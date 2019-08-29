"Спартак" испил "Брагу" до дна, завершив свой сезон в Европе

В четверг, 29 августа, московский "Спартак" проводил самый важный для себя матч на старте нынешнего сезона. После того, как неделю назад в Португалии "красно-белые" проигралисо счетом 0:1 "Браге", оставался открытым вопрос - каков будет итог двухматчевой битвы? По игре не казалось, что соперники команды Олега Кононова слишком уж страшны и грозны. Гол был пропущен не слишком уж "обязательный", а отставание в один мяч - не критично, когда исход битвы решается за 180 игровых минут минимум.

И на первых минутах ответной игры с "Брагой" у многих на стадионе казалось - ну вот, один гол отыграют, а там дальше уж пойдет получше. Да и у португальцев начинали из-за травм вылетать ключевые игроки один за другим. И к концу первого тайма тренеру гостей пришлось сделать аж две вынужденные замены. Казалось, что ну вот, противник сломлен и его надо добивать. Но нет!

Спартак - Брага 1:0, Андре Орта, 42 минута. 29.08.2019.Видео гола Андре Орты в ворота Спартака в матче Лиги Европы

42-я минута - "Брага" проводит, казалось, не самую острую и опасную атаку на ворота "Спартака", мяч в метрах 30 от ворот москвичей получает Рикардо Орта и мощно выстреливает прямо в девятку ворот Александра Максименко. Никто даже не шелохнулся - счет стал так 1:0.

Пока все отходили от этого шока, в добавленное время оборона "Спартака" допустила еще одну оплошность. На третьей добавленной минуте Рикардо Орта вновь пробил издали, мяч попал в одного из защитников москвичей и срикошетил в ворота. Вот же напасть - 0:2 к перерыву игры. И на трибунах - настороженность.

Спартак - Брага 2:0, Андре Орта, 45+3 минута. 29.08.2019.Видео гола Андре Орты в ворота Спартака в матче Лиги Европы

У "Спартака" после перерыва поначалу было много желания и напора сквитать пропущенные голы в этой игре. Однако же португальцы постепенно все глубже и глубже уходили в грамотную оборону, гася многие атаки "Спартака" на пути к своим воротам. Так что вопрос выхода в групповой этапе Лиги Европы у "красно-белых" с каждой минутой и передачей становился все более злободневным.

Время таяло, счет не менялся. И зрители стали уходить со стадиона еще до конца матча против "Браги". На 89-й минуте один мяч удалось отыграть - забил полузащитник Зелимхан Бакаев, которому удалось размочить счет в этой игре.

В итоге "Спартак" так и не смог ликвидировать громадное отставанием и уступил со счетом 1:2 во второй игре. Исход противостояния решили два гола с разницей в пять минут в конце первого тайма игры в Москве.

По итогам двух встреч "Брага" выиграла 3:0 и прошла в групповой этап. А "красно-белые" завершают свои выступления в еврокубках уже в августе.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Брага.