2019-09-01T14:47:03+03:00
В мире

Правнуки английской королевы идут в школу за 20 тысяч фунтов в год

Учебное заведение предоставило скидку семье ее величества. Но не за титул, а за опт.
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Четырехлетняя принцесса Шарлотта уже идет в школу.Четырехлетняя принцесса Шарлотта уже идет в школу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принцессе Шарлотте всего 4,5 годика, и на днях она отправится в первый класс частной школы Thomas's в лондонском районе Баттерси. В Англии система образования устроена не так, как у нас: четырехлетки здесь идут не в детсад, а в начальную школу, где пробудут до 11-летнего возраста.

В это заведение девчушку доставят родители: герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и её муж принц Уильям (приходится внуком нынешней королеве Британии — Елизавете II). К родительским обязанностям чета подходит ответственно. Помимо Шарлотты, у них еще двое детей. Для старшенького, шестилетнего Джорджа, принц Уильям с удовольствием таскает ранец с учебниками (в ту же самую самую школу Thomas's, куда нынче пойдет принцесса Шарлотта). А весной 2018 года Кейт родила их третьего и самого младшего ребенка — принца Луи. И… уже на следующий день после родов самолично отвела в школу его старшего брата Джорджа.

Учебное заведение Thomas's, куда теперь будут ходить правнук и правнучка королевы, считается довольно «простым» (по меркам английской элиты). Здесь венценосные дети учатся на общих основаниях, носят, как все, школьную форму. Например, у принца Джорджа — синие шорты, черные туфли и светлая рубашка с воротником под фирменным свитером.

Годовая цена обучения — «лишь» 19287 фунтов (1,5 млн рублей) на одного ребенка. Кстати, на второго отпрыска — Шарлотту — родителям сделали «оптовую скидку» аж в 372 фунта. Ожидается, что первый учебный день маленькой Шарлотты начнётся 5 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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