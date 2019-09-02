Хорошо в деревне летом: драки, секс, нет интернета

Три рафинированных московских айтишника придумали приложение для знакомств. Перед ними радужные перспективы: инвестор готов вложить в их идею $100 тысяч, не за горами бешеные прибыли. И тут из военкомата несут повестки. Косить уже поздно, а вот альтернативную службу удалось выбить: парней отправляют в глухую деревню Жуки, где даже интернета нет, - что может быть хуже для айтишников?

На первый взгляд это заурядный ситком для разгона сезона, но чем дальше развивается действие, тем больше замечаешь, что сериал устроен несколько тоньше.

Если главные герои вполне себе хрестоматийны (красавчик, толстый и ботан), то второстепенные приятно поражают разнообразием и детализацией характеров (мент-дурик, продавщица-давалка, бывший зек, деревенский дурачок, сумасшедший художник и бог знает кто еще).

Не принимает русская деревня московскую хипстоту! (Слева направо: актеры Вадим Дубровин, Вячеслав Чепурченко и Павел Комаров). Фото: Канал ТНТ

Отдавая дань жанру треш-комедии, «Жуки» сулят потаенные смыслы и игру в парадоксы. Перед нами, если хотите, дантово сошествие в ад - вернее комическое переосмысление древнего сюжета. В деревне после Москвы с ее кофейнями страшно, но интересно; там, в глуши, еще жива душа человеческая. По двум сериям, которые показали прессе, можно сделать осторожный вывод, что авторы снимали «как для себя», а не заигрывали со зрителем, не кренились в простоту - что в свое время испортило, например, «Физрука».

Похоже, сериал действительно снимали в настоящей деревне: все эти обшарпанные стены, дома и сарайки ни за что не воссоздать в московском павильоне. За подлинной натурой тянутся и лица. Кроме молодежи (главную троицу играют Вячеслав Чепурченко («Измены»), Вадим Дубровин и Павел Комаров), в проекте заняты экстремальный Максим Лагашкин, дико смешной Владимир Епифанцев, а также Игорь Верник, Александр Робак, Виктор Бычков и Анатолий Журавлев.

«Жуки». Со 2 сентября, понедельник - четверг, 20.00, ТНТ.