеза и имели высокие показатели фиксации в кости сразу после установки.

Практикующие врачи стоматологии Smile-at-Once также предложили еще один интересный вариант реализации этого протокола и назвали его all-on-6 Combo. В него добавили два импланта, предназначенные для остеофиксации (к тем четырем, что используются в рамках all-on-4) – такая система подходит для более сложных случаев, например, когда есть недостаток костной ткани в боковых областях, где ранее были жевательные зубы.

Это интересно! В рамках обоих комплексов могут быть применены ультрадлинные импланты Zygoma (Зигома), которые принято называть «скуловыми». Они достигают длины 6 см (для сравнения, традиционные модели – около 2 см). Используются исключительно на верхней челюсти – проходят сквозь челюстную кость и крепятся большей частью поверхности в скуловой кости черепа. Такие импланты также были разработаны компанией Nobel еще в далеком 1988 году – для реабилитации пациентов после ДТП.

Так меняются пациенты стоматологии Smile-at-Once после проведения имплантации зубов.

Как работают технологии?

Обе технологии относятся к группе протоколов имплантации с немедленной нагрузкой. Это означает, что протез (причем несъемный) ставится сразу – в течение 2-3 дней после того, как имплантаты были погружены в кость. Это на самом деле очень важно как для пациента – согласитесь, что новую улыбку каждому хочется получить как можно быстрее, да и на жидкой пище долго не проживешь. Так и для всей челюстной системы. Ведь как только вы начнете жевать, через имплант будет происходит воздействие на челюстную кость – клетки начнут получать питание и кислород, а значит восстанавливаться. Процесс реабилитации таким образом запустится прямо сразу и он будет естественным. Это одно из главных преимуществ технологии, нет необходимости прибегать к восполнению объема костной ткани искусственными заменителями.

Кроме того, технологии объединяет и еще несколько особенностей:

• врач работает с имеющимся объемом кости: даже при ярко выраженной атрофии кости можно очень прочно зафиксировать импланты без процедуры наращивания. За счет наклонной установки, применения моделей с активным внешним покрытием, использования не только центрального отдела челюстной кости, но и базиса, кортикальной пластинки, области скул или крыловидной кости (последнее – при выборе базальных или скуловых имплантов),

• импланты покрывают большую площадь костной ткани за счет наклона: поскольку речь идет о восстановлении всего ряда, то у врача есть место для проведения маневров – он может использовать больший/меньший наклон, чуть сдвинуть имплант или использовать вместо четырех шесть конструкций, чтобы поддержка для протеза была более надежной. Все это обязательно прорабатывается с помощью специальных компьютерных программ-планировщиков,

• 3D-планирование – обязательный этап подготовки: от того, насколько грамотно врач спланирует имплантацию, зависит долговечность всей реставрации. На основании данных компьютерной томографии челюсти выбираются подходящие импланты, которые виртуально в специальной программе расставляются на модели челюсти. Затем печатается специальный шаблон – он нужен уже для хирургического этапа, чтобы установить импланты пациенту в точности, как на проработанном плане. Еще в специальной программе сразу моделируется сопоставление улыбки с зубами с учетом особенностей черт лица по закону «золотого сечения» – вы буквально сможете увидеть, как изменится ваша улыбка, а затем уточнить форму и цвет зубов на реальных палетках при разном освещении. А это разве не стимул для совершения таких важных перемен?

Сдача анализов, компьютерная томография и 3D-планирование – обязательные этапы подготовки к имплантации зубов.

Сдача анализов, компьютерная томография и 3D-планирование – обязательные этапы подготовки к имплантации зубов

• протезная конструкция ставится сразу – это обязательное требование протокола: все дело в том, что она шинирует установленные импланты и соединяет их в одну неподвижную систему. Протез будет с жестким базисом или внутри протеза будет балка из металла, созданная индивидуально в соответствии со слепками, которые снимаются сразу после постановки имплантов. Именно протез дополнительно удерживает и защищает импланты от смещения – так что можно будет жевать фактически сразу (постепенно наращивая нагрузку), без риска развития осложнений.

Сразу или через 3 дня? Когда лучше ставить протез

В оригинальном исполнении при протоколе «все на четырех» разработчик предлагает ставить протез уже в день установки имплантов. То есть это действительно получаются зубы за 1 день. Но в такой ситуации фиксируются протезы без каркаса – да, они соединяются с имплантами, то есть крепятся на них, поэтому снимать их не нужно. Такой подход имеет место быть, но все-таки лучше выбрать более качественный вариант – с добавлением металлического базиса. Ведь если поставить бескаркасный протез, пациенту придется во многом себе отказывать – при таком условии важно соблюдать «мягкую» диету, чтобы не сместить нагрузкой импланты, потому что нет дополнительного шинирования.

Так выглядит несъемный протез с опорой на четырех имплантах по технологии all-on-4: внутри него – металлический шинирующий каркас.

Исследования доказывают, что если человек начнет пользоваться новыми зубами сразу, то активируются обменные процессы в тканях челюсти – формируется новая кость и сеть капилляров, питающая ее. Но ведь при этом важно добиться того, чтобы импланты не расшатывались – именно для этого внутри протеза создается металлический каркас, он является дополнительной страховкой пациента, на случай если резко что-то надкусит или даст лишнее давление при чистке зубов. То есть пациент ест, жует новыми зубами, а импланты полноценно приживаются. Поэтому рекомендуется проводить протезирование не за один день, а все-таки в течение 3-х дней, чтобы вернуть пациента к жизни без ограничений сразу после имплантации. Ведь разница в 2 дня не ощутима, зато есть защита и дольше срок службы адаптационного протеза.

Важно! В клинике Smile-at-Once при all-on-4 или all-on-6 вам сначала поставят временный несъемный адаптационный протез на имплантах. Это необходимо, т.к. у вас долго не было зубов – прикус изменился, а мышцы ослабли. Облегченный временный протез бережно помогает восстановить полноценную работу зубочелюстной системы. В процессе ношения коронки немного стираются, поэтому минимум через год нужно поменять временную протетику на постоянную. Ну а в целом носить адаптационный протез разрешается до 3-х лет, если ситуация позволяет, и если вы соблюдаете все рекомендации врачей – имплантолога и ортопеда.

Можно ли вернуть все зубы сразу?.

Какие импланты можно использовать для данных протоколов

Поскольку all-on-4 запатентован компанией Nobel Biocare, то оригинальное лечение при помощи этой концепции должно проводиться с использованием имплантов этого же бренда – они создавались и протестированы для данного решения более 10 лет, а значит 100% совместимы с немедленной нагрузкой. Это достаточно дорогостоящие системы, но как отмечают имплантологи, лучше в плане здоровья не экономить – использование более дешевых систем может обернуться «боком». Никто не знает, как они себя поведут, ведь даже если и проводились исследования, то в весьма ограниченном количестве (для сравнения, только у компании Nobel в области оценки методики all-on-4 их более 35 шт.).

Важно! Ставить 4 классических, обычных импланта и сразу нагружать их протезом опасно! Поверхность имплантов и элементы протетики изначально создавались для других целей и не рассчитаны на высокую первичную стабилизацию, да еще и под жевательной нагрузкой. Если не сразу, то со временем могут появится серьезные осложнения.

К слову, из действительно качественных аналогов есть решение у компании Straumann – протокол ProArch, который подразумевает установку как 4, так и 6 имплантов. Здесь установка имплантов немного отличается с точки зрения угла наклона в боковой зоне – до 30-ти градусов. Но установка несъемного протеза проводится точно также сразу.

«Импланты Nobel и Straumann являются наиболее качественными – в совокупности у компаний более 7 тысяч независимых исследований с долгосрочными наблюдениями от 10 лет и выше. И именно эти импланты лучше всего подходят для протоколов немедленной нагрузки – за счет множества технологичных решений и наноструктурированных поверхностей они имеют лучшую фиксацию в кости и даже способствуют регенерации тканей, обладают противовоспалительным свойством», – комментирует ч.л.х., ведущий имплантолог клиники Smile-at-Once Иван Копылов.

В чем плюсы имплантации за 1 день для пациента?

Самый главный плюс метода в том, что вы получаете зубы в предельно короткий срок – в период до 3-х дней проводится установка имплантов и фиксация несъемных протезов. Конечно, никто не исключает подготовки – это обязательный этап. Но если нет противопоказаний, то все лечение в целом займет около 10-14 дней.

Новые зубы – красивые, выглядят естественно и полностью функциональные. Конечно, орехи и кусковое мясо (стейк, шашлык) сразу после имплантации съесть нельзя. Сначала – в первые неделю-две – нужно питаться мягкой и жидкой пищей (тушеной, отварной, докторская колбаса без добавок, сосиски, вареный и картофель пюре). Постепенно можно переходить на более плотные продукты, можно есть даже домашние пельмени, к примеру.

Но помимо этого есть и другие очень важные плюсы или можно даже сказать «бонусы» имплантации:

• протезы фиксируются надежно, без смещений и шаткости – вам не нужно будет переживать о том, что они могут открепиться от опоры и выпасть изо рта во время принятия пищи или когда вы общаетесь,

• вы быстро вернетесь к обычному ритму жизни после имплантации – не нужно брать длительный отпуск, вашей реабилитации действительно никто не заметит, настолько комфортно она проходит,

• пройдут многие сопутствующие болезни, которые возникли из-за постоянного воспаления в полости рта и невозможности полноценно питаться,

• черты лица изменятся – произойдет эффект подтяжки или лифтинга, как после пластической операции. И это не голословное утверждение, многие пациенты прямо заявляют об этом. Все дело в том, что правильно подобранные протезы плюс нагрузка от имплантов на кость восстанавливают функциональность зубочелюстной системы (в том числе и лицевых мышц), а протезы к тому же обеспечивают поддержку губ. Поэтому морщины разглаживаются, а лицо выглядит моложе,

• не нужно больше постоянно править протез, лечить кариес и пульпит – все посещения стоматологии ограничиваются 1-2 визитами в год для планового осмотра.

После приживления имплантов на первый план выходит забота о результате. Будет замечательно, если ее с вами разделят врачи. Например, в клинике Smile-at-Once каждому пациенту после комплексной имплантации дают пожизненную гарантию на имплантаты и на работу врача. Также в клинике ввели совершенно новую для нашей страны практику – ежегодная комплексная гигиена раз в год и до конца жизни, причем совершенно бесплатно. И все для того, чтобы пациент смог сохранить результат лечения.

Какие есть недостатки у протоколов и на что нужно обратить внимание

Если имплантация выполнена корректно, с соблюдением всех требований протоколов, то никаких недостатков у методов нет – разве что помимо стоимости, которая может показаться высокой. Цена решений для восстановления полного зубного ряда, если протез ставится сразу, начинается от 280 тысяч рублей за один ряд.

Есть вариант дешевле – от 180 тысяч, это также протез с опорой на четырех имплантах, но тут используется решение с отсроченной нагрузкой – т.е. первые полгода вы будете ходить со съемным протезом, не зафиксированном на имплантах (которые в это время приживаются), а потом ставят несъемный протез уже на импланты.

В любом случае нужно смотреть и оценивать, что заложено в стоимость лечения. Конечно, желательно, чтобы вы не думали о том, что придется еще за что-то доплачивать и чтобы в цену было включено все необходимое – в частности, диагностика, анализы, импланты и иные составляющие системы, протезы, регенерирующие биоматериалы, анестезия и работа всех врачей. «КП» уже рассказывала о том, как выбрать клинику для имплантации (Имплантация без рисков: советы, как выбрать клинику и врача) – обязательно изучите наши советы, чтобы не совершить ошибку.

Также стоит посмотреть на ситуацию с данными решениями более широко. К сожалению, сегодня все чаще врачи хотят удешевить имплантацию для пациентов в конкурентной среде – поэтому появляются «протоколы-подделки». Здесь для снижения стоимости применяются неоригинальные элементы протетики, о которых пациент не догадывается, даже если импланты поставили Nobel. В итоге микрозазоры и срыв внутренней резьбы импланта может привести к его потере.

Помните, чем ниже заявленная стоимость, тем дешевле вам ставят импланты, абатменты. Импланты не падают в цене, как телевизоры по акции или вещи. Могут быть акции, когда клиника снижает свой заработок, чтобы привлечь пациента, но это, как правило, лимитировано и временно. Остерегайтесь больших скидок в 100-150 тысяч рублей. Вы решаете вопрос здоровья, а не покупаете телевизор или даже машину подешевле. Да, восстановить улыбку на других брендах можно, но какой результат будет? Скорее всего, совсем неэффективный и непродолжительный. Потому что, как уже отмечалось, all-on-4 сочетается только с Nobel, а all-on-6 и другими, но не менее качественными брендами, которые подходят для протоколов немедленной нагрузки и не наносят вред здоровью.