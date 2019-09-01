Главный тренер "Спартака": "Принимаю это поражение от "Зенита" на себя"

Футболисты московского "Спаратка" за неделю проиграли второй поединок. В четверг - проиграли "Браги" и лишились еврокубков на сезон. В воскресенье - уступили 0:1 питерскому "Зениту", упустив шанс уйти на перерыв в группе лидеров Премьер-Лиги. После матча главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил - команда строится и будет дальше прогрессировать. Над этим они будут работать дальше на тренировках.

- Подведите итог матчу.

- В первом тайме мы имели преимущество, я так думаю, даже значительное. Всего лишь один угловой и удар Юры Жиркова. У нас был гол, но была игра рукой - VAR. Второй тайм был равный. Все же тот график в 9 игр за 30 дней сказался. Но ребята играли и старались. В статистике мы превзошли "Зенит". Что могу сказать? Только досада от этого проигрыша. Но ребята это осознают и о том, что мы, все-таки не выполнили задачу в Лиге Европы, сейчас проиграли важный матч. Но нацелены на серьезную работу в дальнейшем, прогрессировать. И прогрессировать они будут 100 процентов.

- После матча с "Брагой" вы сказали, что не хватило игроков, которые не могли. Сегодня они были. Что не хватило сегодня?

- Они сегодня играли, но сегодня не хватило голов. И главное - так, чтобы они отыграли и забили гол. Вот этого - нам не хватило.

- Сегодня показалось, что владели мячом больше "Зенита", но впереди не было мысли никакой. Проблема нападающего может в команде сейчас стоит острее?

- Мысль была, вам так показалось. Я думаю, что просто не доводили те передачи, которые хотели под удар сделать. Можно сказать, что "Зенит" много фолил, а мы не доработали в стандартных положениях. Были хорошие позиции у нас.

- После ухода Фернандо есть в команде человек, который со штрафного попасть в створ и те люди, которые усилят, выйдя на замену.

- Мы будем работать над штрафными. У Шюррле и Джикии сегодня не получились удары. Что касается игроков, которые будут выходить на замену - это тоже очень важно. Это все в работе и это все надо доводить еще.

- Очень часто выходит, что на удар выходит Зобнин. Не сильная это его сторона. Это странно? Может это стоит как-то поменять, чтобы на позиции был другой игрок?

- Это футбол, и кто выходит на ударную позицию - я не могу поменять. Зобнин играет в той зоне, где оставляли место под вход в эту зону игрока. Он входил туда. Ну, здесь, в первую очередь, надо забивать. Вот так.

- Почему предпочли сегодня Шюррле - Понсе. И заранее ли планировали его выход на поле?

- Шюррле был нужен в этой зоне, как форвард. Понсе планировался как усиление игры, чтобы он добавил еще больше креатива, когда центральные защитники подустанут. Хотелось с точки зрения тренера, чтобы это исполнилось. А вот если бы Мельгарехо исполнил бы свой удар и забил гол - офсайда не было, VAR нам бы помог. Но вратарь "Зенита" Лунев сыграл прекрасно и судья ошибочно зафиксировал там офсайд.

- Бросается в последних матчах бросается в глаза - много "Спартак" бьет по воротам. Так задумано? И не кажется ли, что Шюррле слишком много берет на себя?

- Футбол состоит из голов и голы забиваются с ударов. То, что ребята бьют по воротам и выходят на ударные позиции - это хорошо. Я, возмжно, повторяюсь уже. Это закончится, и надеюсь, что скоро. Команда строится и перестраивается, много молодых игроков. С учетом этого игрока мы будем что-то еще думать по тактической схеме. К сожалению, Мирзов начал набирать форму, но в игре с "Брагой" ему нанесли жесткую травму. Сейчас он в гипсе, повреждение связок и костей. Жаль, что травмы подкашивают наших игроков. Для каждого игрока непросто прийти в "Спартак" и подстроиться под результат. Но он болел много. Я хочу пожелать ему быстрейшего выздоровления и присоединиться к команде.

- Не было желания выпустить Понсе пораньше?

- Есть нюансы и с тем, что несколько игроков выпали у нас по болезни. Многие выходили с температурой - нас посетил вирус. Сказалось тоже. Было желание изменить ход встречи. Всегда говорил и буду говорить, что выигрывает команда, а проигрывает - тренер. Всегда тренер после таких игр копается - сделать там замену, там поменять рисунок игры. Сегодня мы проиграли и принимаю этот проигрыш на себя.

Спартак - Зенит. Отмененный гол Бакаева, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Отмененный гол Бакаева

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Зенит.