"Жирков такие голы, как "Спартаку", не забьет 10 из 10". Главный тренер "Зенита" оценил победный мяч своей команды

Футболисты питерского "Зенита" одержали победу в главной игре 8 тура чемпионата России по футболу. Они с минимальным счетом 1:0 выиграли у московского "Спартака" на поле соперников. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции признался - игра была нервной, Жиркову с его ударом повезло, а сама команда набирает ход на старте сезона:

- Комментарий по игре каков будет ваш?

- Тяжелая, нервная и не столь зрелищная игра. Но мы постарались сыграть строго в обороне. На данный момент у "Спартака" оружие - быстрые атаки благодаря новым игрокам. Постарались надежно сыграть в обороне, за исключением необязательных штрафных. Во втором тайме мы играли чуть ниже, позволив чуть больше контролировать сопернику. Поздравляю болельщиков и ребят с победой, переходим к следующему матчу.

- Начиная с 60-й минуты у вас указанием было тянуть время?

- Без комментариев. Задавайте вопросы по существу.

- С чем связано такое количество штрафных от "Спартака"?

- В опорной зоне была у нас проблема - нужно было недопускать проникающие передачи. Но запаздывали наши игроки. Я думаю, благодаря VAR было спокойнее.

- Какие баллы за красоту вы можете дать и кому выделить?

- Всех могу выделить. Те игроки, которые для нас важны, сейчас не могли нам помочь. Сердар всю неделю не тренировался из-за травм. Непросто было с точки зрения игры. Пришлось выше использовать Жиркову. Ребята наберут форму и красота игры будет больше.

- VAR сегодня помог "Зениту", выходит.

- Игроки сразу все заметили, была игра рукой. Судья не заметил. Хорошо, что есть VAR - он ни за кого не играет. Помогает арбитрам. Будет больше таких игр - будет меньше проблем с судейством.

- Гол Жиркова - это что было?

- Все команды готовятся друг к другу. Иногда получается, иногда нет. Удар получился шикарный - 10 из 10 он не забьет, доля везения есть.

- А как, на ваш взгляд, что у "Спартака" было 2 дня на отдых, а у вас больше, сказалось?

- Никак. Мы в таком же режиме играли год назад. Есть проблемы в подготовке. А те игроки, которые вышли - те свежее. Мы, вообще, если помните, с 4 утра летели после игры с "Бордо" в прошлом сезоне. Те команды, которые в Лиге Европы, играют в четверг. Таков график. Ситуация у всех равна. Мы тоже столько сил потратили. Но я не увидел, что "Спартак" выглядел хуже нас функционально. Многим игрокам лучше играть, чем тренироваться.

- Оцените стартовый отрезок чемпионата для "Зенита".

- С точки зрения игры и качества игры - неплохо мы провели матчи. Хромает у нас реализация, особенно в последних матчах. Где-то нам не повезло, где-то судейские ошибки не позволили набрать 3 очка. Играли лучше с "Краснодаром", "Ахматом", "Уфой". Но мы сами допустили большое число невынужденных ошибок. Что касается качества - неплохо, что касается очков - где-то потеряем, а где-то наберем по ходу сезона.