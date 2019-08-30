Тренера Алины Загитовой за неделю до старта сезона постигло несчастье

Буквально за неделю до первых официальных выходов на лед фигуристов из стана команды тренера Этери Тутберидзе пришла печальная новость. У хореографа Даниила Глейхенгауза, который занимается постановкой номеров и является идейным вдохновителем многих выступлений Алины Загитовой, умерла мама - Людмила Шалашова.

Людмила Борисовна ушла из жизни на 72-м году жизни. В свое время она была балериной в Большом театре. После же - вместе с сыном Даниилом Глейхенгаузом присоединилась к команде тренера Этери Тутберидзе.

Первая информация появилась в Инстаграме группы Тутберидзе:

- Скоропостижно скончалась Людмила Борисовна Шалашова, член нашей команды. Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны.

Вскоре же эту информацию в интервью "Р-Спорт" подтвердил заместитель начальника отделения "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" Эдуард Аксенов.

Фигуристка группы Этери Тутберидзе Александра Трусова в своем личном Инстаграме написала чуть позже слова соболезнования:

- Она всегда улыбалась. У нее было много интеерсных историй про балет. Она вкладывала душу в каждое наше движение. Людмила Борисовна всегда останется в наших сердцах.

Надо сказать, что в ноябре 2010 года у Даниила Марковича умер его отец - работавший в свое время режиссером и оператором различных фильмов Марк Глейхенгауз. И Даниил Глейхенгауз принял решение бросить свою карьеру фигуриста, чтобы обеспечивать семью. С 2002 по 2009 годы он выступал в одиночном катании, а потом два сезона был в танцах на льду вместе с Ксенией Коробковой.

Отметим, что 7 и 8 сентября в Москве на Малой спортивной арене "Лужники" пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России перед началом сезона. Это будет первое представление номеров нового сезона от российских спортсменов.