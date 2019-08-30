Аномальное лето-2019: Планету бросает в жар, холод и огонь лесных пожаров

Сочинение на тему “Как я провел лето” пишут школьники, а синоптикам не до лирики: они фиксируют одну аномалию за другой. Впрочем, и у них впечатления разные. Французским метеорологам лето-2019 запомнилось нереальным зноем: +46 градусов! А их московские коллеги устали оправдываться за холода и дожди – мол, нормальное лето, средняя температура даже на полградуса выше нормы, просто июль не удался. На спутниковых снимках – тысячекилометровые дымовые шлейфы от горящих лесов Сибири и Амазонии... Гренландия же в самом буквальном смысле утекает в океан вместе с тающим ледяным панцирем.

В общем, нормальным уходящее лето точно не назовешь. Но что означают эти аномалии? Что поняли благодаря им ученые о том, как меняется климат планеты?

Расшифровываем климатические сигналы лета-2019 вместе с Алексеем Кокориным, директором программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Французским метеорологам лето-2019 запомнилось нереальным зноем: +46 градусов!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЖАРКО, КАК НИКОГДА. НО НЕ ВЕЗДЕ

Факт: июнь и июль-2019 стали самыми жаркими в истории по средней температуре на Земле. Если точнее, речь об истории наблюдений за погодой, а ведутся они в разных странах 100 – 150 лет.

Статистику охотно подтвердят жители Западной Европы - в Великобритании, Нидерландах, Германии, Бельгии пекло впервые в истории достигло +40 градусов, Индии (+50,8 градуса!), Гренландии и Аляски, российской Арктики. Фраза “Приезжайте к нам на Колыму” этим летом перестала быть шуткой – в Заполярье и правда нередко было теплее, чем в средней полосе.

Москвичи лишь скпетически хмыкнут – если это лето рекордно знойное, то что ж мы пережили в 2010-м, когда горели торфяники? К ним присоединятся жители Архангелька, Мурманска и многих российских городов, где июль оказался едва ли не самым холодным и промозглым если не за всю историю, то за полвека точно.

Температура на Земле повысилась примерно на градус за последние 100 лет. А размах аномалии в десять раз большеФото: REUTERS

Что это значит:

- Мы видим, что изменение климата - это не плавное повышение температуры, а резкие её колебания, - объясняет Алексей Кокорин. - Конечно, они были и раньше, но сейчас усилились и участились. И скачки эти гораздо масштабнее, чем рост средней температуры - собственно, главный признак глобального потепления. Температура на Земле повысилась примерно на градус за последние 100 лет. А размах аномалии в десять раз больше: то жара на 10 градусов зашкаливает за климатическую норму, то холод. И происходит это всё чаще.

Почему? Воздушные массы стали перемещаться вдоль меридианов - с севера на юг либо с юга на север. В итоге мы получаем либо вторжение холодного воздуха с севера, из Арктики - как это было в июле в Европейской части России. Либо, наоборот, горячего воздуха из Средиземноморья. То же самое происходит и в других частях планеты. Напомню, что нормальным, привычным считается движение с запада на восток (циклоны с Атлантики идут через Европу к нам и дальше до Урала). Меридиональные процессы в атмосфере напрямую связаны с глобальным потеплением (подробное объяснение – на сайте kp.ru).

Изменение климата - это не плавное повышение температуры, а резкие её колебанияФото: REUTERS

В ОГНЕ СИБИРЬ И АМАЗОНИЯ

Факт: катастрофические лесные пожары бушуют на огромных пространствах в Сибири, Амазонии, на Аляске и в Канаде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724005" frameborder="0"></iframe> Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

Что это значит:

- Климатическая предпосылка для лесных пожаров – им предшествует долгий период жаркой сухой погоды. Таких периодов становится больше, и это тоже обусловлено глобальным потеплением. Прогнозы на эту тему были сделаны еще лет пять назад, выпускала их в том числе и Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова в Санкт-Петербурге. К середине 21 века и особенно к концу столетия климатическая пожароопасность существенно возрастет. Пессимистические сценарии рисуют просто жуткую картину, количество пожароопасных дней растет катастрофически. И не очень понятно, что с лесами делать – может, вырубить их и засадить другими породами, менее подверженными огню? Не исключено, что нам придется сделать это в Сибири во второй половине 21 века. О всей тайге речь не идет, это немыслимо. Но часть лесов южной Сибири, возможно, придется пересадить.

Kатастрофические лесные пожары бушуют на огромных пространствах в Сибири, Амазонии, на Аляске и в КанадеФото: REUTERS

ГРЕНЛАНДИЯ СТЕКАЕТ В ОКЕАН

Факт: Гренландия теряет свой мощный ледяной щит небывалыми доселе темпами. Лишь за одни сутки, 1 августа, растаяло 12 миллиардов тонн льда. Да, ученые прогнозировали подобное развитие событий. Но … к 2070 году. Будущее наступило на полстолетия раньше. И не удивительно, ведь в Гренландии летом стояла рекордная для северного острова 20-градусная теплынь.

В Исландии же поставили памятную табличку первому полностью растаявшему леднику – по сути, надгробный памятник. Мол, долго жил Окйекудль, но из-за глобального потепления его больше нет с нами. К 2200 году, по расчетам ученых, ледников в Исландии не останется вовсе.

Гренландия теряет свой мощный ледяной щит небывалыми доселе темпамиФото: REUTERS

Что это значит:

- Гренландия действительно теряет очень много льда. Важно это потому, что таяние гренландских ледников – важнейший фактор, влияющий на повышение уровня Мирового океана. Льдов в Гренландии намного больше, чем во всех остальных частях планеты, будь то Исландия, Альпы или даже Гималаи. За исключением, разумеется, Антарктиды. Но южный континент пока оттаивает пока не столь быстрыми темпами.

КЛЕЩИ РАСПОЛЗАЮТСЯ

Факт: в Московской области паниковали из-за ядовитых пауков-каракуртов, а прямо в центре столицы, на Тверской, видели гигантских испанских слизней. И те, и другие твари явно не из нашего климата.

Что это значит:

- Насчет каракуртов сомневаюсь, все же это завезенные экземпляры. Авот ареал обитания энцефалитных клещей действительно разрастается. Как на юг, так и на север. И меняющйся климат служит тому причиной. В Московской области раньше клещи встречались в основном в Талдомском и Дмитровском районах, сейчас находят и южнее. Самый яркий пример – Архангельская область, там энцефалитный клещ начиная с 1980-х годов продвигается с юга на север и сейчас добрался до приполярного Мезенского района. На очереди по клещам Мурманская область.

В Московской области паниковали из-за ядовитых пауков-каракуртовФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦИФРА

415 месяцев подряд (то есть уже 34 года) температура на Земле выше, чем средняя для века.

Под данным Национальной службы океанов и атмосферы США (NOAA).

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