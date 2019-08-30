Ходить к психологу – это мода или нормально?

Долго я не могла понять, почему знакомые и малознакомые мне пиарщицы, модели, маркетологи, менеджеры пишут о своих проблемах в Фейсбуке. Это разве та площадка, где тебе реально помогут решить личную проблему? Нет. Только ты сам примешь окончательное решение. И вот вижу очередное: «Начальница вечно придирается – будто я самая последняя дура. Мне моя психолог посоветовала сменить работу». Или вот такое: «Вы не поверите, я раньше относилась к психологам, как к шарлатанам. Ну, реально – выкачка денег. А потом сама сходила и поняла, что мне нужна была помощь. Теперь раз в месяц – стабильно. Так сказать, сняла проблемы у нее в кабинете, а сама пошла в будни, но счастливая».

Ходить к психологу – это мода такая? Некоторое время я стала внимательнее читать посты моих друзей. Проблемы, на первый взгляд, банальные. То продавец не так рассказал о новом айфоне, то лета нет, то электрик трижды не мог найти причину мерцания лампочки. Обычно такие проблемы решаются на кухне – высказался маме, мужу или подруге. Но - нет же. Потом ведь нужно отчитаться в Фейсбуке. И что писать? Сменить работу посоветовала мама. Типа странно, не модно. Хотя мама же роднее, чем психолог.

- Мама меня не понимает. Душит своими разговорами о замужестве. А за кого замуж выходить? Она говорит, что я дома вечно сижу. Ну, я же не скажу ей, что это я в сообщениях ей пишу «уже ложусь спать», а сама докрашиваю ресницы и бегу с девчонками пить апероль, - жалуется мне подруга.

- А ты бы пошла к психологу? Сейчас все ходят, - спрашиваю у нее.

- Пошла бы. Только думаю, что там одним сеансом не обойдется. А каждый – около 3000 рублей. Я уже узнавала.

Вот. И даже подруга уже узнавала. А я еще не разу не приходила к мысли, что мне нужна помощь психолога. И снова возвращаюсь к вопросу: ходить к психологу – это мода такая или нормально? Обращаюсь к знакомой Наталье Ничипоровой. Она психолог. К ней приходят, как правило, москвичи от 20 до 40 лет. Объяснение простое – Наталье самой 32 года, поэтому приходят, по сути, люди ее поколения. Из них 80% - женщины. И причины обращения типичные: проблемы в семье, неудачи в любви, внутренние конфликты (есть деньги, но нет счастья), психологическая травма или горе в семье.

- В результате совместной работы с психологом клиент сам находит выход из затруднительных ситуаций, ответы на сложные, порой философские вопросы. Человек сам находит способ из имеющихся у него обстоятельств и собственных сил выстроить дальнейшую жизнь так, как ему бы этого хотелось, - говорит психолог Наталья Ничипорова.

А ведь даже самая сексуальная актриса Мэрилин Монро ходила к психологу. С трудом можно поверить, что она рассказывала о душевных терзаниях, ее беспокоило несоответствие ее внутреннего состояния со всеми любимым образом сексапильной Блондинки.

- В зеркале нет моего отражения. Там, привычно улыбаясь, стояла мечта миллионов мужчин всего мира Мэрилин Монро, ослепительно красивая, с идеальным телом, глазами с поволокой и приоткрытыми, словно для поцелуя губами. Но там не было Нормы Джин Бейкер (настоящее имя актрисы). Моя роль окончательно заслонила меня. Это так страшно, - рассказывала психологу Мэрилин Монро (прим.авт. – из автобиографии «Страсть, рассказанная ею самой»).

Но с Мэрилин Монро понятно – у нее были сложные отношения с мамой, не ладилось с мужчинами, женщины в ней видели конкурентку и ей нужен был, так сказать, независимый человек. Чтобы он ее выслушал. Но мои знакомые не в идентичном положении Мэрилин Монро. Неужели им просто не может помочь найти выход из ситуации подруга, коллега? Скорее в Фейсбуке появится фотография бокала вина и страдающий смайлик.

- В нашем обществе совершенно обыденным считается уход от проблем в алкоголизм, агрессию, трансляцию своих проблем и комплексов окружающим. Этот путь деструктивный. Есть другой выход – здоровый образ жизни, моральная поддержка друзей, возвращение хобби, смена профессии. Для многих людей этого достаточно. Психолог нужен, когда это все не сработало, - говорит Наталья Ничипорова.

Исходя из этого, поход к психологу — это совсем не крайняя мера, а верный звоночек, что что-то идет не так. Благо, психологов сейчас много. Вот только одно мне не дает покоя, наши мамы и папы не ходили же к психологам, когда им на работе сказали что-то не то, ругались и мирились с родственниками, сами принимали решение за кого им выходить замуж. Хотите сказать, что нашим родителям жилось плохо, трудно? Мне кажется, что они были сильнее. Их не могло выбить из себя «как это в магазине закончились брокколи» или «я ему предоставила необходимый контакт, а он мне «спасибо» даже в смс не написал». Хотелось бы верить, что сиюминутные терзания нынешней молодежи – это все больше самолюбование и нужда в лайках, чем реальные проблемы.